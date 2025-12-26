Рейтинг@Mail.ru
И Булгакова тоже: в Киеве "декоммунизировали" еще 15 памятников - РИА Новости Крым, 26.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251226/i-bulgakova-tozhe-v-kieve-dekommunizirovali-esche-15-pamyatnikov-1152007189.html
И Булгакова тоже: в Киеве "декоммунизировали" еще 15 памятников
И Булгакова тоже: в Киеве "декоммунизировали" еще 15 памятников - РИА Новости Крым, 26.12.2025
И Булгакова тоже: в Киеве "декоммунизировали" еще 15 памятников
В Киеве демонтируют еще 15 связанных с Россией памятников, в том числе мемориал, посвященный памяти писателя Михаила Булгакова. Соответствующее решение приняли... РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T15:17
2025-12-26T15:20
украина
киев
памятники
декоммунизация
в мире
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Киеве демонтируют еще 15 связанных с Россией памятников, в том числе мемориал, посвященный памяти писателя Михаила Булгакова. Соответствующее решение приняли депутаты киевского горсовета.В сообщении указывается, что решение якобы принято в диалоге с общественностью, поскольку на Украине есть собственные "выдающиеся деятели" и "современные герои".В частности, по решению киевских депутатов, в список памятников и "отдельных элементов", подлежащих сносу, вошли памятник писателю Михаил Булгакову, символичный знак "Киев-город герой" с изображением пятиконечной звезды, памятный камень к столетию Владимира Ленина, а также мемориальные доски композитору Петру Чайковскому и подпольщикам, боровшимся с немецко-фашистскими захватчиками в годы оккупации Киева во время Великой Отечественной войны. Всего, по данным местных властей, в соответствии с решением от 2023 года в Киеве подлежат сносу более 250 объектов, 170 из которых уже демонтировали, 36 сейчас готовят к сносу. Новые объекты дополнили существующий перечень."Отмена" подлинных героев, демонтаж памятников, которые связаны с российской и советской историей, а также переименование улиц, начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В числе последних запретов –императорская семья Романовых и ученый Михаил Ломоносов, а также Иван Сусанин, личность и подвиг которого Украинский институт национальной памяти ранее признал "мифологизированной пропагандой российского империализма".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя повсеместный снос памятников на Украине, назвала это явление "шариковщиной".
украина
киев
украина, киев, памятники, декоммунизация, в мире, новости
И Булгакова тоже: в Киеве "декоммунизировали" еще 15 памятников

В Киеве демонтируют еще 15 связанных с Россией памятников

15:17 26.12.2025 (обновлено: 15:20 26.12.2025)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПамятник писателю Михаилу Булгакову в Киеве.
Памятник писателю Михаилу Булгакову в Киеве. - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Киеве демонтируют еще 15 связанных с Россией памятников, в том числе мемориал, посвященный памяти писателя Михаила Булгакова. Соответствующее решение приняли депутаты киевского горсовета.
"На пленарном заседании Киеврады депутаты поддержали решение об устранении из публичного пространства столицы 15 объектов и отдельных элементов, связанных с историей и символикой российской имперской и советской политики", – сообщается на официальном портале Киева.
В сообщении указывается, что решение якобы принято в диалоге с общественностью, поскольку на Украине есть собственные "выдающиеся деятели" и "современные герои".
В частности, по решению киевских депутатов, в список памятников и "отдельных элементов", подлежащих сносу, вошли памятник писателю Михаил Булгакову, символичный знак "Киев-город герой" с изображением пятиконечной звезды, памятный камень к столетию Владимира Ленина, а также мемориальные доски композитору Петру Чайковскому и подпольщикам, боровшимся с немецко-фашистскими захватчиками в годы оккупации Киева во время Великой Отечественной войны.
Кроме того, киевские власти решили убрать слово "русский" с мемориального знака русскому художнику Виктору Васнецову, изъять "элементы советской идеологической маркировки" с памятника воинам-освободителям на Шелковичной улице. Также на ряде зданий уберут советские декоративные элементы, а памятный знак "Нулевой километр" лишится названий городов, расположенных на территории России.
Всего, по данным местных властей, в соответствии с решением от 2023 года в Киеве подлежат сносу более 250 объектов, 170 из которых уже демонтировали, 36 сейчас готовят к сносу. Новые объекты дополнили существующий перечень.
"Отмена" подлинных героев, демонтаж памятников, которые связаны с российской и советской историей, а также переименование улиц, начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В числе последних запретов –императорская семья Романовых и ученый Михаил Ломоносов, а также Иван Сусанин, личность и подвиг которого Украинский институт национальной памяти ранее признал "мифологизированной пропагандой российского империализма".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя повсеместный снос памятников на Украине, назвала это явление "шариковщиной".
УкраинаКиевПамятникиДекоммунизацияВ миреНовости
 
