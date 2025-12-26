https://crimea.ria.ru/20251226/bank-rossii-predstavil-tysyacherublevuyu-kupyuru-novogo-obraztsa-1152002295.html
Банк России представил тысячерублевую купюру нового образца
Банк России представил тысячерублевую купюру нового образца - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Банк России представил тысячерублевую купюру нового образца
Банк России представил обновленный дизайн купюры номиналом в 1000 рублей, сообщили в пресс-службе ЦБ. РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T12:54
2025-12-26T12:54
2025-12-26T12:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Банк России представил обновленный дизайн купюры номиналом в 1000 рублей, сообщили в пресс-службе ЦБ.По данным организации, помимо нового современного дизайна, банкнота имеет усиленную защиту. На самой купюре бирюзового цвета представлена Никольская башня Нижегородского Кремля. На обороте – Саратовский автомобильный мост, судно на подводных крыльях Метеор-120Р, Дворец земледельцев в Казани.А также отметили, что банкнота является законным средством наличного платежа на территории РФ. Она будет поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с купюрами образца 1997 года.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Банк России представил обновленный дизайн купюры номиналом в 1000 рублей, сообщили в пресс-службе ЦБ.
По данным организации, помимо нового современного дизайна, банкнота имеет усиленную защиту. На самой купюре бирюзового цвета представлена Никольская башня Нижегородского Кремля. На обороте – Саратовский автомобильный мост, судно на подводных крыльях Метеор-120Р, Дворец земледельцев в Казани.
"На банкноте размещен QR-код, ведущий на страницу сайта Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности банкноты", – добавили в центробанке.
А также отметили, что банкнота является законным средством наличного платежа на территории РФ. Она будет поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с купюрами образца 1997 года.
