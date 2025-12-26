https://crimea.ria.ru/20251226/gosuslugi-budut-preduprezhdat-o-popytke-oformleniya-lzhe-kredita-1152003368.html

Госуслуги будут предупреждать о попытке оформления лже-кредита

2025-12-26T13:30

2025-12-26T13:30

2025-12-26T13:30

константин бахарев

государственная дума рф

кредит

закон и право

госуслуги

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1b/1122180140_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_1384c3f3ecb2ede9b93d29da42b46b9b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В 2026 году в Госдуме рассмотрят очередной законопроект по защите граждан от мошенников. В частности, планируется ввести оперативное информирование граждан через портал Госуслуг о заключенных договорах кредита. Об этом на брифинге в международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым сообщил первый заместитель председателя комитета по финансовому рынку Государственной Думы РФ Константин Бахарев.Он рассказал, что подготовленный законопроект призван обязать кредитные и микрофинансовые организации оперативно направлять в бюро кредитных историй сведения о заключенных договорах займа, чтобы бюро кредитных историй, в свою очередь, могли проинформировать об этом заемщика в его личном кабинете на Госуслугах. На всю процедуру отводится максимум 15 минут.Предупредить о попытке незаконного оформления договора можно будет через "красную кнопку" в личном кабинете банка.Он добавил, что с марта этого года также работает функция самозапрета на выдачу кредита онлайн. Услугой уже воспользовались более 18 млн человек.Ранее сообщалось, что в период с 11 по 16 ноября в Крыму 31 гражданин пострадал от действий дистанционных мошенников, лишившись более 27,5 миллионов рублей.

2025

Новости

