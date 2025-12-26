https://crimea.ria.ru/20251226/imena-i-epokhi-v-krymu-popolnili-zal-slavy-zhurnalistiki-1152007687.html

Имена и эпохи: в Крыму пополнили Зал славы журналистики

Имена и эпохи: в Крыму пополнили Зал славы журналистики - РИА Новости Крым, 26.12.2025

Имена и эпохи: в Крыму пополнили Зал славы журналистики

26.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе состоялась церемония расширения Зала славы крымской журналистики, передает корреспондент РИА Новости Крым.Мероприятие прошло в учебном корпусе Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. В ходе церемонии были представлены новые лица Зала славы, отобранные по итогам выборов, прошедших на III Медиафоруме "Журналистика в период специальной военной операции".В Зал славы крымской журналистики будут включены Александр Куприн, Борис Серман, Михаил Сохань, Альгимантас Масенас и Михаил Бахарев – представители разных поколений, работавшие в печатных изданиях, на радио и в фотожурналистике.Ранее в Зале славы Крымской журналистики в Крымском федеральном университете им. Вернадского открыли портрет погибшего в зоне спецоперации военкора Александра Федорчака.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

