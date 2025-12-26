Рейтинг@Mail.ru
Банк России представил тысячерублевую купюру нового образца
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Банк России представил обновленный дизайн купюры номиналом в 1000 рублей, сообщили в пресс-службе ЦБ.По данным организации, помимо нового современного дизайна, банкнота имеет усиленную защиту. На самой купюре бирюзового цвета представлена Никольская башня Нижегородского Кремля. На обороте – Саратовский автомобильный мост, судно на подводных крыльях Метеор-120Р, Дворец земледельцев в Казани.А также отметили, что банкнота является законным средством наличного платежа на территории РФ. Она будет поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с купюрами образца 1997 года.
деньги, банк россии, россия, рубль, экономика
12:54 26.12.2025
 
© Банк РоссииБанк России выпускает обновленную банкноту 1000 рублей
Банк России выпускает обновленную банкноту 1000 рублей
© Банк России
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Банк России представил обновленный дизайн купюры номиналом в 1000 рублей, сообщили в пресс-службе ЦБ.
По данным организации, помимо нового современного дизайна, банкнота имеет усиленную защиту. На самой купюре бирюзового цвета представлена Никольская башня Нижегородского Кремля. На обороте – Саратовский автомобильный мост, судно на подводных крыльях Метеор-120Р, Дворец земледельцев в Казани.
"На банкноте размещен QR-код, ведущий на страницу сайта Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности банкноты", – добавили в центробанке.
© Банк РоссииБанк России выпускает обновленную банкноту 1000 рублей
Банк России выпускает обновленную банкноту 1000 рублей
© Банк России
Банк России выпускает обновленную банкноту 1000 рублей
А также отметили, что банкнота является законным средством наличного платежа на территории РФ. Она будет поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с купюрами образца 1997 года.
ДеньгиБанк РоссииРоссияРубльЭкономика
 
