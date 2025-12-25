https://crimea.ria.ru/20251225/v-simferopole-poyavitsya-shkola-parusnogo-sporta-1151979456.html
В Симферополе появится школа парусного спорта
В Симферополе появится школа парусного спорта - РИА Новости Крым, 25.12.2025
В Симферополе появится школа парусного спорта
В Симферополе на территории Нижнего пруда появятся отделения парусного спорта и гребли. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава столичной...
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе на территории Нижнего пруда появятся отделения парусного спорта и гребли. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава столичной администрации Михаил Афанасьев.В целом, по словам мэра, благоустройство территории Нижнего пруда завершается – рабочим осталось провести пусконаладочные работы и мелкие доработки в рамках дополнительного контракта. На объекте появятся прогулочные зоны, летние светящиеся фонтаны, которые уже смонтированы и опробованы."В следующем году мы планируем этот объект тоже открыть", – заявил глава администрации Симферополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Плавающий фонтан установят в Симферополе в зоне отдыха у Нижнего прудаНовый парк для всех возрастов строят в ГурзуфеВ Симферополе начали ремонт сквера Республики
В Симферополе появится школа парусного спорта
В Симферополе на территории Нижнего пруда появится отделение парусного спорта – власти