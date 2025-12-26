Рейтинг@Mail.ru
Готовил схроны для диверсантов: в Калуге мужчине дали срок за госизмену - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251226/gotovil-skhrony-dlya-diversantov-v-kaluge-muzhchine-dali-srok-za-gosizmenu-1152000930.html
Готовил схроны для диверсантов: в Калуге мужчине дали срок за госизмену
Готовил схроны для диверсантов: в Калуге мужчине дали срок за госизмену - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Готовил схроны для диверсантов: в Калуге мужчине дали срок за госизмену
В Калуге осужден за госизмену. Его признали виновным в пособничестве диверсантам, сообщают в УФСБ по Калужской области. РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T12:10
2025-12-26T12:11
калуга
госизмена
новости
происшествия
суд
приговор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111765/82/1117658233_0:250:2756:1800_1920x0_80_0_0_ab98b14465bc595caa63b7f6bb25ac27.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Калуге осужден за госизмену. Его признали виновным в пособничестве диверсантам, сообщают в УФСБ по Калужской области."Злоумышленник с сентября 2023 года посредством интернет-мессенджера Telegram установил и поддерживал контакты с представителем спецслужб Украины. В процессе общения задержанный выразил согласие на оказание помощи иностранному государству и выполнял задания по установлению мест нахождения систем противовоздушной обороны России в Калужской области", – рассказали в службе безопасности.Виновника задержали в мае этого года. В его телефоне были обнаружены переписки с куратором и боевиками запрещенных на территории России террористических организаций. Там они обсуждали планы по организации диверсий."В частности, по их заданию он приобрел портативные зарядные устройства (пауэрбанки), сухие пайки и энергетические напитки, которые планировал заложить в схрон для членов украинских диверсионных групп, а также активно изучал направленные ему обучающие материалы по управлению ударными беспилотными летательными аппаратами", – добавили в ФСБ.Уголовное дело по статье "Государственная измена" закрыто, фигуранту назначили 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.Ранее сообщалось, что житель Крыма предстанет перед судом по обвинению в государственной измене, мужчина передавал украинской военной разведке фотографии мест дислокации средств ПВО в Феодосии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму шпиона приговорили к 15 годам колонииПенсионерка приговорена к 12,5 годам за спонсирование ВСУНа Кубани ФСБ задержала подозреваемую в переводе денег украинской армии
калуга
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111765/82/1117658233_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_2d003054a9d8e0a721518112da8e5343.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
калуга, госизмена, новости, происшествия, суд, приговор
Готовил схроны для диверсантов: в Калуге мужчине дали срок за госизмену

Калужца приговорили к 13 годам "строгача" за организацию схронов для диверсантов

12:10 26.12.2025 (обновлено: 12:11 26.12.2025)
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКресло судьи в зале заседаний
Кресло судьи в зале заседаний - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Калуге осужден за госизмену. Его признали виновным в пособничестве диверсантам, сообщают в УФСБ по Калужской области.
"Злоумышленник с сентября 2023 года посредством интернет-мессенджера Telegram установил и поддерживал контакты с представителем спецслужб Украины. В процессе общения задержанный выразил согласие на оказание помощи иностранному государству и выполнял задания по установлению мест нахождения систем противовоздушной обороны России в Калужской области", – рассказали в службе безопасности.
Виновника задержали в мае этого года. В его телефоне были обнаружены переписки с куратором и боевиками запрещенных на территории России террористических организаций. Там они обсуждали планы по организации диверсий.
"В частности, по их заданию он приобрел портативные зарядные устройства (пауэрбанки), сухие пайки и энергетические напитки, которые планировал заложить в схрон для членов украинских диверсионных групп, а также активно изучал направленные ему обучающие материалы по управлению ударными беспилотными летательными аппаратами", – добавили в ФСБ.
Уголовное дело по статье "Государственная измена" закрыто, фигуранту назначили 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что житель Крыма предстанет перед судом по обвинению в государственной измене, мужчина передавал украинской военной разведке фотографии мест дислокации средств ПВО в Феодосии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму шпиона приговорили к 15 годам колонии
Пенсионерка приговорена к 12,5 годам за спонсирование ВСУ
На Кубани ФСБ задержала подозреваемую в переводе денег украинской армии
 
КалугаГосизменаНовостиПроисшествияСудПриговор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:35Белогорск и Александровка в Крыму без света – причина
12:28Керченско-Феодосийская десантная операция в инфографике РИА Новости Крым
12:21Армия РФ освободила населенный пункт Косовцево в Запорожской области
12:19За вымогательство и хищение крымчанин получил 8 лет колонии
12:10Готовил схроны для диверсантов: в Калуге мужчине дали срок за госизмену
12:00Путин назвал Алентову душевно щедрым человеком
11:51Симферополь и район частично останется без газа: когда ждать отключений
11:45Сильный ветер и снег накрыл трассу М-4 "Дон" в Ростовской области
11:27В Крыму задержали мужчину за сообщения о ложном минировании школы
11:18Крым получит 10 млн на бесплатные лекарства для льготников
11:11Парковку на площади Нахимова в Севастополе закроют на новогодние каникулы
11:05В Новороссийске женщина незаконно перепланировала квартиру для продажи
10:56Новогодний фейерверк на Солнце – ученые обещают новые вспышки
10:45В Крыму возбудили несколько дел за нарушение закона о рекламе
10:33В Севастополе перекрыли рейд
10:25В Одессе горят порт и объекты энергетики
10:11Студентка пыталась взорвать машину офицера ВС РФ
10:00На Крым надвигается снежный циклон - обстановка на дорогах и перевалах
09:56За мужество: в Крыму открыли мурал в честь героизма сотрудников МЧС
09:48В Севастополе двух братьев подозревают в покушении на сбыт наркотиков
Лента новостейМолния