В симферопольской многоэтажке 20 лет нет горячей воды – делом занялся СК
В симферопольской многоэтажке 20 лет нет горячей воды – делом занялся СК - РИА Новости Крым, 25.12.2025
В симферопольской многоэтажке 20 лет нет горячей воды – делом занялся СК
Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело по информации о том, что жильцы одного из симферопольских многоквартирных домов на протяжении 20... РИА Новости Крым, 25.12.2025
2025-12-25T11:54
2025-12-25T11:54
2025-12-25T11:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело по информации о том, что жильцы одного из симферопольских многоквартирных домов на протяжении 20 лет живут без горячего водоснабжения. Об этом сообщает информационный центр СК России.Ранее в сети Интернет появилась информация, что жильцы многоквартирного дома по улице 60 лет Октября в Симферополе на протяжении 20 лет живут без горячего водоснабжения: в жилые помещения здания 1982 года постройки из-за нарушений в системе циркуляции не поступает горячая вода. Горожане сообщают, что обращались в различные инстанции, однако эти обращения результатов не принесли, ремонта не было.По факту нарушения прав граждан Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю организована процессуальная проверка, уточнили в ведомстве.Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что сотрудники СК России по Крыму и Севастополю проверяют аварийный дом в Симферополе по факту нарушения прав жильцов. Также председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела о нарушении прав жильцов аварийного дома в поселке Октябрьское Красногвардейского района Крыма.
В симферопольской многоэтажке 20 лет нет горячей воды – делом занялся СК
В Симферополе 20 лет нет горячей воды в одном из многоквартирных домов – делом занялся СК
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело по информации о том, что жильцы одного из симферопольских многоквартирных домов на протяжении 20 лет живут без горячего водоснабжения. Об этом сообщает информационный центр СК России.
Ранее в сети Интернет появилась информация, что жильцы многоквартирного дома по улице 60 лет Октября в Симферополе на протяжении 20 лет живут без горячего водоснабжения: в жилые помещения здания 1982 года постройки из-за нарушений в системе циркуляции не поступает горячая вода. Горожане сообщают, что обращались в различные инстанции, однако эти обращения результатов не принесли, ремонта не было.
По факту нарушения прав граждан Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю организована процессуальная проверка, уточнили в ведомстве.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Николаевичу Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования", – сказано в сообщении.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что сотрудники СК России по Крыму и Севастополю проверяют аварийный дом
в Симферополе по факту нарушения прав жильцов. Также председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить
расследование уголовного дела о нарушении прав жильцов аварийного дома в поселке Октябрьское Красногвардейского района Крыма.
