https://crimea.ria.ru/20251225/vsu-vtorye-sutki-pytayutsya-udarit-po-moskve-1151959973.html
ВСУ вторые сутки пытаются ударить по Москве
ВСУ вторые сутки пытаются ударить по Москве - РИА Новости Крым, 25.12.2025
ВСУ вторые сутки пытаются ударить по Москве
Украинские боевики вторые сутки пытаются атаковать Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, на подлете к городу сбили уже 25 вражеских дронов. РИА Новости Крым, 25.12.2025
2025-12-25T06:37
2025-12-25T06:37
2025-12-25T06:46
сергей собянин
новости
москва
пво
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145069804_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_4987930f4eee0197b319f22ab59e787e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Украинские боевики вторые сутки пытаются атаковать Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, на подлете к городу сбили уже 25 вражеских дронов.Первый беспилотник ВСУ был сбит на подлете к городу ранним утром накануне – всего за прошедшие сутки силы российской ПВО ликвидировали 16 вражеских дронов.После полуночи в четверг киевские боевики продолжили попытки атаковать Москву – на подлете к городу были уничтожены еще девять украинских беспилотников, следует из сообщений мэра российской столицы в его официальном Telegram-канале.В ночь на четверг киевские боевики ударили по порту Темрюк – горят резервуары с нефтепродуктами, огонь охватил около 2000 квадратных метров, сообщили в оперштабе Краснодарского края.Также из-за атаки беспилотников повреждены здания и техника сельхозпредприятия в Щербиновском районе региона – пострадавших нет, повреждения получили несколько производственных зданий и сельскохозяйственная техника предприятия в селе Николаевка. Возникшие возгорания оперативно ликвидировали.Воздушную атаку отразили и в Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь."БПЛА уничтожены и подавлены в Боковском, Белокалитвинском, Тарасовском, Дубовском, Морозовском и Зимовниковском районах. Предварительно, люди не пострадали. Информация о последствиях на земле будет уточняться", – проинформировал глава региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
москва
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145069804_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_292187118d737a39bd0720c4f9bd7a8b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, новости, москва, пво, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
ВСУ вторые сутки пытаются ударить по Москве
На подлете к Москве сбили уже 25 беспилотников – ВСУ пытаются атаковать второй день
06:37 25.12.2025 (обновлено: 06:46 25.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Украинские боевики вторые сутки пытаются атаковать Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, на подлете к городу сбили уже 25 вражеских дронов.
"Силами ПВО Минобороны уничтожены БПЛА, летевшие на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – информирует мэр российской столицы о попытках вражеских ударов.
Первый беспилотник ВСУ был сбит на подлете к городу ранним утром накануне – всего за прошедшие сутки силы российской ПВО ликвидировали 16 вражеских дронов.
После полуночи в четверг киевские боевики продолжили попытки атаковать Москву – на подлете к городу были уничтожены еще девять украинских беспилотников, следует из сообщений мэра российской столицы в его официальном Telegram-канале.
В ночь на четверг
киевские боевики ударили по порту Темрюк – горят резервуары с нефтепродуктами, огонь охватил около 2000 квадратных метров, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
Также из-за атаки беспилотников повреждены здания и техника сельхозпредприятия в Щербиновском районе региона – пострадавших нет, повреждения получили несколько производственных зданий и сельскохозяйственная техника предприятия в селе Николаевка. Возникшие возгорания оперативно ликвидировали.
Воздушную атаку отразили и в Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"БПЛА уничтожены и подавлены в Боковском, Белокалитвинском, Тарасовском, Дубовском, Морозовском и Зимовниковском районах. Предварительно, люди не пострадали. Информация о последствиях на земле будет уточняться", – проинформировал глава региона.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.