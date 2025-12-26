Рейтинг@Mail.ru
Еще четыре беспилотника уничтожены над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251226/esche-chetyre-bespilotnika-unichtozheny-nad-krymom-i-chernym-morem-1152017000.html
Еще четыре беспилотника уничтожены над Крымом и Черным морем
Еще четыре беспилотника уничтожены над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Еще четыре беспилотника уничтожены над Крымом и Черным морем
Четвертая атака украинских беспилотников за день отражена над Крымом вечером в пятницу. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T20:37
2025-12-26T21:06
крым
черное море
атаки всу
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
пво
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
срочные новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/03/1132536848_0:141:1350:900_1920x0_80_0_0_ca203b695ed14cb3d174d71c94e1a3f8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Четвертая атака украинских беспилотников за день отражена над Крымом вечером в пятницу. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что за три часа силы противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника.Ранее над полуостровом и морем были уничтожены 24 вражеских дрона. Днем силы ПВО отразили атаку еще 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Советник главы Крыма Олег Крючков позже сообщил, что в поселке Кировское вражеский БПЛА поразил объект инфраструктуры. Обошлось без жертв.В ночь на 26 декабря над регионом сбили пять вражеских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/03/1132536848_150:0:1350:900_1920x0_80_0_0_ef63fde64d90ebb3d473649a557f83eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, черное море, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), срочные новости крыма, новости крыма, новости сво
Еще четыре беспилотника уничтожены над Крымом и Черным морем

Над Крымом и Черным морем ПВО сбила еще четыре беспилотника ВСУ

20:37 26.12.2025 (обновлено: 21:06 26.12.2025)
 
© РИА НовостиПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Четвертая атака украинских беспилотников за день отражена над Крымом вечером в пятницу. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что за три часа силы противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника.
"В период с 17.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа:️ три БПЛА - над территорией Республики Крым, один – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Ранее над полуостровом и морем были уничтожены 24 вражеских дрона. Днем силы ПВО отразили атаку еще 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Советник главы Крыма Олег Крючков позже сообщил, что в поселке Кировское вражеский БПЛА поразил объект инфраструктуры. Обошлось без жертв.
В ночь на 26 декабря над регионом сбили пять вражеских дронов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымЧерное мореАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьПВОМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)Срочные новости КрымаНовости КрымаНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:53В новых регионах России восстановили 50 православных храмов
21:28Миндич сделал свое первое заявление после бегства с Украины
21:10Политолог дал прогноз событий на Украине в 2026 году
20:48Шторм в Севастополе: на дороги вышла спецтехника
20:37Еще четыре беспилотника уничтожены над Крымом и Черным морем
20:26Путин собрал Совбез
20:17Куда сходить в праздники: новогодняя афиша для детей в Крыму
19:59Погибших при атаке ВСУ волонтеров из Дагестана представят к наградам
19:44В МИД России оценили украинский вариант мирного плана
19:26Снежный Армагеддон придет в Крым на выходных
19:13Красногвардейский район Крыма обесточен
19:01В Севастополе открылась новогодняя ярмарка
18:49"Тотальное мракобесие": в Крыму отреагировали на снос памятников в Киеве
18:35В Крыму спасли человека из горящей квартиры
18:26В Симферополе пошел снег
18:18В Симферополе на маршруты вышли новогодние троллейбусы
18:05Как в новогодние праздники будут работать медучреждения Крыма
17:53Зеленский анонсировал встречу с Трампом по вопросу территорий
17:37На Ай-Петри в эти выходные отменили экскурсии из-за непогоды
17:13Еще 24 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем
Лента новостейМолния