Вера Алентова – биография

25.12.2025

2025-12-25T15:32

2025-12-25T15:36

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Главная роль актрисы Веры Алентовой - двухсерийная сага о жизни трех девушек, попавших в столицу и пытающихся устроиться в большом городе, сказка со счастливым концом "Москва слезам не верит".Вера Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городке Котлас Архангельской области в театральной семье. Ее мать и бабушка служили в местном театре. Отец также был актером, но умер, когда Вере исполнилось три годика. Тогда же из Котласа семья перебирается в Кривой Рог. В этом украинском городе Вера пошла в школу, затем переехали в Узбекистан, потом на Алтай.Вера очень хотела пойти по театральному пути, но мама была против. В Барнауле по настоянию матери она попыталась поступить в медицинский институт, но провалила экзамены и пошла работать на меланжевый комбинат, где она задержалась на год.В 1961-м девушка едет в Москву и подает документы в различные театральные училища. В итоге Вера Алентова (девичья фамилия Быкова) была принята в Школу-студию МХАТ на курс Василия Маркова. Там же она познакомилась со своим будущим мужем Владимиром Меньшовым.На сцену МХАТа Алентова начала выходить еще студенткой. Она хотела играть в нем и после выпуска, но ей было отказано. Тогда юная артистка успешно прошла прослушивание в Московском драмтеатре им. Пушкина, который стал ее вторым домом. В нем она работала до самой смерти. Начала свою театральную карьеру Вера с главных ролей. Плодотворным оказался ее творческий союз с постановщиком Романом Козаком. Вместе за девять лет они поставили семь спектаклей.Также Веру Алентову с юности снимали в кино. Но первые успешные фильмы не сделали ее известной широкому зрителю. А потом с киноэкранов Вера Алентова пропала на много лет.Звездой советского кинематографа Вера стала после киносаги режиссуры своего мужа "Москва слезам не верит". Причем роль была не "по блату". Супруги – режиссер и актриса – порядком намучались друг с другом в процессе работы над лентой. Но в итоге фильм ожидал невероятный успех – в 1981-м лента была удостоена премии "Оскар". За роль Екатерины Вера Алентова удостоилась Государственной премии СССР и была признана лучшей актрисой по версии журнала "Советский экран".Кинороль стала судьбоносной: Алентову стали активнее приглашать в кино.Последняя кинолента Веры Алентовой по произведению Виктора Пелевина была выпущена в 2022 году. Всего актриса исполнила более чем 30 киноролей.В июне 2021 года после болезни умер супруг Веры Алентовой Владимир Меньшов. После его смерти актриса нашла в себе силы вернуться на сцену. Перед своим 80-летним юбилеем в 2022-м она сыграла в спектакле "Мадам Рубинштейн" главную роль, а также презентовала автобиографическую книгу, которую посвятила мужу.Вера Алентова имеет звание Народной и Заслуженной артистки, награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

