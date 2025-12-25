Рейтинг@Mail.ru
ВСУ вторые сутки пытаются ударить по Москве - РИА Новости Крым, 25.12.2025
ВСУ вторые сутки пытаются ударить по Москве
ВСУ вторые сутки пытаются ударить по Москве - РИА Новости Крым, 25.12.2025
ВСУ вторые сутки пытаются ударить по Москве
Украинские боевики вторые сутки пытаются атаковать Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, на подлете к городу сбили уже 25 вражеских дронов. РИА Новости Крым, 25.12.2025
2025-12-25T06:37
2025-12-25T06:46
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Украинские боевики вторые сутки пытаются атаковать Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, на подлете к городу сбили уже 25 вражеских дронов.Первый беспилотник ВСУ был сбит на подлете к городу ранним утром накануне – всего за прошедшие сутки силы российской ПВО ликвидировали 16 вражеских дронов.После полуночи в четверг киевские боевики продолжили попытки атаковать Москву – на подлете к городу были уничтожены еще девять украинских беспилотников, следует из сообщений мэра российской столицы в его официальном Telegram-канале.В ночь на четверг киевские боевики ударили по порту Темрюк – горят резервуары с нефтепродуктами, огонь охватил около 2000 квадратных метров, сообщили в оперштабе Краснодарского края.Также из-за атаки беспилотников повреждены здания и техника сельхозпредприятия в Щербиновском районе региона – пострадавших нет, повреждения получили несколько производственных зданий и сельскохозяйственная техника предприятия в селе Николаевка. Возникшие возгорания оперативно ликвидировали.Воздушную атаку отразили и в Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь."БПЛА уничтожены и подавлены в Боковском, Белокалитвинском, Тарасовском, Дубовском, Морозовском и Зимовниковском районах. Предварительно, люди не пострадали. Информация о последствиях на земле будет уточняться", – проинформировал глава региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ВСУ вторые сутки пытаются ударить по Москве

На подлете к Москве сбили уже 25 беспилотников – ВСУ пытаются атаковать второй день

06:37 25.12.2025 (обновлено: 06:46 25.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Украинские боевики вторые сутки пытаются атаковать Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, на подлете к городу сбили уже 25 вражеских дронов.

"Силами ПВО Минобороны уничтожены БПЛА, летевшие на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – информирует мэр российской столицы о попытках вражеских ударов.

Первый беспилотник ВСУ был сбит на подлете к городу ранним утром накануне – всего за прошедшие сутки силы российской ПВО ликвидировали 16 вражеских дронов.
После полуночи в четверг киевские боевики продолжили попытки атаковать Москву – на подлете к городу были уничтожены еще девять украинских беспилотников, следует из сообщений мэра российской столицы в его официальном Telegram-канале.
В ночь на четверг киевские боевики ударили по порту Темрюк – горят резервуары с нефтепродуктами, огонь охватил около 2000 квадратных метров, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
Также из-за атаки беспилотников повреждены здания и техника сельхозпредприятия в Щербиновском районе региона – пострадавших нет, повреждения получили несколько производственных зданий и сельскохозяйственная техника предприятия в селе Николаевка. Возникшие возгорания оперативно ликвидировали.
Воздушную атаку отразили и в Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"БПЛА уничтожены и подавлены в Боковском, Белокалитвинском, Тарасовском, Дубовском, Морозовском и Зимовниковском районах. Предварительно, люди не пострадали. Информация о последствиях на земле будет уточняться", – проинформировал глава региона.
