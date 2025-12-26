Рейтинг@Mail.ru
77 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 26.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251226/77-dronov-vsu-sbity-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1151993815.html
77 украинских беспилотников перехвачены и уничтожены в течение прошедшей ночи над регионами РФ, сообщили утром в пятницу в Минобороны. РИА Новости Крым, 26.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. 77 украинских беспилотников перехвачены и уничтожены в течение прошедшей ночи над регионами РФ, сообщили утром в пятницу в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 34 – над территорией Волгоградской области, 23 – над территорией Ростовской области, пять – над территорией Калужской области, пять – над территорией Республики Крым, три – над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву, три – над акваторией Черного моря, два – над территорией Белгородской области, один – над территорией Воронежской области и один – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении ведомства.Накануе ночью российские силы ПВО ликвидировали 141 дрон ВСУ над Крымом и другими регионами России.
украина
министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), новости сво, атаки всу, обстрелы всу, новости, украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. 77 украинских беспилотников перехвачены и уничтожены в течение прошедшей ночи над регионами РФ, сообщили утром в пятницу в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 34 – над территорией Волгоградской области, 23 – над территорией Ростовской области, пять – над территорией Калужской области, пять – над территорией Республики Крым, три – над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву, три – над акваторией Черного моря, два – над территорией Белгородской области, один – над территорией Воронежской области и один – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении ведомства.
Накануе ночью российские силы ПВО ликвидировали 141 дрон ВСУ над Крымом и другими регионами России.
