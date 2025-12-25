https://crimea.ria.ru/20251225/v-simferopole-pochtili-pamyat-voinov-afgantsev-1151973898.html
В Симферополе почтили память воинов-афганцев
В Симферополе почтили память воинов-афганцев - РИА Новости Крым, 25.12.2025
В Симферополе почтили память воинов-афганцев
В Симферополе у мемориала воинам-афганцам прошел митинг по случаю Дня ввода советских войск в Афганистан. Участие в мероприятии приняли ветераны афганской... РИА Новости Крым, 25.12.2025
2025-12-25T13:22
2025-12-25T13:22
2025-12-25T13:22
афганистан
крымский союз ветеранов афганистана
крым
симферополь
память
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/19/1151973596_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8580d6a007a3feb1543f702522650b8a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе у мемориала воинам-афганцам прошел митинг по случаю Дня ввода советских войск в Афганистан. Участие в мероприятии приняли ветераны афганской войны, военнослужащие, представители крымской власти. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета РК.Выступая перед присутствующими, заместитель председателя Государственного Совета Крыма Андрей Козырев подчеркнул значимость этой даты для сохранения исторической памяти и поддержки ветеранов.Председатель Объединенного крымского Союза ветеранов Афганистана Сергей Тарасов напомнил, что 25 декабря 1979 года фактически стало началом глобальной борьбы с международным терроризмом. Он провел параллель между событиями в Афганистане, Чечне, Сирии и текущей ситуацией, подчеркнув, что уроки прошлого крайне важны для современных защитников Отечества.Участники мероприятия почтили память погибших воинов минутой молчания.46 лет назад советские войска вошли в Афганистан. Такое решение было принято 12 декабря 1979 года на заседании Политбюро ЦК КПСС и оформлено секретным постановлением ЦК. Так советское руководство пыталось предотвратить угрозу иностранного военного вмешательства. О введении войск неоднократно просило руководство Афганистана.В итоге ограниченный контингент советских войск (ОКСВ) оказался втянут в гражданскую войну между сторонниками Демократической республики Афганистан (ДРА), которую поддерживал Советский Союз, бандами вооруженных оппозиционеров, которых называли душманами или моджахедами. Их финансировали и поддерживали Соединенные Штаты и Пакистан.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вывод советских войск из Афганистана – инфографикаДва страха майора Санникова: к годовщине начала "исхода" из АфганистанаАфганская рота: как воины-интернационалисты защищали Крым в феврале 2014
афганистан
крым
симферополь
ссср
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/19/1151973596_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ff0b83c14b074ebcbe548ad43548894c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
афганистан, крымский союз ветеранов афганистана, крым, симферополь, память, ссср
В Симферополе почтили память воинов-афганцев
В Симферополе возложили цветы к мемориалу погибшим в Афганистане крымчанам
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе у мемориала воинам-афганцам прошел митинг по случаю Дня ввода советских войск в Афганистан. Участие в мероприятии приняли ветераны афганской войны, военнослужащие, представители крымской власти. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета РК.
Выступая перед присутствующими, заместитель председателя Государственного Совета Крыма Андрей Козырев подчеркнул значимость этой даты для сохранения исторической памяти и поддержки ветеранов.
"Опыт, полученный в Афганистане, помогает нашим ребятам сегодня, когда они исполняют свой воинский долг на фронтах специальной военной операции. Этот день напоминает нам о героизме тех, кто первым встал на защиту государственных интересов", – отметил он.
Председатель Объединенного крымского Союза ветеранов Афганистана Сергей Тарасов напомнил, что 25 декабря 1979 года фактически стало началом глобальной борьбы с международным терроризмом. Он провел параллель между событиями в Афганистане, Чечне, Сирии и текущей ситуацией, подчеркнув, что уроки прошлого крайне важны для современных защитников Отечества.
Участники мероприятия почтили память погибших воинов минутой молчания.
46 лет назад советские войска вошли в Афганистан. Такое решение было принято 12 декабря 1979 года на заседании Политбюро ЦК КПСС и оформлено секретным постановлением ЦК. Так советское руководство пыталось предотвратить угрозу иностранного военного вмешательства. О введении войск неоднократно просило руководство Афганистана.
В итоге ограниченный контингент советских войск (ОКСВ) оказался втянут в гражданскую войну между сторонниками Демократической республики Афганистан (ДРА), которую поддерживал Советский Союз, бандами вооруженных оппозиционеров, которых называли душманами или моджахедами. Их финансировали и поддерживали Соединенные Штаты и Пакистан.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: