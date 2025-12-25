ВСУ вторые сутки пытаются ударить по Москве

https://crimea.ria.ru/20251225/vsu-vtorye-sutki-pytayutsya-udarit-po-moskve-1151959973.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Украинские боевики вторые сутки пытаются атаковать Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, на подлете к городу сбили уже 25 вражеских дронов.Первый беспилотник ВСУ был сбит на подлете к городу ранним утром накануне – всего за прошедшие сутки силы российской ПВО ликвидировали 16 вражеских дронов.После полуночи в четверг киевские боевики продолжили попытки атаковать Москву – на подлете к городу были уничтожены еще девять украинских беспилотников, следует из сообщений мэра российской столицы в его официальном Telegram-канале.В ночь на четверг киевские боевики ударили по порту Темрюк – горят резервуары с нефтепродуктами, огонь охватил около 2000 квадратных метров, сообщили в оперштабе Краснодарского края.Также из-за атаки беспилотников повреждены здания и техника сельхозпредприятия в Щербиновском районе региона – пострадавших нет, повреждения получили несколько производственных зданий и сельскохозяйственная техника предприятия в селе Николаевка. Возникшие возгорания оперативно ликвидировали.Воздушную атаку отразили и в Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь."БПЛА уничтожены и подавлены в Боковском, Белокалитвинском, Тарасовском, Дубовском, Морозовском и Зимовниковском районах. Предварительно, люди не пострадали. Информация о последствиях на земле будет уточняться", – проинформировал глава региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

