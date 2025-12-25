https://crimea.ria.ru/20251225/v-simferopole-pochtili-pamyat-voinov-afgantsev-1151973898.html

В Симферополе почтили память воинов-афганцев

В Симферополе почтили память воинов-афганцев - РИА Новости Крым, 25.12.2025

В Симферополе почтили память воинов-афганцев

В Симферополе у мемориала воинам-афганцам прошел митинг по случаю Дня ввода советских войск в Афганистан. Участие в мероприятии приняли ветераны афганской...

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе у мемориала воинам-афганцам прошел митинг по случаю Дня ввода советских войск в Афганистан. Участие в мероприятии приняли ветераны афганской войны, военнослужащие, представители крымской власти. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета РК.Выступая перед присутствующими, заместитель председателя Государственного Совета Крыма Андрей Козырев подчеркнул значимость этой даты для сохранения исторической памяти и поддержки ветеранов.Председатель Объединенного крымского Союза ветеранов Афганистана Сергей Тарасов напомнил, что 25 декабря 1979 года фактически стало началом глобальной борьбы с международным терроризмом. Он провел параллель между событиями в Афганистане, Чечне, Сирии и текущей ситуацией, подчеркнув, что уроки прошлого крайне важны для современных защитников Отечества.Участники мероприятия почтили память погибших воинов минутой молчания.46 лет назад советские войска вошли в Афганистан. Такое решение было принято 12 декабря 1979 года на заседании Политбюро ЦК КПСС и оформлено секретным постановлением ЦК. Так советское руководство пыталось предотвратить угрозу иностранного военного вмешательства. О введении войск неоднократно просило руководство Афганистана.В итоге ограниченный контингент советских войск (ОКСВ) оказался втянут в гражданскую войну между сторонниками Демократической республики Афганистан (ДРА), которую поддерживал Советский Союз, бандами вооруженных оппозиционеров, которых называли душманами или моджахедами. Их финансировали и поддерживали Соединенные Штаты и Пакистан.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вывод советских войск из Афганистана – инфографикаДва страха майора Санникова: к годовщине начала "исхода" из АфганистанаАфганская рота: как воины-интернационалисты защищали Крым в феврале 2014

