Армия России за неделю спецоперации взяла под контроль три населенных пункта, еще пять – освободила. Противник потерял 9910 боевиков по всей линии фронта. Об... РИА Новости Крым, 26.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Армия России за неделю спецоперации взяла под контроль три населенных пункта, еще пять – освободила. Противник потерял 9910 боевиков по всей линии фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу.Подразделения группировки войск "Север" в течение недели активными действиями взяли под контроль населенный пункт Высокое Сумской области. На Харьковском направлении в результате активных действий взяты под контроль населенные пункты Вильча и Прилипка Харьковской области. Всего в зоне ответственности группировки противник потерял свыше 1230 военнослужащих.Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции. Потери противника на данном направлении составили более 1515 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Свято-Покровское Донецкой Народной Республики. Всего в зоне ответственности "Южной" группировки потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1635 военнослужащих.В течение недели подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Светлое ДНР. Продолжили уничтожение окруженной группировки ВСУ в населенном пункте Димитров, а также зачистку от разрозненных формирований противника в районах населенных пунктов Родинское и Гришино ДНР. На данном направлении противник потерял более 3395 военнослужащих.Бойцы группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенные пункты Андреевка Днепропетровской области, а также Заречное и Косовцево Запорожской области. За неделю в зоне ответственности группировки войск "Восток" ВСУ потеряли свыше 1770 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны. Уничтожены до 365 военнослужащих ВСУ.Средствами ПВО сбиты семь крылатых ракет Storm Shadow, 21 авиабомба, восемь снарядов HIMARS, ракета большой дальности Нептун, четыре реактивных БПЛА и 1350 БПЛА самолетного типа.Кроме того, Вооруженные силы России нанесли массированные удары по территории Украины в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украину ждет всеобщая мобилизацияГенштаб Украины признал потерю СеверскаКрупнейшее поражение ВСУ: итоги наступления ключевых группировок России

