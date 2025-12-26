https://crimea.ria.ru/20251226/belogorsk-i-aleksandrovka-v-krymu-bez-sveta--prichina-1152001541.html

Белогорск и Александровка в Крыму без света – причина

Белогорск и Александровка в Крыму без света – причина - РИА Новости Крым, 26.12.2025

Белогорск и Александровка в Крыму без света – причина

Из-за аварии на линии электропередачи без света в Белогорском районе Крыма остались два населенных пункта. Об этом сообщает пресс-служба предприятия... РИА Новости Крым, 26.12.2025

2025-12-26T12:35

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Из-за аварии на линии электропередачи без света в Белогорском районе Крыма остались два населенных пункта. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго" в полдень пятницы."В Белогорском районе из-за аварийного отключения без энергоснабжения остались два населенных пункта", – сказано в сообщении."Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – рассказали в "Крымэнерго".Накануне сообщалось, что энергетики Крыма перешли о режим повышенной готовности из-за сложных погодных условий на предстоящих выходных.Как сообщалось, вечером 26 декабря, 27 и 28 декабря в Крыму ожидаются снег, мокрый снег, ночью 27 декабря и днем 28 декабря очень сильные осадки, метель. Также прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах - гололедица. Ветер северо-западный 20-25 м/с, в южных районах и в горах порывы до 30 м/с.За счет пересмотра ряда мероприятий инвестиционной программы запланирована замена порядка 250 трансформаторных подстанций в первую очередь в тех городах и районах, откуда поступает наибольшее количество жалоб граждан на нестабильное электроснабжение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опережая аварии: в Ялте и Судаке обновили энергосистемуВ Севастополе протянут новую линию для электроснабжения ФиолентаКрымчане похитили электроэнергии на 56 миллионов рублей за 9 месяцев

