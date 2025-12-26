https://crimea.ria.ru/20251226/initsiativa-kryma-v-sleduyuschem-godu-rossiyanam-mogut-chastichno-spisat-dolgi-1152008462.html

Инициатива Крыма: в следующем году россиянам могут частично списать долги

Инициатива Крыма: в следующем году россиянам могут частично списать долги - РИА Новости Крым, 26.12.2025

2025-12-26T15:38

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В следующем году в Госдуме рассмотрят ряд законопроектов, предложенных депутатами от Республики Крым. В частности, предложения касаются комплексного урегулирования задолженности перед заемщиками и "социализации" микрофинансового рынка. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал первый заместитель председателя комитета по финансовому рынку ГД РФ Константин Бахарев.Он пояснил, что сейчас при возникновении просроченной задолженности, заемщикам приходится договариваться с каждым банком по отдельности, что приводит к дополнительным временным и финансовым затратам. Бахарев отмечает, что новый законопроект позволит провести реструктуризацию долгов в упрощенном порядке – без суда и без необходимости объявления о личном банкротстве.Он подчеркнул, что по информации Банка России, около 50 миллионов россиян имеют кредитные обязательства. Половина из которых выплачивают несколько кредитов одновременно.Как сообщалось ранее, в Крыму больше полусотни компаний-кредиторов "выбивали" долги с граждан, угрожая их близким и знакомым – правоохранители установили виновных и наказали штрафами за нарушение законодательства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С 1 ноября с россиян начали взыскивать долги без суда по решению ФНС Защитить заемщиков: в России ужесточат наказания для коллекторовСамые дисциплинированные заемщики живут в Севастополе – исследование

