Еще четыре беспилотника уничтожены над Крымом и Черным морем
Еще четыре беспилотника уничтожены над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Еще четыре беспилотника уничтожены над Крымом и Черным морем
Четвертая атака украинских беспилотников за день отражена над Крымом вечером в пятницу. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T20:37
2025-12-26T20:37
2025-12-26T21:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Четвертая атака украинских беспилотников за день отражена над Крымом вечером в пятницу. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что за три часа силы противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника.Ранее над полуостровом и морем были уничтожены 24 вражеских дрона. Днем силы ПВО отразили атаку еще 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Советник главы Крыма Олег Крючков позже сообщил, что в поселке Кировское вражеский БПЛА поразил объект инфраструктуры. Обошлось без жертв.В ночь на 26 декабря над регионом сбили пять вражеских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
20:37 26.12.2025 (обновлено: 21:06 26.12.2025)