https://crimea.ria.ru/20251226/ataka-vsu-na-krym-i-snos-pamyatnikov-v-kieve--glavnoe-za-den-1152016066.html

Атака ВСУ на Крым и снос памятников в Киеве – главное за день

Атака ВСУ на Крым и снос памятников в Киеве – главное за день - РИА Новости Крым, 26.12.2025

Атака ВСУ на Крым и снос памятников в Киеве – главное за день

Беспилотники ВСУ атаковали инфраструктурный объект в Крыму. В России выпуск боеприпасов и средств поражения вырос в 22 раза. Владимир Зеленский анонсировал... РИА Новости Крым, 26.12.2025

2025-12-26T22:57

2025-12-26T22:57

2025-12-26T22:57

главное за день

крым

безопасность республики крым и севастополя

атаки всу на крым

украина

сша

политика

внешняя политика

оборонно-промышленный комплекс россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/14/1145821517_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_34ccb3a0c4f7ed52bbbcc68499433fac.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Беспилотники ВСУ атаковали инфраструктурный объект в Крыму. В России выпуск боеприпасов и средств поражения вырос в 22 раза. Владимир Зеленский анонсировал встречу с президентом США Дональдом Трампом по вопросу территорий и ЗАЭС. В Крыму запасы в водохранилищах за год уменьшились на 34 миллиона кубометров. Крым получит 10 миллионов рублей на бесплатные лекарств для льготных категорий граждан. В Киеве сносят памятники с "российской историей".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака ВСУ на КрымВ пятницу в поселке Кировское в Крыму беспилотник ВСУ поразил объект инфраструктуры. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. По его словам, на месте удара тушат пожар. Жертв и пострадавших нет. Гражданские объекты не пострадали.Всего в течение дня над полуостровом отразили четыре воздушные атаки и сбили 45 БПЛА. Вечером в пятницу в Минобороны РФ сообщили об уничтожении над Крымом и Черным морем четырех дронов, днем – еще 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Вечером стало известно об отражении атаки еще 24 БПЛА. В ночь на 26 декабря над регионом сбили пять вражеских дронов.ОПК России нарастил выпуск оружия и боеприпасовС начала специальной военной операции российские предприятия оборонно-промышленного комплекса нарастили производство средств поражения и боеприпасов более чем в 22 раза, средств радиоэлектронной борьбы – в 12,5 раз. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании по реализации госпрограммы вооружений.По его данным, производство бронетанковой техники выросло в 2,2 раза, легкобронированной техники – в 3,7 раза, военно-авиационной техники – в 4,6 раза, уточнил российский лидер. Выпуск автомобильной техники вырос в 5,7 раза, ракетно-артиллерийского вооружения – в 9,6 раза, средств радиоэлектронной борьбы – в 12,5 раз, средств индивидуальной бронезащиты – почти в 18 раз, средств поражения и боеприпасов – более чем в 22 раза, добавил Путин.Зеленский едет к ТрампуВладимир Зеленский в интервью украинским СМИ анонсировал свою встречу с президентом США Дональдом Трампом по вопросу территорий и Запорожской АЭС. Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на украинского чиновника сообщал, что Трамп встретится с Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида 28 декабря.Запасы воды в КрымуЗа 2025 год наполнение водохранилищ естественного стока в Крыму уменьшилось на 34 миллиона кубометров, и к концу декабря их общие запасы составят порядка 100 млн кубов, рассказал завкафедрой химических технологий и водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ, профессор Илья Николенко.По словам директора научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолия Копачевского, к 1 января 2026 года в ключевых водохранилищах Симферополя (Аянское, Симферопольское и Партизанское), по расчетам, суммарно должно накопиться около 36 млн кубометров воды.10 млн Крыму на льготные лекарстваРеспублика Крым получит 10 миллионов рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания для льготных категорий граждан. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.В Киеве "декоммунизируют" 15 памятниковКиевский горсовет принял решение о демонтаже 15 памятников и мемориальных знаков в рамках так называемой "декоммунизации". В их числе памятники писателю Михаилу Булгакову, поэтессе Анне Ахматовой и композитору Михаилу Глинке, знак "Киев - город-герой" с пятиконечной звездой, мемориальные доски в честь композитора Петра Чайковского и подпольщиков, боровшихся с немецко-фашистскими захватчиками в годы оккупации Киева во время Великой Отечественной войны.Как заявил в комментарии РИА Новости Крым первый зампредседателя парламента Крыма Сергей Цеков, очередной снос памятников в Киеве выдающимся деятелям культуры и искусства и героям борьбы с немецко-фашистскими захватчиками является актом предательства своих корней и предков и глумлением над историей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251226/dva-poezda-v-krym-i-iz-kryma-zaderzhivayutsya-na-3-chasa-1152003907.html

https://crimea.ria.ru/20251226/rossiyskie-kinzhaly-udarili-po-predpriyatiyam-i-energetike-ukrainy-1152001731.html

https://crimea.ria.ru/20251226/na-ukraine-khotyat-uzhestochit-ogranicheniya-russkogo-yazyka-1152006237.html

https://crimea.ria.ru/20251226/initsiativa-kryma-v-sleduyuschem-godu-rossiyanam-mogut-chastichno-spisat-dolgi-1152008462.html

https://crimea.ria.ru/20251226/v-krymu-zaderzhali-muzhchinu-za-soobscheniya-o-lozhnom-minirovanii-shkoly-1151999491.html

https://crimea.ria.ru/20251226/bank-rossii-predstavil-tysyacherublevuyu-kupyuru-novogo-obraztsa-1152002295.html

крым

украина

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, крым, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, украина, сша, политика, внешняя политика, оборонно-промышленный комплекс россии