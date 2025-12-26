https://crimea.ria.ru/20251226/esche-chetyre-bespilotnika-unichtozheny-nad-krymom-i-chernym-morem-1152017000.html

Еще четыре беспилотника уничтожены над Крымом и Черным морем

Четвертая атака украинских беспилотников за день отражена над Крымом вечером в пятницу. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 26.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Четвертая атака украинских беспилотников за день отражена над Крымом вечером в пятницу. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что за три часа силы противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника.Ранее над полуостровом и морем были уничтожены 24 вражеских дрона. Днем силы ПВО отразили атаку еще 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Советник главы Крыма Олег Крючков позже сообщил, что в поселке Кировское вражеский БПЛА поразил объект инфраструктуры. Обошлось без жертв.В ночь на 26 декабря над регионом сбили пять вражеских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

