Ветер и холод ожидаются в Крыму в четверг
Ветер и холод ожидаются в Крыму в четверг
Ветер и холод ожидаются в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Ветер и холод ожидаются в Крыму в четверг
В четверг в Крыму без осадков, лишь в дневные часы вероятны локальные небольшие дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском
2025-12-25T00:01
2025-12-25T00:01
погода
крымская погода
погода в крыму
крым
крымский гидрометцентр
новости крыма
симферополь
севастополь
ялта
алушта
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму без осадков, лишь в дневные часы вероятны локальные небольшие дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +3...5.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +6...8В Ялте и Алуште ночью временами дождь, +4...6, днем без осадков +6...8. В Евпатории, Судаке и Феодосии без осадков. Ночью ожидается от 0 до 2 градусов тепла, днем +4...6.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
евпатория
феодосия
погода, крымская погода, погода в крыму, крым, крымский гидрометцентр, новости крыма, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия
Ветер и холод ожидаются в Крыму в четверг

Погода в Крыму на четверг

00:01 25.12.2025
 
© Telegram Галина ОгневаТуман в Алуште
Туман в Алуште
© Telegram Галина Огнева
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму без осадков, лишь в дневные часы вероятны локальные небольшие дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"В Крыму преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4, в горах -2…4; днем +3…8", – уточнили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +3...5.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +6...8
В Ялте и Алуште ночью временами дождь, +4...6, днем без осадков +6...8. В Евпатории, Судаке и Феодосии без осадков. Ночью ожидается от 0 до 2 градусов тепла, днем +4...6.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
