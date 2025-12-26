Рейтинг@Mail.ru
Белогорск и Александровка в Крыму без света – причина - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Белогорск и Александровка в Крыму без света – причина
Белогорск и Александровка в Крыму без света – причина - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Белогорск и Александровка в Крыму без света – причина
Из-за аварии на линии электропередачи без света в Белогорском районе Крыма остались два населенных пункта. Об этом сообщает пресс-служба предприятия... РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T12:35
2025-12-26T12:35
белогорский район
белогорск
отключение электроэнергии в крыму
энергосистема крыма
гуп рк "крымэнерго"
крым
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Из-за аварии на линии электропередачи без света в Белогорском районе Крыма остались два населенных пункта. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго" в полдень пятницы."В Белогорском районе из-за аварийного отключения без энергоснабжения остались два населенных пункта", – сказано в сообщении."Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – рассказали в "Крымэнерго".Накануне сообщалось, что энергетики Крыма перешли о режим повышенной готовности из-за сложных погодных условий на предстоящих выходных.Как сообщалось, вечером 26 декабря, 27 и 28 декабря в Крыму ожидаются снег, мокрый снег, ночью 27 декабря и днем 28 декабря очень сильные осадки, метель. Также прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах - гололедица. Ветер северо-западный 20-25 м/с, в южных районах и в горах порывы до 30 м/с.За счет пересмотра ряда мероприятий инвестиционной программы запланирована замена порядка 250 трансформаторных подстанций в первую очередь в тех городах и районах, откуда поступает наибольшее количество жалоб граждан на нестабильное электроснабжение.
белогорский район
белогорск
крым
белогорский район, белогорск, отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма, гуп рк "крымэнерго", крым, новости крыма
Белогорск и Александровка в Крыму без света – причина

В Крыму обесточены Белогорск и Александровка

12:35 26.12.2025
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваЛЭП
ЛЭП
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Из-за аварии на линии электропередачи без света в Белогорском районе Крыма остались два населенных пункта. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго" в полдень пятницы.
"В Белогорском районе из-за аварийного отключения без энергоснабжения остались два населенных пункта", – сказано в сообщении.
На предприятии уточнили, что из-за аварии света нет в самом Белогорске и Александровке.
"Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – рассказали в "Крымэнерго".
Накануне сообщалось, что энергетики Крыма перешли о режим повышенной готовности из-за сложных погодных условий на предстоящих выходных.
Как сообщалось, вечером 26 декабря, 27 и 28 декабря в Крыму ожидаются снег, мокрый снег, ночью 27 декабря и днем 28 декабря очень сильные осадки, метель. Также прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах - гололедица. Ветер северо-западный 20-25 м/с, в южных районах и в горах порывы до 30 м/с.
За счет пересмотра ряда мероприятий инвестиционной программы запланирована замена порядка 250 трансформаторных подстанций в первую очередь в тех городах и районах, откуда поступает наибольшее количество жалоб граждан на нестабильное электроснабжение.
