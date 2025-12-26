https://crimea.ria.ru/20251226/dva-poezda-v-krym-i-iz-kryma-zaderzhivayutsya-na-3-chasa-1152003907.html
Два поезда в Крым и из Крыма задерживаются в пути на три часа
Два поезда в Крым и из Крыма задерживаются в пути на три часа - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Два поезда в Крым и из Крыма задерживаются в пути на три часа
Два поезда дальнего следования задерживаются по пути в Крым и из Крыма по техническим причинам. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T13:59
2025-12-26T13:59
2025-12-26T14:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Два поезда дальнего следования задерживаются по пути в Крым и из Крыма по техническим причинам. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Так же поезд №18 из Симферополя в Москву задерживается на 2,5 часа, уточнили в компании.В Крыму в пятницу также временно отменили движение пригородных поездов, сообщили ранее РИА Новости Крым в Южной пригородной пассажирской компании. Задержку также объяснили техническими причинами. Другой информации пока нет. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Два поезда в Крым и из Крыма задерживаются в пути на три часа
13:59 26.12.2025 (обновлено: 14:16 26.12.2025)