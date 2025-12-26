Рейтинг@Mail.ru
Имена и эпохи: в Крыму пополнили Зал славы журналистики - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Имена и эпохи: в Крыму пополнили Зал славы журналистики
Имена и эпохи: в Крыму пополнили Зал славы журналистики - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Имена и эпохи: в Крыму пополнили Зал славы журналистики
В Симферополе состоялась церемония расширения Зала славы крымской журналистики, передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T15:27
2025-12-26T15:27
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1a/1152004661_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_be0feb41c0936defbbfe07425db3688f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе состоялась церемония расширения Зала славы крымской журналистики, передает корреспондент РИА Новости Крым.Мероприятие прошло в учебном корпусе Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. В ходе церемонии были представлены новые лица Зала славы, отобранные по итогам выборов, прошедших на III Медиафоруме "Журналистика в период специальной военной операции".В Зал славы крымской журналистики будут включены Александр Куприн, Борис Серман, Михаил Сохань, Альгимантас Масенас и Михаил Бахарев – представители разных поколений, работавшие в печатных изданиях, на радио и в фотожурналистике.Ранее в Зале славы Крымской журналистики в Крымском федеральном университете им. Вернадского открыли портрет погибшего в зоне спецоперации военкора Александра Федорчака.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
журналистика, крым, кфу (крымский федеральный университет), новости сво, константин бахарев, новости крыма
Имена и эпохи: в Крыму пополнили Зал славы журналистики

Зал славы крымской журналистики пополнился новыми именами

15:27 26.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦеремония расширения Зала славы крымской журналистики
Церемония расширения Зала славы крымской журналистики - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе состоялась церемония расширения Зала славы крымской журналистики, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Мероприятие прошло в учебном корпусе Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. В ходе церемонии были представлены новые лица Зала славы, отобранные по итогам выборов, прошедших на III Медиафоруме "Журналистика в период специальной военной операции".
В Зал славы крымской журналистики будут включены Александр Куприн, Борис Серман, Михаил Сохань, Альгимантас Масенас и Михаил Бахарев – представители разных поколений, работавшие в печатных изданиях, на радио и в фотожурналистике.

"Это эпоха, которая ушла. И многое ушло вместе с ней. Когда такие люди уходят, проблема даже не в самом факте их ухода. Трагедия – в том, что их неким заменить", – подчеркнул первый заместитель председателя комитета по финансовому рынку Государственной Думы РФ Константин Бахарев.

© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКонстантин Бахарев
Церемония расширения Зала славы крымской журналистики
Константин Бахарев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВадим Первых
Церемония расширения Зала славы крымской журналистики
Вадим Первых
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦеремония расширения Зала славы крымской журналистики
Церемония расширения Зала славы крымской журналистики
Церемония расширения Зала славы крымской журналистики
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДиана Первых
Церемония расширения Зала славы крымской журналистики
Диана Первых
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦеремония расширения Зала славы крымской журналистики
Церемония расширения Зала славы крымской журналистики
Церемония расширения Зала славы крымской журналистики
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Ранее в Зале славы Крымской журналистики в Крымском федеральном университете им. Вернадского открыли портрет погибшего в зоне спецоперации военкора Александра Федорчака.
