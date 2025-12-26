Рейтинг@Mail.ru
Инициатива Крыма: в следующем году россиянам могут частично списать долги - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Инициатива Крыма: в следующем году россиянам могут частично списать долги
2025-12-26T15:38
2025-12-26T15:38
государственная дума рф
константин бахарев
долги
общество
новости
кредит
кредитные каникулы
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В следующем году в Госдуме рассмотрят ряд законопроектов, предложенных депутатами от Республики Крым. В частности, предложения касаются комплексного урегулирования задолженности перед заемщиками и "социализации" микрофинансового рынка. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал первый заместитель председателя комитета по финансовому рынку ГД РФ Константин Бахарев.Он пояснил, что сейчас при возникновении просроченной задолженности, заемщикам приходится договариваться с каждым банком по отдельности, что приводит к дополнительным временным и финансовым затратам. Бахарев отмечает, что новый законопроект позволит провести реструктуризацию долгов в упрощенном порядке – без суда и без необходимости объявления о личном банкротстве.Он подчеркнул, что по информации Банка России, около 50 миллионов россиян имеют кредитные обязательства. Половина из которых выплачивают несколько кредитов одновременно.Как сообщалось ранее, в Крыму больше полусотни компаний-кредиторов "выбивали" долги с граждан, угрожая их близким и знакомым – правоохранители установили виновных и наказали штрафами за нарушение законодательства.
государственная дума рф, константин бахарев, долги, общество, новости, кредит, кредитные каникулы
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В следующем году в Госдуме рассмотрят ряд законопроектов, предложенных депутатами от Республики Крым. В частности, предложения касаются комплексного урегулирования задолженности перед заемщиками и "социализации" микрофинансового рынка. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал первый заместитель председателя комитета по финансовому рынку ГД РФ Константин Бахарев.
Он пояснил, что сейчас при возникновении просроченной задолженности, заемщикам приходится договариваться с каждым банком по отдельности, что приводит к дополнительным временным и финансовым затратам. Бахарев отмечает, что новый законопроект позволит провести реструктуризацию долгов в упрощенном порядке – без суда и без необходимости объявления о личном банкротстве.

"У граждан появится возможность согласовать индивидуальный план по реструктуризации долгов на сумму от 25 тысяч рублей со всеми кредиторами одновременно. В результате можно будет изменить не только график платежей, но и получить отсрочку, и даже частично списать долг. Я очень надеюсь, что инициатива поможет миллионам наших граждан", - рассказал депутат.

Он подчеркнул, что по информации Банка России, около 50 миллионов россиян имеют кредитные обязательства. Половина из которых выплачивают несколько кредитов одновременно.
Как сообщалось ранее, в Крыму больше полусотни компаний-кредиторов "выбивали" долги с граждан, угрожая их близким и знакомым – правоохранители установили виновных и наказали штрафами за нарушение законодательства.
