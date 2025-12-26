https://crimea.ria.ru/20251226/DArtanyan-vseya-Rusi-Mikhail-Boyarskiy-1117798996.html

Д’Артаньян всея Руси: день рождения Михаила Боярского

культура

общество

звезды и судьбы

кино

россия

михаил боярский

ссср

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. 26 декабря несравненный д’Артаньян советско-российского кинематографа Михаил Боярский отмечает 76-й день рождения. Талантливый актер и певец – довольно неординарная личность. Об особенностях стиля Боярского – в материале РИА Новости Крым.Отважный гасконец и сердцеед ТеодороВ актерской копилке Михаила Боярского около сотни ролей разных жанров. Однако образы смелого д’Артаньяна из фильма "Д’Артаньян и три мушкетера" и пылкого Теодоро из ленты "Собака на сене" буквально приклеились к актеру."К сожалению, больше всего Михаил Боярский ассоциируется с "Собакой на сене" и "Мушкетерами", - говорит кинокритик, член правления Гильдии киноведов и кинокритиков России Давид Шнейдеров.Киновед считает, что Боярскому очень повезло с режиссерами, которые увидели в молодом артисте большой потенциал и удачно предложили роли."Успех любого артиста – это режиссер. Режиссеры сумели наиболее полно и интересно раскрыть натуру Михаила Боярского", - говорит Шнейдеров.Свободный и честный Леонид Филатов >>Дело в шляпеНесомненно, Боярский и шляпа – неразлучны. Версий о том, почему Боярский не расстается с любимым аксессуаром, всегда было много. По одной из них считалось, что актер попросту прикрывает головным убором начинающую редеть шевелюру. Но фотографии опровергали этот факт.В одном из интервью актер признался, что шляпа "приклеилась" к нему после ролей д’Артаньяна и Теодоро.Есть так же версия, в которой Боярский рассказал о том, что впервые появился в шляпе на одной из телепередач – и этот образ ему понравился. С того момента актер решил не расставаться с достаточно экстравагантным по советским временам аксессуаром.Удивительно, но Михаил Сергеевич носил одну и ту же шляпу целых 12 лет: выбор во времена Советского Союза был скудным. Ныне же актер активно демонстрирует многообразие моделей головных уборов черного цвета. Однако спокойно обходится без шляпы дома, в храме и театре.Любовь и журавли: Гоша, он же Гога, он же Алексей Баталов >>Черный – значит, счастливыйБезусловно, для съемок в кино и игры в театре Боярскому шьют наряды различных цветов, однако, в свободное от работы время он предпочитает носить одежду лишь черного цвета. Долгое время ходили слухи, что Боярский – суеверный, а надевать "счастливый черный" артисту порекомендовал астролог.Сам Боярский пояснил – он любит черный цвет, потому что так чувствует себя защищенным от излишнего внимания публики и сохраняет состояние внутреннего покоя. Впрочем, поклонники артиста согласны – черные пальто и водолазки придают Боярскому солидности и таинственности.Полвека с сигаретойМихаила Боярского часто можно встретить с сигаретой или сигарой. Причем, у стильного актера "в черном" довольно изящно получается дымить как на камеру, так и вне объектива. В общей сложности Боярский курит более 50 лет и считает, что решение "курить или не курить" каждый должен принимать сам за себя. Однажды он признался, что дымить начал, подражая персонажам произведений американского писателя Фенимора Купера, где герои курили трубку мира.С 2013 года Боярский возглавляет движение за права курильщиков в России и считается табачным лоббистом.Алиса Фрейндлих: "Мымра" с королевской осанкой >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

