Рейтинг@Mail.ru
Госуслуги будут предупреждать о попытке оформления лже-кредита - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251226/gosuslugi-budut-preduprezhdat-o-popytke-oformleniya-lzhe-kredita-1152003368.html
Госуслуги будут предупреждать о попытке оформления лже-кредита
Госуслуги будут предупреждать о попытке оформления лже-кредита - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Госуслуги будут предупреждать о попытке оформления лже-кредита
В 2026 году в Госдуме рассмотрят очередной законопроект по защите граждан от мошенников. В частности, планируется ввести оперативное информирование граждан... РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T13:30
2025-12-26T13:30
константин бахарев
государственная дума рф
кредит
закон и право
госуслуги
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1b/1122180140_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_1384c3f3ecb2ede9b93d29da42b46b9b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В 2026 году в Госдуме рассмотрят очередной законопроект по защите граждан от мошенников. В частности, планируется ввести оперативное информирование граждан через портал Госуслуг о заключенных договорах кредита. Об этом на брифинге в международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым сообщил первый заместитель председателя комитета по финансовому рынку Государственной Думы РФ Константин Бахарев.Он рассказал, что подготовленный законопроект призван обязать кредитные и микрофинансовые организации оперативно направлять в бюро кредитных историй сведения о заключенных договорах займа, чтобы бюро кредитных историй, в свою очередь, могли проинформировать об этом заемщика в его личном кабинете на Госуслугах. На всю процедуру отводится максимум 15 минут.Предупредить о попытке незаконного оформления договора можно будет через "красную кнопку" в личном кабинете банка.Он добавил, что с марта этого года также работает функция самозапрета на выдачу кредита онлайн. Услугой уже воспользовались более 18 млн человек.Ранее сообщалось, что в период с 11 по 16 ноября в Крыму 31 гражданин пострадал от действий дистанционных мошенников, лишившись более 27,5 миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Звонок из мэрии – аферисты придумали новую схему обманаЖитель Кубани отдал аферистам слиток золота и деньги от продажи автоЗвонок от "начальницы": в Ялте аферисты воруют с помощью дипфейков
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1b/1122180140_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8aa5eed0238e55abaeb6d6b6da680fe1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
константин бахарев, государственная дума рф, кредит, закон и право, госуслуги, новости
Госуслуги будут предупреждать о попытке оформления лже-кредита

Госдума рассмотрят инициативу информирования о мошеннических кредитах онлайн

13:30 26.12.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В 2026 году в Госдуме рассмотрят очередной законопроект по защите граждан от мошенников. В частности, планируется ввести оперативное информирование граждан через портал Госуслуг о заключенных договорах кредита. Об этом на брифинге в международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым сообщил первый заместитель председателя комитета по финансовому рынку Государственной Думы РФ Константин Бахарев.
Он рассказал, что подготовленный законопроект призван обязать кредитные и микрофинансовые организации оперативно направлять в бюро кредитных историй сведения о заключенных договорах займа, чтобы бюро кредитных историй, в свою очередь, могли проинформировать об этом заемщика в его личном кабинете на Госуслугах. На всю процедуру отводится максимум 15 минут.
"90% выдачи таких займов происходит сейчас онлайн, в считанные минуты. Мы предлагаем: перед тем, как кредит оформят, гражданину должно прийти уведомление на Госуслугах о планируемой финансовой операции. Таким образом появляется шанс затормозить перечисление денег еще до того, как они уйдут мошенникам", - отметил депутат.
Предупредить о попытке незаконного оформления договора можно будет через "красную кнопку" в личном кабинете банка.
Он добавил, что с марта этого года также работает функция самозапрета на выдачу кредита онлайн. Услугой уже воспользовались более 18 млн человек.
Ранее сообщалось, что в период с 11 по 16 ноября в Крыму 31 гражданин пострадал от действий дистанционных мошенников, лишившись более 27,5 миллионов рублей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Звонок из мэрии – аферисты придумали новую схему обмана
Житель Кубани отдал аферистам слиток золота и деньги от продажи авто
Звонок от "начальницы": в Ялте аферисты воруют с помощью дипфейков
 
Константин БахаревГосударственная Дума РФКредитЗакон и правоГосуслугиНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:39Рейд в Севастополе открыт
14:34В Керчи проведут берегоукрепление набережной
14:26Кредитными каникулами в России воспользовались более 300 000 бойцов СВО
14:21Новый год без излишеств: сколько россияне готовы потратить на праздники
13:59Два поезда в Крым и из Крыма задерживаются в пути на три часа
13:41В Крыму отменили пригородные поезда - что известно
13:30Госуслуги будут предупреждать о попытке оформления лже-кредита
13:26На трассе М-4 "Дон" затруднено движение из-за аварий
13:1917 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем
13:14Армия РФ продвигается вперед – под контроль взяты 8 сел за неделю
13:00Симферополь заметет снегом
12:54Банк России представил тысячерублевую купюру нового образца
12:42Российские "Кинжалы" ударили по предприятиям и энергетике Украины
12:35Белогорск и Александровка в Крыму без света – причина
12:28Керченско-Феодосийская десантная операция в инфографике РИА Новости Крым
12:21Армия РФ освободила населенный пункт Косовцево в Запорожской области
12:19За вымогательство и хищение крымчанин получил 8 лет колонии
12:10Готовил схроны для диверсантов: в Калуге мужчине дали срок за госизмену
12:00Путин назвал Алентову душевно щедрым человеком
11:51Симферополь и район частично останется без газа: когда ждать отключений
Лента новостейМолния