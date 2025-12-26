Рейтинг@Mail.ru
Д’Артаньян всея Руси: день рождения Михаила Боярского - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251226/DArtanyan-vseya-Rusi-Mikhail-Boyarskiy-1117798996.html
Д’Артаньян всея Руси: день рождения Михаила Боярского
Д’Артаньян всея Руси: день рождения Михаила Боярского - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Д’Артаньян всея Руси: день рождения Михаила Боярского
26 декабря несравненный д’Артаньян советско-российского кинематографа Михаил Боярский отмечает 76-й день рождения. Талантливый актер и певец – довольно... РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T07:45
2025-12-26T09:06
культура
общество
звезды и судьбы
кино
россия
михаил боярский
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111779/88/1117798826_0:206:2905:1840_1920x0_80_0_0_608cf68ab17d941130f9d418e146c6da.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. 26 декабря несравненный д’Артаньян советско-российского кинематографа Михаил Боярский отмечает 76-й день рождения. Талантливый актер и певец – довольно неординарная личность. Об особенностях стиля Боярского – в материале РИА Новости Крым.Отважный гасконец и сердцеед ТеодороВ актерской копилке Михаила Боярского около сотни ролей разных жанров. Однако образы смелого д’Артаньяна из фильма "Д’Артаньян и три мушкетера" и пылкого Теодоро из ленты "Собака на сене" буквально приклеились к актеру."К сожалению, больше всего Михаил Боярский ассоциируется с "Собакой на сене" и "Мушкетерами", - говорит кинокритик, член правления Гильдии киноведов и кинокритиков России Давид Шнейдеров.Киновед считает, что Боярскому очень повезло с режиссерами, которые увидели в молодом артисте большой потенциал и удачно предложили роли."Успех любого артиста – это режиссер. Режиссеры сумели наиболее полно и интересно раскрыть натуру Михаила Боярского", - говорит Шнейдеров.Свободный и честный Леонид Филатов &gt;&gt;Дело в шляпеНесомненно, Боярский и шляпа – неразлучны. Версий о том, почему Боярский не расстается с любимым аксессуаром, всегда было много. По одной из них считалось, что актер попросту прикрывает головным убором начинающую редеть шевелюру. Но фотографии опровергали этот факт.В одном из интервью актер признался, что шляпа "приклеилась" к нему после ролей д’Артаньяна и Теодоро.Есть так же версия, в которой Боярский рассказал о том, что впервые появился в шляпе на одной из телепередач – и этот образ ему понравился. С того момента актер решил не расставаться с достаточно экстравагантным по советским временам аксессуаром.Удивительно, но Михаил Сергеевич носил одну и ту же шляпу целых 12 лет: выбор во времена Советского Союза был скудным. Ныне же актер активно демонстрирует многообразие моделей головных уборов черного цвета. Однако спокойно обходится без шляпы дома, в храме и театре.Любовь и журавли: Гоша, он же Гога, он же Алексей Баталов &gt;&gt;Черный – значит, счастливыйБезусловно, для съемок в кино и игры в театре Боярскому шьют наряды различных цветов, однако, в свободное от работы время он предпочитает носить одежду лишь черного цвета. Долгое время ходили слухи, что Боярский – суеверный, а надевать "счастливый черный" артисту порекомендовал астролог.Сам Боярский пояснил – он любит черный цвет, потому что так чувствует себя защищенным от излишнего внимания публики и сохраняет состояние внутреннего покоя. Впрочем, поклонники артиста согласны – черные пальто и водолазки придают Боярскому солидности и таинственности.Полвека с сигаретойМихаила Боярского часто можно встретить с сигаретой или сигарой. Причем, у стильного актера "в черном" довольно изящно получается дымить как на камеру, так и вне объектива. В общей сложности Боярский курит более 50 лет и считает, что решение "курить или не курить" каждый должен принимать сам за себя. Однажды он признался, что дымить начал, подражая персонажам произведений американского писателя Фенимора Купера, где герои курили трубку мира.С 2013 года Боярский возглавляет движение за права курильщиков в России и считается табачным лоббистом.Алиса Фрейндлих: "Мымра" с королевской осанкой &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20160529/1105260405.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111779/88/1117798826_88:0:2817:2047_1920x0_80_0_0_897a66d1bb1fca333476214bd30cced5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
культура, общество, звезды и судьбы, кино, россия, михаил боярский, ссср
Д’Артаньян всея Руси: день рождения Михаила Боярского

Михаил Боярский отмечает 76-й день рождения

07:45 26.12.2025 (обновлено: 09:06 26.12.2025)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкИсполнитель главной роли в фильме "Д’Артаньян и три мушкетера" Михаил Боярский на открытии в екатеринбургском универмаге "Пассаж" скульптуры своего героя.
Исполнитель главной роли в фильме Д’Артаньян и три мушкетера Михаил Боярский на открытии в екатеринбургском универмаге Пассаж скульптуры своего героя. - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. 26 декабря несравненный д’Артаньян советско-российского кинематографа Михаил Боярский отмечает 76-й день рождения. Талантливый актер и певец – довольно неординарная личность. Об особенностях стиля Боярского – в материале РИА Новости Крым.

