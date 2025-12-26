https://crimea.ria.ru/20251226/dragotsennye-ukrasheniya-v-rossii-nashli-almazy-v-forme-elochnykh-igrushek-1151997709.html

Драгоценные украшения: в России нашли алмазы в форме елочных игрушек

Драгоценные украшения: в России нашли алмазы в форме елочных игрушек

В Архангельске алмазодобытчики нашли два драгоценных камня в форме елочной игрушки и щенка, сообщают в компании "Алроса". РИА Новости Крым, 26.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Архангельске алмазодобытчики нашли два драгоценных камня в форме елочной игрушки и щенка, сообщают в компании "Алроса".По данным источника, вес алмазов составляет 17 и 2,7 карат соответственно."Месторождение в Архангельске уникально тем, что состоит из шести кимберлитовых трубок, в которых сосредоточено более 250 млн тонн алмазоносной руды. Наши алмазы имеют интересные морфологические особенности и выделяются среди других месторождений более округлыми формами и большим количеством граней. Добыча "Севералмаза" отличается находками алмазов редких форм и цветов, которые представляют не только научный интерес, но и эстетическую красоту", – рассказал главный геолог "Севералмаза" Илья Зезин.Ранее, в 2024-м, добытчики уже обнаруживали минерал, напоминающий настоящую елку. В том же году был извлечен алмаз "Морошка" на 38 карат. Он получил такое название из-за внешней схожести с северной ягодой. Еще одна интересная находка была сделана в 2022-м – бабочка весом в 39,98 карат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

