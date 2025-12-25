Всеобщая мобилизация на Украине и выселение Долиной из квартиры – главное

https://crimea.ria.ru/20251225/vseobschaya-mobilizatsiya-na-ukraine-i-vyselenie-dolinoy-iz-kvartiry--glavnoe-1151991418.html

Президент России Владимир Путин объявил 2026-й Годом единства народов России. Итоги года подвел глава Республики Крым Сергей Аксенов. Городской суд Москвы... РИА Новости Крым, 25.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин объявил 2026-й Годом единства народов России. Итоги года подвел глава Республики Крым Сергей Аксенов. Городской суд Москвы выселил певицу Ларису Долину из квартиры в Хамовниках, которую ранее купила Полина Лурье. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, считает, что в следующем году Украину ждет всеобщая мобилизация. О сроках ремонта Детского парка и площади Ленина в Симферополе рассказал глава столичной администрации Михаил Афанасьев.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымПутин объявил 2026-й Годом единства народов РоссииПрезидент России Владимир Путин объявил 2026-й Годом единства народов России. Об этом он сказал на заседании Госсовета в Кремле.Глава Крыма подвел итоги годаГлава Крыма Сергей Аксенов в пятницу подвел итоги уходящего года и рассказал о планах на будущее. В рамках своего выступления он коснулся вопросов безопасности республики, обеспечения топливом, ремонта дорог, электрификации и газификации, рассказал о работе с гражданами и ответил на ряд других вопросов.Суд выселил Долину из квартирыМосгорсуд выселил певицу Ларису Долину из квартиры в Хамовниках, которую ранее купила Полина Лурье. Ранее прокурор попросила суд дать Долиной время до конца новогодних праздников для освобождения квартиры в Хамовниках."Согласно гражданского кодекса Российской Федерации… ответчики должны быть выселены из данного жилого помещения", – цитирует решение судьи агентство.Украину ждет всеобщая мобилизацияПеред украинскими силовиками поставлена задача выдать 2 млн повесток в начале следующего года. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что киевский режим закручивает гайки и Украину фактически ждет всеобщая мобилизация.Ремонт в Детском парке и на площади Ленина в Симферополе Основные работы в Детском парке Симферополя окончены, дополнительные скоро также завершат. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава столичной администрации Михаил Афанасьев.Плиточное покрытие на центральной площади Симферополя – площади Ленина – приведут в порядок в следующем году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава столичной администрации Михаил Афанасьев,"В следующем году плановые работы будут по приведению ее (плитки – ред.) в нормальное состояние", – сообщил Афанасьев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

крым

