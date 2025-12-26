Имена и эпохи: в Крыму пополнили Зал славы журналистики
Зал славы крымской журналистики пополнился новыми именами
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦеремония расширения Зала славы крымской журналистики
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе состоялась церемония расширения Зала славы крымской журналистики, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Мероприятие прошло в учебном корпусе Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. В ходе церемонии были представлены новые лица Зала славы, отобранные по итогам выборов, прошедших на III Медиафоруме "Журналистика в период специальной военной операции".
В Зал славы крымской журналистики будут включены Александр Куприн, Борис Серман, Михаил Сохань, Альгимантас Масенас и Михаил Бахарев – представители разных поколений, работавшие в печатных изданиях, на радио и в фотожурналистике.
"Это эпоха, которая ушла. И многое ушло вместе с ней. Когда такие люди уходят, проблема даже не в самом факте их ухода. Трагедия – в том, что их неким заменить", – подчеркнул первый заместитель председателя комитета по финансовому рынку Государственной Думы РФ Константин Бахарев.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКонстантин Бахарев
1 из 5
Константин Бахарев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВадим Первых
2 из 5
Вадим Первых
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦеремония расширения Зала славы крымской журналистики
3 из 5
Церемония расширения Зала славы крымской журналистики
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДиана Первых
4 из 5
Диана Первых
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦеремония расширения Зала славы крымской журналистики
5 из 5
Церемония расширения Зала славы крымской журналистики
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 5
Константин Бахарев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 5
Вадим Первых
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 5
Церемония расширения Зала славы крымской журналистики
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 5
Диана Первых
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 5
Церемония расширения Зала славы крымской журналистики
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Ранее в Зале славы Крымской журналистики в Крымском федеральном университете им. Вернадского открыли портрет погибшего в зоне спецоперации военкора Александра Федорчака.
12 декабря, 14:00Детям интересно: закулисье журналистики