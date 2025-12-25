Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе вынесли приговор за порчу объекта археологического наследия - РИА Новости Крым, 25.12.2025
В Севастополе вынесли приговор за порчу объекта археологического наследия
В Севастополе вынесли приговор за порчу объекта археологического наследия - РИА Новости Крым, 25.12.2025
В Севастополе вынесли приговор за порчу объекта археологического наследия
Миллионный ущерб предстоит возместить виновнику повреждения объекта археологического наследия "Поселение Василядя балка". Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 25.12.2025
2025-12-25T12:20
2025-12-25T12:43
севастополь
новости севастополя
археология в крыму
суд
прокуратура города севастополя
приговор
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Миллионный ущерб предстоит возместить виновнику повреждения объекта археологического наследия "Поселение Василядя балка". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.О повреждении в Севастополе археологического объекта "Поселение Василядя балка" жителем Челябинской области при строительстве дома сообщалось в августе.Как напомнили в пресс-службе надзорного ведомства, в 2023 году мужчина приобрел земельный участок, частично расположенный в границах объекта культурного наследия в Нахимовском районе Севастополя, и начал строить жилой дом. С июля по август 2024-го на участке появились котлован, фундамент, септик, стены первого этажа. При этом собственник организовал стройку без проекта, проигнорировал необходимость археологических работ и государственной историко-культурной экспертизы.Как уточнили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю, стройку мужчина вел в селе Любимовка, поврежденный объект датируется VIII-X веками. Расследование проводил следственный отдел ФСБ. По решению суда мужчина признан виновным в повреждении выявленного объекта археологического наследия. Нахимовский районный суд Севастополя назначил виновному 240 часов обязательных работ. Кроме того, фигурант возместит ущерб в размере почти 1 миллион рублей. Пока приговор не вступил в законную силу.
севастополь
В Севастополе вынесли приговор за порчу объекта археологического наследия

В Севастополе вынесли приговор по делу о повреждении объекта археологического наследия

12:20 25.12.2025 (обновлено: 12:43 25.12.2025)
 
© Прокуратура СевастополяПовреждение объекта археологического наследия "Поселение Василядя балка"
Повреждение объекта археологического наследия Поселение Василядя балка
© Прокуратура Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Миллионный ущерб предстоит возместить виновнику повреждения объекта археологического наследия "Поселение Василядя балка". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.
О повреждении в Севастополе археологического объекта "Поселение Василядя балка" жителем Челябинской области при строительстве дома сообщалось в августе.
Как напомнили в пресс-службе надзорного ведомства, в 2023 году мужчина приобрел земельный участок, частично расположенный в границах объекта культурного наследия в Нахимовском районе Севастополя, и начал строить жилой дом. С июля по август 2024-го на участке появились котлован, фундамент, септик, стены первого этажа. При этом собственник организовал стройку без проекта, проигнорировал необходимость археологических работ и государственной историко-культурной экспертизы.

"Вследствие этого в границах выявленного объекта археологического наследия "Поселение Василядя балка" поврежден культурный слой памятника археологии на общей площади почти 130 квадратных метров. В соответствии с заключением судебной историко-культурной экспертизы для проведения необходимых спасательных археологических раскопок требуется почти 1 миллион рублей", – проинформировали в прокуратуре.

Как уточнили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю, стройку мужчина вел в селе Любимовка, поврежденный объект датируется VIII-X веками. Расследование проводил следственный отдел ФСБ. По решению суда мужчина признан виновным в повреждении выявленного объекта археологического наследия. Нахимовский районный суд Севастополя назначил виновному 240 часов обязательных работ. Кроме того, фигурант возместит ущерб в размере почти 1 миллион рублей. Пока приговор не вступил в законную силу.
