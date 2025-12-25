Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе появится школа парусного спорта - РИА Новости Крым, 25.12.2025
В Симферополе появится школа парусного спорта
В Симферополе появится школа парусного спорта - РИА Новости Крым, 25.12.2025
В Симферополе появится школа парусного спорта
В Симферополе на территории Нижнего пруда появятся отделения парусного спорта и гребли. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава столичной... РИА Новости Крым, 25.12.2025
2025-12-25T21:30
2025-12-25T21:30
симферополь
благоустройство
михаил афанасьев
крым
городская среда
спорт
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/19/1148975863_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_73eecd7184d9479c1652b0be13cef381.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе на территории Нижнего пруда появятся отделения парусного спорта и гребли. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава столичной администрации Михаил Афанасьев.В целом, по словам мэра, благоустройство территории Нижнего пруда завершается – рабочим осталось провести пусконаладочные работы и мелкие доработки в рамках дополнительного контракта. На объекте появятся прогулочные зоны, летние светящиеся фонтаны, которые уже смонтированы и опробованы."В следующем году мы планируем этот объект тоже открыть", – заявил глава администрации Симферополя.
симферополь
крым
симферополь, благоустройство, михаил афанасьев, крым, городская среда, спорт
В Симферополе появится школа парусного спорта

В Симферополе на территории Нижнего пруда появится отделение парусного спорта – власти

21:30 25.12.2025
 
© Администрация Симферополяв Симферополе обновляют зону у Нижнего пруда
в Симферополе обновляют зону у Нижнего пруда
© Администрация Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе на территории Нижнего пруда появятся отделения парусного спорта и гребли. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава столичной администрации Михаил Афанасьев.
"У нас запланирована, отмежевана территория под школу парусного спорта. На базе нашего муниципального учреждения мы создадим отделение парусного спорта и отделение гребли, и Нижний пруд как раз очень хорошо подходит для организации тренировочного процесса", – сообщил Афанасьев.
В целом, по словам мэра, благоустройство территории Нижнего пруда завершается – рабочим осталось провести пусконаладочные работы и мелкие доработки в рамках дополнительного контракта. На объекте появятся прогулочные зоны, летние светящиеся фонтаны, которые уже смонтированы и опробованы.
"В следующем году мы планируем этот объект тоже открыть", – заявил глава администрации Симферополя.
СимферопольБлагоустройствоМихаил АфанасьевКрымГородская средаСпорт
 
