17 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем
17 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 26.12.2025
17 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем
Силы ПВО уничтожили над Крымом и Черным морем 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 26.12.2025
2025-12-26T13:19
2025-12-26T13:19
2025-12-26T13:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Силы ПВО уничтожили над Крымом и Черным морем 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.В оборонном ведомстве уточнили, что 16 БПЛА сбили над территорией Республики Крым и один – над акваторией Черного моря.Утром сообщалось, что 77 украинских беспилотников перехвачены и уничтожены в течение прошедшей ночи над регионами РФ.Кроме того, стало известно, что Вооруженные силы России нанесли массированные удары по территории Украины в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории РФ.Тем временем подразделения группировки войск "Восток" в течение недели продолжали продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенные пункты Андреевка Днепропетровской области, а также Заречное и Косовцево Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После удара ВСУ в порту Темрюк горит нефть – пожар на 2000 "квадратов"Крупнейшее поражение ВСУ: итоги наступления ключевых группировок РоссииЦели безусловно будут достигнуты: Путин сделал важное заявление об СВО
17 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем
13:19 26.12.2025 (обновлено: 13:30 26.12.2025)