Отважный гасконец и сердцеед Теодоро

В актерской копилке Михаила Боярского около сотни ролей разных жанров. Однако образы смелого д’Артаньяна из фильма "Д’Артаньян и три мушкетера" и пылкого Теодоро из ленты "Собака на сене" буквально приклеились к актеру.
© Скриншот с художественного фильма "Собака на сене"Кадр из художественного фильма "Собака на сене"
Кадр из художественного фильма Собака на сене
© Скриншот с художественного фильма "Собака на сене"
Кадр из художественного фильма "Собака на сене"
"К сожалению, больше всего Михаил Боярский ассоциируется с "Собакой на сене" и "Мушкетерами", - говорит кинокритик, член правления Гильдии киноведов и кинокритиков России Давид Шнейдеров.
Киновед считает, что Боярскому очень повезло с режиссерами, которые увидели в молодом артисте большой потенциал и удачно предложили роли.
"Успех любого артиста – это режиссер. Режиссеры сумели наиболее полно и интересно раскрыть натуру Михаила Боярского", - говорит Шнейдеров.
Свободный и честный Леонид Филатов >>

Дело в шляпе

Несомненно, Боярский и шляпа – неразлучны. Версий о том, почему Боярский не расстается с любимым аксессуаром, всегда было много. По одной из них считалось, что актер попросту прикрывает головным убором начинающую редеть шевелюру. Но фотографии опровергали этот факт.
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевАктер Михаил Боярский на кинофоруме "Золотой Витязь"в Севастополе
Актер Михаил Боярский на кинофоруме Золотой Витязьв Севастополе - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
Актер Михаил Боярский на кинофоруме "Золотой Витязь"в Севастополе
В одном из интервью актер признался, что шляпа "приклеилась" к нему после ролей д’Артаньяна и Теодоро.
Есть так же версия, в которой Боярский рассказал о том, что впервые появился в шляпе на одной из телепередач – и этот образ ему понравился. С того момента актер решил не расставаться с достаточно экстравагантным по советским временам аксессуаром.
Удивительно, но Михаил Сергеевич носил одну и ту же шляпу целых 12 лет: выбор во времена Советского Союза был скудным. Ныне же актер активно демонстрирует многообразие моделей головных уборов черного цвета. Однако спокойно обходится без шляпы дома, в храме и театре.
Любовь и журавли: Гоша, он же Гога, он же Алексей Баталов >>

Черный – значит, счастливый

Безусловно, для съемок в кино и игры в театре Боярскому шьют наряды различных цветов, однако, в свободное от работы время он предпочитает носить одежду лишь черного цвета. Долгое время ходили слухи, что Боярский – суеверный, а надевать "счастливый черный" артисту порекомендовал астролог.
Сам Боярский пояснил – он любит черный цвет, потому что так чувствует себя защищенным от излишнего внимания публики и сохраняет состояние внутреннего покоя. Впрочем, поклонники артиста согласны – черные пальто и водолазки придают Боярскому солидности и таинственности.
© Фото: Пресс-служба правительства СевастополяОткрытие XХVIII Международного Кинофорума "Золотой Витязь". Актер Михаил Боярский
Открытие XХVIII Международного Кинофорума Золотой Витязь. Актер Михаил Боярский
© Фото: Пресс-служба правительства Севастополя
Открытие XХVIII Международного Кинофорума "Золотой Витязь". Актер Михаил Боярский

Полвека с сигаретой

Михаила Боярского часто можно встретить с сигаретой или сигарой. Причем, у стильного актера "в черном" довольно изящно получается дымить как на камеру, так и вне объектива. В общей сложности Боярский курит более 50 лет и считает, что решение "курить или не курить" каждый должен принимать сам за себя.
Однажды он признался, что дымить начал, подражая персонажам произведений американского писателя Фенимора Купера, где герои курили трубку мира.
С 2013 года Боярский возглавляет движение за права курильщиков в России и считается табачным лоббистом.
Алиса Фрейндлих: "Мымра" с королевской осанкой >>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Кадр из художественного фильма Человек с бульвара Капуцинов. Александра Яковлева в роли звезды кабаре Дианы Литтл и Андрей Миронов в роли мистера Джона Феста.
29 мая 2016, 09:19
"Человек с бульвара Капуцинов": Дикий Запад по-крымскиВ 1986 году в Крыму проходили съемки советского вестерна "Человек с бульвара Капуцинов". Натурой для известной комедии послужили Тихая бухта в Коктебеле и Белая скала под Белогорском. В проекте был задействован звездный состав актеров: Андрей Миронов, Михаил Боярский, Николай Караченцов, Александра Яковлева и многие другие.
 
КультураОбществоЗвезды и судьбыКиноРоссияМихаил БоярскийСССР
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:11Студентка пыталась взорвать машину офицера ВС РФ
10:00На Крым надвигается снежный циклон - обстановка на дорогах и перевалах
09:56За мужество: в Крыму открыли мурал в честь героизма сотрудников МЧС
09:48В Севастополе двух братьев подозревают в покушении на сбыт наркотиков
09:39Сопровождающие ветеранов СВО смогут бесплатно поехать в санатории
09:31Передвижные аптечные пункты для сел и деревень планируют создать в России
09:12Пожар в порту Темрюка локализовали
08:58Пожар в Севастополе - что известно
08:45Как отдохнуть по-настоящему - ученые назвали семь типов отдыха
08:35Российский ускоритель для лечения рака готовят к работе в 2026 году
08:20Ни строчки в Ялте: почему вдохновение покинуло поэта Семена Надсона
07:45Д’Артаньян всея Руси: день рождения Михаила Боярского
07:1877 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России
06:45Отдых вблизи парковой зоны – туристы хотят в Ялту и Алушту
06:02Тяжелый, но вдохновляющий: как прошел 2025-й для промышленности в Крыму
00:01Мощный удар стихии в Крыму - прогноз погоды на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 26 декабря
22:51Всеобщая мобилизация на Украине и выселение Долиной из квартиры – главное
22:26"Есть новые идеи": Зеленский рассказал о разговоре с Уиткоффом
22:19Как и зачем проверяют мандарины при ввозе в Россию
Лента новостейМолния