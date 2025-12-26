Госуслуги будут предупреждать о попытке оформления лже-кредита
Госдума рассмотрят инициативу информирования о мошеннических кредитах онлайн
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В 2026 году в Госдуме рассмотрят очередной законопроект по защите граждан от мошенников. В частности, планируется ввести оперативное информирование граждан через портал Госуслуг о заключенных договорах кредита. Об этом на брифинге в международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым сообщил первый заместитель председателя комитета по финансовому рынку Государственной Думы РФ Константин Бахарев.
Он рассказал, что подготовленный законопроект призван обязать кредитные и микрофинансовые организации оперативно направлять в бюро кредитных историй сведения о заключенных договорах займа, чтобы бюро кредитных историй, в свою очередь, могли проинформировать об этом заемщика в его личном кабинете на Госуслугах. На всю процедуру отводится максимум 15 минут.
"90% выдачи таких займов происходит сейчас онлайн, в считанные минуты. Мы предлагаем: перед тем, как кредит оформят, гражданину должно прийти уведомление на Госуслугах о планируемой финансовой операции. Таким образом появляется шанс затормозить перечисление денег еще до того, как они уйдут мошенникам", - отметил депутат.
Предупредить о попытке незаконного оформления договора можно будет через "красную кнопку" в личном кабинете банка.
Он добавил, что с марта этого года также работает функция самозапрета на выдачу кредита онлайн. Услугой уже воспользовались более 18 млн человек.
Ранее сообщалось, что в период с 11 по 16 ноября в Крыму 31 гражданин пострадал от действий дистанционных мошенников, лишившись более 27,5 миллионов рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым: