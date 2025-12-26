Рейтинг@Mail.ru
В Крыму беспилотник ВСУ поразил объект инфраструктуры - РИА Новости Крым, 26.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251226/dron-vsu-porazil-obekt-infrastrukturu-v-poselke-kirovskoe---voznik-pozhar-1152006424.html
В Крыму беспилотник ВСУ поразил объект инфраструктуры
В Крыму беспилотник ВСУ поразил объект инфраструктуры - РИА Новости Крым, 26.12.2025
В Крыму беспилотник ВСУ поразил объект инфраструктуры
В поселке Кировское в Крыму беспилотник ВСУ поразил объект инфраструктуры. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T14:54
2025-12-26T15:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. В поселке Кировское в Крыму беспилотник ВСУ поразил объект инфраструктуры. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.Днем в пятницу в Минобороны РФ сообщили об уничтожении над Крымом и Черным морем 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
В Крыму беспилотник ВСУ поразил объект инфраструктуры

В поселке Кировское в Крыму беспилотник ВСУ поразил объект инфраструктуры - Крючков

14:54 26.12.2025 (обновлено: 15:15 26.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. В поселке Кировское в Крыму беспилотник ВСУ поразил объект инфраструктуры. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
"В пгт Кировское ударом вражеского БПЛА поражен объект инфраструктуры. Идет тушение пожара. Жертв нет, гражданские объекты не пострадали", - написал он в своем Telegram-канале.
Днем в пятницу в Минобороны РФ сообщили об уничтожении над Крымом и Черным морем 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
