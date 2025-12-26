https://crimea.ria.ru/20251226/17-bespilotnikov-vsu-sbili-nad-krymom-i-chernym-morem-1152002996.html

17 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем

17 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 26.12.2025

17 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем

Силы ПВО уничтожили над Крымом и Черным морем 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 26.12.2025

2025-12-26T13:19

2025-12-26T13:19

2025-12-26T13:30

атаки всу

атаки всу на крым

безопасность республики крым и севастополя

новости сво

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018229_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_49d084904cca93cd968139107523efa6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Силы ПВО уничтожили над Крымом и Черным морем 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.В оборонном ведомстве уточнили, что 16 БПЛА сбили над территорией Республики Крым и один – над акваторией Черного моря.Утром сообщалось, что 77 украинских беспилотников перехвачены и уничтожены в течение прошедшей ночи над регионами РФ.Кроме того, стало известно, что Вооруженные силы России нанесли массированные удары по территории Украины в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории РФ.Тем временем подразделения группировки войск "Восток" в течение недели продолжали продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенные пункты Андреевка Днепропетровской области, а также Заречное и Косовцево Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После удара ВСУ в порту Темрюк горит нефть – пожар на 2000 "квадратов"Крупнейшее поражение ВСУ: итоги наступления ключевых группировок РоссииЦели безусловно будут достигнуты: Путин сделал важное заявление об СВО

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости сво, крым, новости крыма