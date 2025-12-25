https://crimea.ria.ru/20251225/veter-i-kholod-ozhidayutsya-v-krymu-v-chetverg-1151935012.html
Ветер и холод ожидаются в Крыму в четверг
Ветер и холод ожидаются в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Ветер и холод ожидаются в Крыму в четверг
В четверг в Крыму без осадков, лишь в дневные часы вероятны локальные небольшие дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму без осадков, лишь в дневные часы вероятны локальные небольшие дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +3...5.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +6...8В Ялте и Алуште ночью временами дождь, +4...6, днем без осадков +6...8. В Евпатории, Судаке и Феодосии без осадков. Ночью ожидается от 0 до 2 градусов тепла, днем +4...6.
Ветер и холод ожидаются в Крыму в четверг
Погода в Крыму на четверг
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму без осадков, лишь в дневные часы вероятны локальные небольшие дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В Крыму преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4, в горах -2…4; днем +3…8", – уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +3...5.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +6...8
В Ялте и Алуште ночью временами дождь, +4...6, днем без осадков +6...8. В Евпатории, Судаке и Феодосии без осадков. Ночью ожидается от 0 до 2 градусов тепла, днем +4...6.
