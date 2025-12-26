https://crimea.ria.ru/20251226/dron-vsu-porazil-obekt-infrastrukturu-v-poselke-kirovskoe---voznik-pozhar-1152006424.html
В Крыму беспилотник ВСУ поразил объект инфраструктуры
В поселке Кировское в Крыму беспилотник ВСУ поразил объект инфраструктуры. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 26.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. В поселке Кировское в Крыму беспилотник ВСУ поразил объект инфраструктуры. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.Днем в пятницу в Минобороны РФ сообщили об уничтожении над Крымом и Черным морем 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
14:54 26.12.2025 (обновлено: 15:15 26.12.2025)