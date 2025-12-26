https://crimea.ria.ru/20251226/armiya-rf-osvobodila-naselennyy-punkt-kosovtsevo-v-zaporozhskoy-oblasti-1152001290.html
Армия РФ освободила населенный пункт Косовцево в Запорожской области
Армия РФ освободила населенный пункт Косовцево в Запорожской области - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Армия РФ освободила населенный пункт Косовцево в Запорожской области
Подразделения группировки войск "Восток" в течение недели продолжали продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили... РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T12:21
2025-12-26T12:21
2025-12-26T12:29
министерство обороны рф
новости сво
запорожская область
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138902480_0:0:3189:1795_1920x0_80_0_0_a9a3f3e503db259316dd9181a62b5606.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Восток" в течение недели продолжали продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенные пункты Андреевка Днепропетровской области, а также Заречное и Косовцево Запорожской области, сообщило министерство обороны России.На прошлой неделе Вооруженные силы России выбили украинские формирования из двух населенных пунктов в Сумской области и Донецкой Народной Республики.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных государств сообщил, что объединенная группировка войск успешно наступает на всех направлениях в зоне СВО, сосредоточив основные усилия на установлении полного контроля над Донбассом, освобождении Запорожской и Херсонской областей, а также на создании полосы безопасности в приграничных районах Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупнейшее поражение ВСУ: итоги наступления ключевых группировок РоссииЦели безусловно будут достигнуты: Путин сделал важное заявление об СВОГенштаб Украины признал потерю Северска
https://crimea.ria.ru/20251225/rossiyskie-boytsy-osvobodili-esche-odin-naselennyy-punkt-v-donbasse-1151970652.html
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138902480_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_9d47ea83c783102e900aec4af125169f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости сво, запорожская область, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости
Армия РФ освободила населенный пункт Косовцево в Запорожской области
Российские военные освободили Косовцево в Запорожской области – Минобороны
12:21 26.12.2025 (обновлено: 12:29 26.12.2025)