Банк России представил тысячерублевую купюру нового образца

Банк России представил тысячерублевую купюру нового образца

2025-12-26T12:54

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Банк России представил обновленный дизайн купюры номиналом в 1000 рублей, сообщили в пресс-службе ЦБ.По данным организации, помимо нового современного дизайна, банкнота имеет усиленную защиту. На самой купюре бирюзового цвета представлена Никольская башня Нижегородского Кремля. На обороте – Саратовский автомобильный мост, судно на подводных крыльях Метеор-120Р, Дворец земледельцев в Казани.А также отметили, что банкнота является законным средством наличного платежа на территории РФ. Она будет поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с купюрами образца 1997 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России разработали новую концепцию регулирования криптовалютыБанк России снимает ограничения на перевод средств за рубеж для россиянКрым включат в эксперимент с цифровым рублем

