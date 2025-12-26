Рейтинг@Mail.ru
Драгоценные украшения: в России нашли алмазы в форме елочных игрушек - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Драгоценные украшения: в России нашли алмазы в форме елочных игрушек
Драгоценные украшения: в России нашли алмазы в форме елочных игрушек - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Драгоценные украшения: в России нашли алмазы в форме елочных игрушек
В Архангельске алмазодобытчики нашли два драгоценных камня в форме елочной игрушки и щенка, сообщают в компании "Алроса".
новый год
новый год 2026
архангельская область
россия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Архангельске алмазодобытчики нашли два драгоценных камня в форме елочной игрушки и щенка, сообщают в компании "Алроса".По данным источника, вес алмазов составляет 17 и 2,7 карат соответственно."Месторождение в Архангельске уникально тем, что состоит из шести кимберлитовых трубок, в которых сосредоточено более 250 млн тонн алмазоносной руды. Наши алмазы имеют интересные морфологические особенности и выделяются среди других месторождений более округлыми формами и большим количеством граней. Добыча "Севералмаза" отличается находками алмазов редких форм и цветов, которые представляют не только научный интерес, но и эстетическую красоту", – рассказал главный геолог "Севералмаза" Илья Зезин.Ранее, в 2024-м, добытчики уже обнаруживали минерал, напоминающий настоящую елку. В том же году был извлечен алмаз "Морошка" на 38 карат. Он получил такое название из-за внешней схожести с северной ягодой. Еще одна интересная находка была сделана в 2022-м – бабочка весом в 39,98 карат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
архангельская область
россия
новый год, новый год 2026, архангельская область, россия, новости
Драгоценные украшения: в России нашли алмазы в форме елочных игрушек

В Архангельске накануне Нового года добыли два алмаза в форме елочной игрушки и щенка

22:34 26.12.2025
 
В России на месторождении добыли "новогодние" алмазы
В России на месторождении добыли новогодние алмазы
© Алроса
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Архангельске алмазодобытчики нашли два драгоценных камня в форме елочной игрушки и щенка, сообщают в компании "Алроса".
По данным источника, вес алмазов составляет 17 и 2,7 карат соответственно.
"Месторождение в Архангельске уникально тем, что состоит из шести кимберлитовых трубок, в которых сосредоточено более 250 млн тонн алмазоносной руды. Наши алмазы имеют интересные морфологические особенности и выделяются среди других месторождений более округлыми формами и большим количеством граней. Добыча "Севералмаза" отличается находками алмазов редких форм и цветов, которые представляют не только научный интерес, но и эстетическую красоту", – рассказал главный геолог "Севералмаза" Илья Зезин.
Ранее, в 2024-м, добытчики уже обнаруживали минерал, напоминающий настоящую елку. В том же году был извлечен алмаз "Морошка" на 38 карат. Он получил такое название из-за внешней схожести с северной ягодой. Еще одна интересная находка была сделана в 2022-м – бабочка весом в 39,98 карат.
Новый годНовый год 2026Архангельская областьРоссияНовости
 
Лента новостейМолния