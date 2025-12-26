https://crimea.ria.ru/20251226/initsiativa-kryma-v-sleduyuschem-godu-rossiyanam-mogut-chastichno-spisat-dolgi-1152008462.html
Инициатива Крыма: в следующем году россиянам могут частично списать долги
Инициатива Крыма: в следующем году россиянам могут частично списать долги - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Инициатива Крыма: в следующем году россиянам могут частично списать долги
В следующем году в Госдуме рассмотрят ряд законопроектов, предложенных депутатами от Республики Крым. В частности, предложения касаются комплексного... РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T15:38
2025-12-26T15:38
2025-12-26T15:38
государственная дума рф
константин бахарев
долги
общество
новости
кредит
кредитные каникулы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127862491_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_c23e0aae185648d62731649c434af8f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В следующем году в Госдуме рассмотрят ряд законопроектов, предложенных депутатами от Республики Крым. В частности, предложения касаются комплексного урегулирования задолженности перед заемщиками и "социализации" микрофинансового рынка. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал первый заместитель председателя комитета по финансовому рынку ГД РФ Константин Бахарев.Он пояснил, что сейчас при возникновении просроченной задолженности, заемщикам приходится договариваться с каждым банком по отдельности, что приводит к дополнительным временным и финансовым затратам. Бахарев отмечает, что новый законопроект позволит провести реструктуризацию долгов в упрощенном порядке – без суда и без необходимости объявления о личном банкротстве.Он подчеркнул, что по информации Банка России, около 50 миллионов россиян имеют кредитные обязательства. Половина из которых выплачивают несколько кредитов одновременно.Как сообщалось ранее, в Крыму больше полусотни компаний-кредиторов "выбивали" долги с граждан, угрожая их близким и знакомым – правоохранители установили виновных и наказали штрафами за нарушение законодательства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С 1 ноября с россиян начали взыскивать долги без суда по решению ФНС Защитить заемщиков: в России ужесточат наказания для коллекторовСамые дисциплинированные заемщики живут в Севастополе – исследование
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127862491_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_9b99d5efcfa0224f3ce66e12b5c5b844.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственная дума рф, константин бахарев, долги, общество, новости, кредит, кредитные каникулы
Инициатива Крыма: в следующем году россиянам могут частично списать долги
Депутаты от Крыма предложили давать россиянам кредитную отсрочку и частично списать долги
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В следующем году в Госдуме рассмотрят ряд законопроектов, предложенных депутатами от Республики Крым. В частности, предложения касаются комплексного урегулирования задолженности перед заемщиками и "социализации" микрофинансового рынка. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал первый заместитель председателя комитета по финансовому рынку ГД РФ Константин Бахарев.
Он пояснил, что сейчас при возникновении просроченной задолженности, заемщикам приходится договариваться с каждым банком по отдельности, что приводит к дополнительным временным и финансовым затратам. Бахарев отмечает, что новый законопроект позволит провести реструктуризацию долгов в упрощенном порядке – без суда и без необходимости объявления о личном банкротстве.
"У граждан появится возможность согласовать индивидуальный план по реструктуризации долгов на сумму от 25 тысяч рублей со всеми кредиторами одновременно. В результате можно будет изменить не только график платежей, но и получить отсрочку, и даже частично списать долг. Я очень надеюсь, что инициатива поможет миллионам наших граждан", - рассказал депутат.
Он подчеркнул, что по информации Банка России, около 50 миллионов россиян имеют кредитные обязательства. Половина из которых выплачивают несколько кредитов одновременно.
Как сообщалось ранее, в Крыму больше полусотни компаний-кредиторов "выбивали" долги
с граждан, угрожая их близким и знакомым – правоохранители установили виновных и наказали штрафами за нарушение законодательства.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: