https://crimea.ria.ru/20251225/v-sevastopole-vynesli-prigovor-za-porchu-obekta-arkheologicheskogo-naslediya-1151971110.html

В Севастополе вынесли приговор за порчу объекта археологического наследия

В Севастополе вынесли приговор за порчу объекта археологического наследия - РИА Новости Крым, 25.12.2025

В Севастополе вынесли приговор за порчу объекта археологического наследия

Миллионный ущерб предстоит возместить виновнику повреждения объекта археологического наследия "Поселение Василядя балка". Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 25.12.2025

2025-12-25T12:20

2025-12-25T12:20

2025-12-25T12:43

севастополь

новости севастополя

археология в крыму

суд

прокуратура города севастополя

приговор

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/19/1151971299_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1f2b59b2634d68b1a2ecec09cfca5a4b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Миллионный ущерб предстоит возместить виновнику повреждения объекта археологического наследия "Поселение Василядя балка". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.О повреждении в Севастополе археологического объекта "Поселение Василядя балка" жителем Челябинской области при строительстве дома сообщалось в августе.Как напомнили в пресс-службе надзорного ведомства, в 2023 году мужчина приобрел земельный участок, частично расположенный в границах объекта культурного наследия в Нахимовском районе Севастополя, и начал строить жилой дом. С июля по август 2024-го на участке появились котлован, фундамент, септик, стены первого этажа. При этом собственник организовал стройку без проекта, проигнорировал необходимость археологических работ и государственной историко-культурной экспертизы.Как уточнили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю, стройку мужчина вел в селе Любимовка, поврежденный объект датируется VIII-X веками. Расследование проводил следственный отдел ФСБ. По решению суда мужчина признан виновным в повреждении выявленного объекта археологического наследия. Нахимовский районный суд Севастополя назначил виновному 240 часов обязательных работ. Кроме того, фигурант возместит ущерб в размере почти 1 миллион рублей. Пока приговор не вступил в законную силу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму судили черного копателя за разграбление артефактов на Херсонесе"Черные копатели" разграбляют древние археологические памятники КрымаЗачем археологические артефакты из Крыма вывозят на материк

https://crimea.ria.ru/20251222/lyudi-s-metalloiskatelyami-predstavlyayut-opasnost-dlya-krymskikh-drevnostey-1151712112.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, археология в крыму, суд, прокуратура города севастополя, приговор, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)