Рейтинг@Mail.ru
Армия РФ освободила населенный пункт Косовцево в Запорожской области - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251226/armiya-rf-osvobodila-naselennyy-punkt-kosovtsevo-v-zaporozhskoy-oblasti-1152001290.html
Армия РФ освободила населенный пункт Косовцево в Запорожской области
Армия РФ освободила населенный пункт Косовцево в Запорожской области - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Армия РФ освободила населенный пункт Косовцево в Запорожской области
Подразделения группировки войск "Восток" в течение недели продолжали продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили... РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T12:21
2025-12-26T12:29
министерство обороны рф
новости сво
запорожская область
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138902480_0:0:3189:1795_1920x0_80_0_0_a9a3f3e503db259316dd9181a62b5606.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Восток" в течение недели продолжали продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенные пункты Андреевка Днепропетровской области, а также Заречное и Косовцево Запорожской области, сообщило министерство обороны России.На прошлой неделе Вооруженные силы России выбили украинские формирования из двух населенных пунктов в Сумской области и Донецкой Народной Республики.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных государств сообщил, что объединенная группировка войск успешно наступает на всех направлениях в зоне СВО, сосредоточив основные усилия на установлении полного контроля над Донбассом, освобождении Запорожской и Херсонской областей, а также на создании полосы безопасности в приграничных районах Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупнейшее поражение ВСУ: итоги наступления ключевых группировок РоссииЦели безусловно будут достигнуты: Путин сделал важное заявление об СВОГенштаб Украины признал потерю Северска
https://crimea.ria.ru/20251225/rossiyskie-boytsy-osvobodili-esche-odin-naselennyy-punkt-v-donbasse-1151970652.html
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138902480_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_9d47ea83c783102e900aec4af125169f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, запорожская область, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости
Армия РФ освободила населенный пункт Косовцево в Запорожской области

Российские военные освободили Косовцево в Запорожской области – Минобороны

12:21 26.12.2025 (обновлено: 12:29 26.12.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг"
Подготовка бойцов Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск Юг - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Восток" в течение недели продолжали продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенные пункты Андреевка Днепропетровской области, а также Заречное и Косовцево Запорожской области, сообщило министерство обороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенные пункты Андреевка Днепропетровской области, а также Заречное и Косовцево Запорожской области", - говорится в сообщении ведомства.
На прошлой неделе Вооруженные силы России выбили украинские формирования из двух населенных пунктов в Сумской области и Донецкой Народной Республики.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных государств сообщил, что объединенная группировка войск успешно наступает на всех направлениях в зоне СВО, сосредоточив основные усилия на установлении полного контроля над Донбассом, освобождении Запорожской и Херсонской областей, а также на создании полосы безопасности в приграничных районах Украины.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крупнейшее поражение ВСУ: итоги наступления ключевых группировок России
Цели безусловно будут достигнуты: Путин сделал важное заявление об СВО
Генштаб Украины признал потерю Северска
Штурмовики ВС РФ - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Вчера, 12:05
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе
 
Министерство обороны РФНовости СВОЗапорожская областьАрмия и флотВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:35Белогорск и Александровка в Крыму без света – причина
12:28Керченско-Феодосийская десантная операция в инфографике РИА Новости Крым
12:21Армия РФ освободила населенный пункт Косовцево в Запорожской области
12:19За вымогательство и хищение крымчанин получил 8 лет колонии
12:10Готовил схроны для диверсантов: в Калуге мужчине дали срок за госизмену
12:00Путин назвал Алентову душевно щедрым человеком
11:51Симферополь и район частично останется без газа: когда ждать отключений
11:45Сильный ветер и снег накрыл трассу М-4 "Дон" в Ростовской области
11:27В Крыму задержали мужчину за сообщения о ложном минировании школы
11:18Крым получит 10 млн на бесплатные лекарства для льготников
11:11Парковку на площади Нахимова в Севастополе закроют на новогодние каникулы
11:05В Новороссийске женщина незаконно перепланировала квартиру для продажи
10:56Новогодний фейерверк на Солнце – ученые обещают новые вспышки
10:45В Крыму возбудили несколько дел за нарушение закона о рекламе
10:33В Севастополе перекрыли рейд
10:25В Одессе горят порт и объекты энергетики
10:11Студентка пыталась взорвать машину офицера ВС РФ
10:00На Крым надвигается снежный циклон - обстановка на дорогах и перевалах
09:56За мужество: в Крыму открыли мурал в честь героизма сотрудников МЧС
09:48В Севастополе двух братьев подозревают в покушении на сбыт наркотиков
Лента новостейМолния