В Симферополе почтили память воинов-афганцев - РИА Новости Крым, 25.12.2025
В Симферополе почтили память воинов-афганцев
В Симферополе почтили память воинов-афганцев - РИА Новости Крым, 25.12.2025
В Симферополе почтили память воинов-афганцев
В Симферополе у мемориала воинам-афганцам прошел митинг по случаю Дня ввода советских войск в Афганистан. Участие в мероприятии приняли ветераны афганской... РИА Новости Крым, 25.12.2025
2025-12-25T13:22
2025-12-25T13:22
афганистан
крымский союз ветеранов афганистана
крым
симферополь
память
ссср
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе у мемориала воинам-афганцам прошел митинг по случаю Дня ввода советских войск в Афганистан. Участие в мероприятии приняли ветераны афганской войны, военнослужащие, представители крымской власти. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета РК.Выступая перед присутствующими, заместитель председателя Государственного Совета Крыма Андрей Козырев подчеркнул значимость этой даты для сохранения исторической памяти и поддержки ветеранов.Председатель Объединенного крымского Союза ветеранов Афганистана Сергей Тарасов напомнил, что 25 декабря 1979 года фактически стало началом глобальной борьбы с международным терроризмом. Он провел параллель между событиями в Афганистане, Чечне, Сирии и текущей ситуацией, подчеркнув, что уроки прошлого крайне важны для современных защитников Отечества.Участники мероприятия почтили память погибших воинов минутой молчания.46 лет назад советские войска вошли в Афганистан. Такое решение было принято 12 декабря 1979 года на заседании Политбюро ЦК КПСС и оформлено секретным постановлением ЦК. Так советское руководство пыталось предотвратить угрозу иностранного военного вмешательства. О введении войск неоднократно просило руководство Афганистана.В итоге ограниченный контингент советских войск (ОКСВ) оказался втянут в гражданскую войну между сторонниками Демократической республики Афганистан (ДРА), которую поддерживал Советский Союз, бандами вооруженных оппозиционеров, которых называли душманами или моджахедами. Их финансировали и поддерживали Соединенные Штаты и Пакистан.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вывод советских войск из Афганистана – инфографикаДва страха майора Санникова: к годовщине начала "исхода" из АфганистанаАфганская рота: как воины-интернационалисты защищали Крым в феврале 2014
В Симферополе почтили память воинов-афганцев

В Симферополе возложили цветы к мемориалу погибшим в Афганистане крымчанам

13:22 25.12.2025
 
© Государственный Совет Республики Крым
В Симферополе почтили память воинов-афганцев
© Государственный Совет Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе у мемориала воинам-афганцам прошел митинг по случаю Дня ввода советских войск в Афганистан. Участие в мероприятии приняли ветераны афганской войны, военнослужащие, представители крымской власти. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета РК.
Выступая перед присутствующими, заместитель председателя Государственного Совета Крыма Андрей Козырев подчеркнул значимость этой даты для сохранения исторической памяти и поддержки ветеранов.
"Опыт, полученный в Афганистане, помогает нашим ребятам сегодня, когда они исполняют свой воинский долг на фронтах специальной военной операции. Этот день напоминает нам о героизме тех, кто первым встал на защиту государственных интересов", – отметил он.
© Государственный Совет Республики Крым
В Симферополе почтили память воинов-афганцев
© Государственный Совет Республики Крым
Председатель Объединенного крымского Союза ветеранов Афганистана Сергей Тарасов напомнил, что 25 декабря 1979 года фактически стало началом глобальной борьбы с международным терроризмом. Он провел параллель между событиями в Афганистане, Чечне, Сирии и текущей ситуацией, подчеркнув, что уроки прошлого крайне важны для современных защитников Отечества.
© Государственный Совет Республики Крым
В Симферополе почтили память воинов-афганцев
© Государственный Совет Республики Крым
Участники мероприятия почтили память погибших воинов минутой молчания.
46 лет назад советские войска вошли в Афганистан. Такое решение было принято 12 декабря 1979 года на заседании Политбюро ЦК КПСС и оформлено секретным постановлением ЦК. Так советское руководство пыталось предотвратить угрозу иностранного военного вмешательства. О введении войск неоднократно просило руководство Афганистана.
В итоге ограниченный контингент советских войск (ОКСВ) оказался втянут в гражданскую войну между сторонниками Демократической республики Афганистан (ДРА), которую поддерживал Советский Союз, бандами вооруженных оппозиционеров, которых называли душманами или моджахедами. Их финансировали и поддерживали Соединенные Штаты и Пакистан.
