В симферопольской многоэтажке 20 лет нет горячей воды – делом занялся СК

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело по информации о том, что жильцы одного из симферопольских многоквартирных домов на протяжении 20 лет живут без горячего водоснабжения. Об этом сообщает информационный центр СК России.Ранее в сети Интернет появилась информация, что жильцы многоквартирного дома по улице 60 лет Октября в Симферополе на протяжении 20 лет живут без горячего водоснабжения: в жилые помещения здания 1982 года постройки из-за нарушений в системе циркуляции не поступает горячая вода. Горожане сообщают, что обращались в различные инстанции, однако эти обращения результатов не принесли, ремонта не было.По факту нарушения прав граждан Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю организована процессуальная проверка, уточнили в ведомстве.Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что сотрудники СК России по Крыму и Севастополю проверяют аварийный дом в Симферополе по факту нарушения прав жильцов. Также председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела о нарушении прав жильцов аварийного дома в поселке Октябрьское Красногвардейского района Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории больше 30 семей обманули при долевом строительстве домаВ Феодосии семье с ребенком-инвалидом не выдают жильеВ Севастополе жителей поселка заставляют платить за дорогу к дому

