ВСУ атаковали гуманитарный конвой из Дагестана – три человека погибли
ВСУ атаковали гуманитарный конвой из Дагестана – три человека погибли - РИА Новости Крым, 25.12.2025
ВСУ атаковали гуманитарный конвой из Дагестана – три человека погибли
Три человека погибли и один госпитализирован в результате атаки ВСУ на гуманитарный конвой из Дагестана. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов. РИА Новости Крым, 25.12.2025
2025-12-25T10:06
2025-12-25T10:06
2025-12-25T10:16
дагестан
атаки всу
происшествия
новости
сергей меликов
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Три человека погибли и один госпитализирован в результате атаки ВСУ на гуманитарный конвой из Дагестана. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.По его данным, гуманитарную помощь перевозили два грузовика. Один из них по пути был вынужден остановиться на ремонт, что уберегло часть людей от трагедии. Другую "ГАЗель" и легковушку обстреляли с применением беспилотников. Волонтеры везли продукты, инструмент для инженерных работ, детские письма для бойцов СВО."У укронационалистов, как мы убеждались не раз, нет чести, совести, ничего святого! Проявить себя на поле боя они не способны, поэтому срываются на слабых: безоружных людях, стариках, женщинах, детях. И этот удар в спину – еще одно доказательство трусости и подлости противника", - добавил Меликов.Он выразил соболезнования родным и близким погибших и поручил оказать их семьям всю необходимую помощь.
дагестан
дагестан, атаки всу, происшествия, новости, сергей меликов
ВСУ атаковали гуманитарный конвой из Дагестана – три человека погибли
Три человека погибли и один ранен при атаке ВСУ на гуманитарный конвой из Дагестана
10:06 25.12.2025 (обновлено: 10:16 25.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Три человека погибли и один госпитализирован в результате атаки ВСУ на гуманитарный конвой из Дагестана. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.
"К сожалению, есть погибшие – замглавы Шамильского района, откуда направлялся груз, Магомеднаби Гаджиев и двое представителей общественной организации "Самооборона". Еще один сопровождающий общественник с ранениями доставлен в медучреждение. Врачи борются за его здоровье", – сообщил Меликов в своем Telegram-канале.
По его данным, гуманитарную помощь перевозили два грузовика. Один из них по пути был вынужден остановиться на ремонт, что уберегло часть людей от трагедии. Другую "ГАЗель" и легковушку обстреляли с применением беспилотников. Волонтеры везли продукты, инструмент для инженерных работ, детские письма для бойцов СВО.
"У укронационалистов, как мы убеждались не раз, нет чести, совести, ничего святого! Проявить себя на поле боя они не способны, поэтому срываются на слабых: безоружных людях, стариках, женщинах, детях. И этот удар в спину – еще одно доказательство трусости и подлости противника", - добавил Меликов.
Он выразил соболезнования родным и близким погибших и поручил оказать их семьям всю необходимую помощь.
