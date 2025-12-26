Рейтинг@Mail.ru
Два поезда в Крым и из Крыма задерживаются в пути на три часа - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Два поезда в Крым и из Крыма задерживаются в пути на три часа
Два поезда в Крым и из Крыма задерживаются в пути на три часа - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Два поезда в Крым и из Крыма задерживаются в пути на три часа
Два поезда дальнего следования задерживаются по пути в Крым и из Крыма по техническим причинам. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T13:59
2025-12-26T14:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Два поезда дальнего следования задерживаются по пути в Крым и из Крыма по техническим причинам. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Так же поезд №18 из Симферополя в Москву задерживается на 2,5 часа, уточнили в компании.В Крыму в пятницу также временно отменили движение пригородных поездов, сообщили ранее РИА Новости Крым в Южной пригородной пассажирской компании. Задержку также объяснили техническими причинами. Другой информации пока нет.
Два поезда в Крым и из Крыма задерживаются в пути на три часа

Крымские поезда дальнего следования задерживаются по пути – перевозчик

13:59 26.12.2025 (обновлено: 14:16 26.12.2025)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Два поезда дальнего следования задерживаются по пути в Крым и из Крыма по техническим причинам. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

"По независящим от компании причинам на три часа задерживается прибытие поезда №28 "Москва – Симферополь", – проинформировали в пресс-службе.

Так же поезд №18 из Симферополя в Москву задерживается на 2,5 часа, уточнили в компании.
В Крыму в пятницу также временно отменили движение пригородных поездов, сообщили ранее РИА Новости Крым в Южной пригородной пассажирской компании. Задержку также объяснили техническими причинами. Другой информации пока нет.
Лента новостейМолния