И Булгакова тоже: в Киеве "декоммунизировали" еще 15 памятников
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Киеве демонтируют еще 15 связанных с Россией памятников, в том числе мемориал, посвященный памяти писателя Михаила Булгакова. Соответствующее решение приняли депутаты киевского горсовета.В сообщении указывается, что решение якобы принято в диалоге с общественностью, поскольку на Украине есть собственные "выдающиеся деятели" и "современные герои".В частности, по решению киевских депутатов, в список памятников и "отдельных элементов", подлежащих сносу, вошли памятник писателю Михаил Булгакову, символичный знак "Киев-город герой" с изображением пятиконечной звезды, памятный камень к столетию Владимира Ленина, а также мемориальные доски композитору Петру Чайковскому и подпольщикам, боровшимся с немецко-фашистскими захватчиками в годы оккупации Киева во время Великой Отечественной войны. Всего, по данным местных властей, в соответствии с решением от 2023 года в Киеве подлежат сносу более 250 объектов, 170 из которых уже демонтировали, 36 сейчас готовят к сносу. Новые объекты дополнили существующий перечень."Отмена" подлинных героев, демонтаж памятников, которые связаны с российской и советской историей, а также переименование улиц, начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В числе последних запретов –императорская семья Романовых и ученый Михаил Ломоносов, а также Иван Сусанин, личность и подвиг которого Украинский институт национальной памяти ранее признал "мифологизированной пропагандой российского империализма".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя повсеместный снос памятников на Украине, назвала это явление "шариковщиной".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ленин с головой Шевченко: на Украине декомунизировали памятникКнижная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцевКруглобок, Илько и Чеберяйчик: как украинцы сказки дерусифицировали
15:17 26.12.2025 (обновлено: 15:20 26.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Киеве демонтируют еще 15 связанных с Россией памятников, в том числе мемориал, посвященный памяти писателя Михаила Булгакова. Соответствующее решение приняли депутаты киевского горсовета.
"На пленарном заседании Киеврады депутаты поддержали решение об устранении из публичного пространства столицы 15 объектов и отдельных элементов, связанных с историей и символикой российской имперской и советской политики", – сообщается на официальном портале Киева.
В сообщении указывается, что решение якобы принято в диалоге с общественностью, поскольку на Украине есть собственные "выдающиеся деятели" и "современные герои".
В частности, по решению киевских депутатов, в список памятников и "отдельных элементов", подлежащих сносу, вошли памятник писателю Михаил Булгакову, символичный знак "Киев-город герой" с изображением пятиконечной звезды, памятный камень к столетию Владимира Ленина, а также мемориальные доски композитору Петру Чайковскому и подпольщикам, боровшимся с немецко-фашистскими захватчиками в годы оккупации Киева во время Великой Отечественной войны.
Кроме того, киевские власти решили убрать слово "русский" с мемориального знака русскому художнику Виктору Васнецову, изъять "элементы советской идеологической маркировки" с памятника воинам-освободителям на Шелковичной улице. Также на ряде зданий уберут советские декоративные элементы, а памятный знак "Нулевой километр" лишится названий городов, расположенных на территории России.
Всего, по данным местных властей, в соответствии с решением от 2023 года в Киеве подлежат сносу более 250 объектов, 170 из которых уже демонтировали, 36 сейчас готовят к сносу. Новые объекты дополнили существующий перечень.
"Отмена" подлинных героев, демонтаж памятников
, которые связаны с российской и советской историей, а также переименование улиц, начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В числе последних запретов –императорская семья Романовых и ученый Михаил Ломоносов
, а также Иван Сусанин,
личность и подвиг которого Украинский институт национальной памяти ранее признал "мифологизированной пропагандой российского империализма".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя повсеместный снос памятников на Украине, назвала это явление "шариковщиной".
