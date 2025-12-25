https://crimea.ria.ru/20251225/zhitel-ssha-vyigral-v-lotereyu-18-milliarda-dollarov-1151982758.html

Житель США выиграл в лотерею 1,8 миллиарда долларов

2025-12-25T16:20

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Житель американского штата Арканзас выиграл джекпот популярной лотереи Powerball в размере 1,8 миллиарда долларов, это второй по величине выигрыш в истории лотерей США. Об этом сообщается на официальном сайте лотереи.Победитель теперь должен выбрать: растянуть выплаты всей суммы выигрыша на 29 лет с ежегодным увеличением платежей на 5% либо получить деньги сразу, но в этом случае сумма будет ограничена 835 миллионами долларов.По правилам Powerball, чтобы выиграть главный приз, необходимо угадать номера всех пяти белых шаров и красного специального шара Powerball. Шанс на успех составляет примерно 1 к 292,2 миллиона.В розыгрыше также приняли участие 114 билетов, выигравших призы в размере 50 тысяч долларов, и 31 билет, выигравший призы в размере 100 тысяч долларов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

