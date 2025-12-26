Рейтинг@Mail.ru
Еще 24 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Еще 24 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем
Еще 24 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 26.12.2025
Еще 24 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем
Еще 24 украинских беспилотника уничтожили над Крымом и Черным морем днем в пятницу силы противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 26.12.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148552133_0:88:2059:1246_1920x0_80_0_0_851859f5c7460ddd3ef106417f469774.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Еще 24 украинских беспилотника уничтожили над Крымом и Черным морем днем в пятницу силы противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что новая атака отражена в период с 13:00 до 17:00 по московскому времени.Днем в пятницу в Минобороны РФ сообщили об уничтожении над Крымом и Черным морем 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Советник главы Крыма Олег Крючков позже сообщил, что в поселке Кировское вражеский БПЛА поразил объект инфраструктуры. Обошлось без жертв.
РИА Новости Крым
Еще 24 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем

Над Крымом и Черным морем сбили еще 24 беспилотника – Минобороны

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Еще 24 украинских беспилотника уничтожили над Крымом и Черным морем днем в пятницу силы противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что новая атака отражена в период с 13:00 до 17:00 по московскому времени.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа:️ 14 БПЛА - над территорией Республики Крым, 10 – над акваторией Черного моря", - сказано в сообщении.
Днем в пятницу в Минобороны РФ сообщили об уничтожении над Крымом и Черным морем 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Советник главы Крыма Олег Крючков позже сообщил, что в поселке Кировское вражеский БПЛА поразил объект инфраструктуры. Обошлось без жертв.
