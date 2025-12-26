Д’Артаньян всея Руси: день рождения Михаила Боярского
Михаил Боярский отмечает 76-й день рождения
07:45 26.12.2025 (обновлено: 09:06 26.12.2025)
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкИсполнитель главной роли в фильме "Д’Артаньян и три мушкетера" Михаил Боярский на открытии в екатеринбургском универмаге "Пассаж" скульптуры своего героя.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. 26 декабря несравненный д’Артаньян советско-российского кинематографа Михаил Боярский отмечает 76-й день рождения. Талантливый актер и певец – довольно неординарная личность. Об особенностях стиля Боярского – в материале РИА Новости Крым.
Отважный гасконец и сердцеед Теодоро
В актерской копилке Михаила Боярского около сотни ролей разных жанров. Однако образы смелого д’Артаньяна из фильма "Д’Артаньян и три мушкетера" и пылкого Теодоро из ленты "Собака на сене" буквально приклеились к актеру.
© Скриншот с художественного фильма "Собака на сене"Кадр из художественного фильма "Собака на сене"
© Скриншот с художественного фильма "Собака на сене"
Кадр из художественного фильма "Собака на сене"
"К сожалению, больше всего Михаил Боярский ассоциируется с "Собакой на сене" и "Мушкетерами", - говорит кинокритик, член правления Гильдии киноведов и кинокритиков России Давид Шнейдеров.
Киновед считает, что Боярскому очень повезло с режиссерами, которые увидели в молодом артисте большой потенциал и удачно предложили роли.
"Успех любого артиста – это режиссер. Режиссеры сумели наиболее полно и интересно раскрыть натуру Михаила Боярского", - говорит Шнейдеров.
Дело в шляпе
Несомненно, Боярский и шляпа – неразлучны. Версий о том, почему Боярский не расстается с любимым аксессуаром, всегда было много. По одной из них считалось, что актер попросту прикрывает головным убором начинающую редеть шевелюру. Но фотографии опровергали этот факт.
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевАктер Михаил Боярский на кинофоруме "Золотой Витязь"в Севастополе
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
Актер Михаил Боярский на кинофоруме "Золотой Витязь"в Севастополе
В одном из интервью актер признался, что шляпа "приклеилась" к нему после ролей д’Артаньяна и Теодоро.
Есть так же версия, в которой Боярский рассказал о том, что впервые появился в шляпе на одной из телепередач – и этот образ ему понравился. С того момента актер решил не расставаться с достаточно экстравагантным по советским временам аксессуаром.
Удивительно, но Михаил Сергеевич носил одну и ту же шляпу целых 12 лет: выбор во времена Советского Союза был скудным. Ныне же актер активно демонстрирует многообразие моделей головных уборов черного цвета. Однако спокойно обходится без шляпы дома, в храме и театре.
Черный – значит, счастливый
Безусловно, для съемок в кино и игры в театре Боярскому шьют наряды различных цветов, однако, в свободное от работы время он предпочитает носить одежду лишь черного цвета. Долгое время ходили слухи, что Боярский – суеверный, а надевать "счастливый черный" артисту порекомендовал астролог.
Сам Боярский пояснил – он любит черный цвет, потому что так чувствует себя защищенным от излишнего внимания публики и сохраняет состояние внутреннего покоя. Впрочем, поклонники артиста согласны – черные пальто и водолазки придают Боярскому солидности и таинственности.
© Фото: Пресс-служба правительства СевастополяОткрытие XХVIII Международного Кинофорума "Золотой Витязь". Актер Михаил Боярский
© Фото: Пресс-служба правительства Севастополя
Открытие XХVIII Международного Кинофорума "Золотой Витязь". Актер Михаил Боярский
Полвека с сигаретой
Михаила Боярского часто можно встретить с сигаретой или сигарой. Причем, у стильного актера "в черном" довольно изящно получается дымить как на камеру, так и вне объектива. В общей сложности Боярский курит более 50 лет и считает, что решение "курить или не курить" каждый должен принимать сам за себя.
Однажды он признался, что дымить начал, подражая персонажам произведений американского писателя Фенимора Купера, где герои курили трубку мира.
С 2013 года Боярский возглавляет движение за права курильщиков в России и считается табачным лоббистом.
29 мая 2016, 09:19"Человек с бульвара Капуцинов": Дикий Запад по-крымскиВ 1986 году в Крыму проходили съемки советского вестерна "Человек с бульвара Капуцинов". Натурой для известной комедии послужили Тихая бухта в Коктебеле и Белая скала под Белогорском. В проекте был задействован звездный состав актеров: Андрей Миронов, Михаил Боярский, Николай Караченцов, Александра Яковлева и многие другие.