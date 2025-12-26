https://crimea.ria.ru/20251226/i-bulgakova-tozhe-v-kieve-dekommunizirovali-esche-15-pamyatnikov-1152007189.html

И Булгакова тоже: в Киеве "декоммунизировали" еще 15 памятников

И Булгакова тоже: в Киеве "декоммунизировали" еще 15 памятников - РИА Новости Крым, 26.12.2025

И Булгакова тоже: в Киеве "декоммунизировали" еще 15 памятников

В Киеве демонтируют еще 15 связанных с Россией памятников, в том числе мемориал, посвященный памяти писателя Михаила Булгакова. Соответствующее решение приняли... РИА Новости Крым, 26.12.2025

2025-12-26T15:17

2025-12-26T15:17

2025-12-26T15:20

украина

киев

памятники

декоммунизация

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1a/1152007413_0:0:3191:1796_1920x0_80_0_0_d6a56c71927b0742aa8aa44a9134e569.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Киеве демонтируют еще 15 связанных с Россией памятников, в том числе мемориал, посвященный памяти писателя Михаила Булгакова. Соответствующее решение приняли депутаты киевского горсовета.В сообщении указывается, что решение якобы принято в диалоге с общественностью, поскольку на Украине есть собственные "выдающиеся деятели" и "современные герои".В частности, по решению киевских депутатов, в список памятников и "отдельных элементов", подлежащих сносу, вошли памятник писателю Михаил Булгакову, символичный знак "Киев-город герой" с изображением пятиконечной звезды, памятный камень к столетию Владимира Ленина, а также мемориальные доски композитору Петру Чайковскому и подпольщикам, боровшимся с немецко-фашистскими захватчиками в годы оккупации Киева во время Великой Отечественной войны. Всего, по данным местных властей, в соответствии с решением от 2023 года в Киеве подлежат сносу более 250 объектов, 170 из которых уже демонтировали, 36 сейчас готовят к сносу. Новые объекты дополнили существующий перечень."Отмена" подлинных героев, демонтаж памятников, которые связаны с российской и советской историей, а также переименование улиц, начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В числе последних запретов –императорская семья Романовых и ученый Михаил Ломоносов, а также Иван Сусанин, личность и подвиг которого Украинский институт национальной памяти ранее признал "мифологизированной пропагандой российского империализма".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя повсеместный снос памятников на Украине, назвала это явление "шариковщиной".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ленин с головой Шевченко: на Украине декомунизировали памятникКнижная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцевКруглобок, Илько и Чеберяйчик: как украинцы сказки дерусифицировали

украина

киев

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, киев, памятники, декоммунизация, в мире, новости