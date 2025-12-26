https://crimea.ria.ru/20251226/gotovil-skhrony-dlya-diversantov-v-kaluge-muzhchine-dali-srok-za-gosizmenu-1152000930.html

Готовил схроны для диверсантов: в Калуге мужчине дали срок за госизмену

Готовил схроны для диверсантов: в Калуге мужчине дали срок за госизмену - РИА Новости Крым, 26.12.2025

Готовил схроны для диверсантов: в Калуге мужчине дали срок за госизмену

В Калуге осужден за госизмену. Его признали виновным в пособничестве диверсантам, сообщают в УФСБ по Калужской области.

2025-12-26T12:10

2025-12-26T12:10

2025-12-26T12:11

калуга

госизмена

новости

происшествия

суд

приговор

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Калуге осужден за госизмену. Его признали виновным в пособничестве диверсантам, сообщают в УФСБ по Калужской области."Злоумышленник с сентября 2023 года посредством интернет-мессенджера Telegram установил и поддерживал контакты с представителем спецслужб Украины. В процессе общения задержанный выразил согласие на оказание помощи иностранному государству и выполнял задания по установлению мест нахождения систем противовоздушной обороны России в Калужской области", – рассказали в службе безопасности.Виновника задержали в мае этого года. В его телефоне были обнаружены переписки с куратором и боевиками запрещенных на территории России террористических организаций. Там они обсуждали планы по организации диверсий."В частности, по их заданию он приобрел портативные зарядные устройства (пауэрбанки), сухие пайки и энергетические напитки, которые планировал заложить в схрон для членов украинских диверсионных групп, а также активно изучал направленные ему обучающие материалы по управлению ударными беспилотными летательными аппаратами", – добавили в ФСБ.Уголовное дело по статье "Государственная измена" закрыто, фигуранту назначили 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.Ранее сообщалось, что житель Крыма предстанет перед судом по обвинению в государственной измене, мужчина передавал украинской военной разведке фотографии мест дислокации средств ПВО в Феодосии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму шпиона приговорили к 15 годам колонииПенсионерка приговорена к 12,5 годам за спонсирование ВСУНа Кубани ФСБ задержала подозреваемую в переводе денег украинской армии

калуга

2025

Новости

