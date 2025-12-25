https://crimea.ria.ru/20251225/vsu-atakovali-gumanitarnyy-konvoy-iz-dagestana--tri-volontera-pogibli-1151965189.html

ВСУ атаковали гуманитарный конвой из Дагестана – три человека погибли

25.12.2025

ВСУ атаковали гуманитарный конвой из Дагестана – три человека погибли

Три человека погибли и один госпитализирован в результате атаки ВСУ на гуманитарный конвой из Дагестана. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов. РИА Новости Крым, 25.12.2025

2025-12-25T10:06

2025-12-25T10:06

2025-12-25T10:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Три человека погибли и один госпитализирован в результате атаки ВСУ на гуманитарный конвой из Дагестана. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.По его данным, гуманитарную помощь перевозили два грузовика. Один из них по пути был вынужден остановиться на ремонт, что уберегло часть людей от трагедии. Другую "ГАЗель" и легковушку обстреляли с применением беспилотников. Волонтеры везли продукты, инструмент для инженерных работ, детские письма для бойцов СВО."У укронационалистов, как мы убеждались не раз, нет чести, совести, ничего святого! Проявить себя на поле боя они не способны, поэтому срываются на слабых: безоружных людях, стариках, женщинах, детях. И этот удар в спину – еще одно доказательство трусости и подлости противника", - добавил Меликов.Он выразил соболезнования родным и близким погибших и поручил оказать их семьям всю необходимую помощь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три волонтера погибли в ДНР после атаки ВСУ – ПушилинВСУ обстреляли школу и ударили по машине с детьми в Херсонской областиУбивают взрослых и детей: 53 мирных жителя РФ стали жертвами атак ВСУ

