77 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России
77 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 26.12.2025
77 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России
77 украинских беспилотников перехвачены и уничтожены в течение прошедшей ночи над регионами РФ, сообщили утром в пятницу в Минобороны. РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T07:18
2025-12-26T07:18
2025-12-26T07:25
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. 77 украинских беспилотников перехвачены и уничтожены в течение прошедшей ночи над регионами РФ, сообщили утром в пятницу в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 34 – над территорией Волгоградской области, 23 – над территорией Ростовской области, пять – над территорией Калужской области, пять – над территорией Республики Крым, три – над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву, три – над акваторией Черного моря, два – над территорией Белгородской области, один – над территорией Воронежской области и один – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении ведомства.Накануе ночью российские силы ПВО ликвидировали 141 дрон ВСУ над Крымом и другими регионами России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После удара ВСУ в порту Темрюк горит нефть – пожар на 2000 "квадратов"ВСУ вторые сутки пытаются ударить по МосквеБеспилотник сбили над Крымом
77 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России
77 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России - Минобороны
07:18 26.12.2025 (обновлено: 07:25 26.12.2025)