Еще 24 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем
Еще 24 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Еще 24 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем
Еще 24 украинских беспилотника уничтожили над Крымом и Черным морем днем в пятницу силы противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T17:13
2025-12-26T17:13
2025-12-26T17:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Еще 24 украинских беспилотника уничтожили над Крымом и Черным морем днем в пятницу силы противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что новая атака отражена в период с 13:00 до 17:00 по московскому времени.Днем в пятницу в Минобороны РФ сообщили об уничтожении над Крымом и Черным морем 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Советник главы Крыма Олег Крючков позже сообщил, что в поселке Кировское вражеский БПЛА поразил объект инфраструктуры. Обошлось без жертв.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Еще 24 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем
Над Крымом и Черным морем сбили еще 24 беспилотника – Минобороны
17:13 26.12.2025 (обновлено: 17:17 26.12.2025)