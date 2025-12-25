В Севастополе вынесли приговор за порчу объекта археологического наследия

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Миллионный ущерб предстоит возместить виновнику повреждения объекта археологического наследия "Поселение Василядя балка". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.О повреждении в Севастополе археологического объекта "Поселение Василядя балка" жителем Челябинской области при строительстве дома сообщалось в августе.Как напомнили в пресс-службе надзорного ведомства, в 2023 году мужчина приобрел земельный участок, частично расположенный в границах объекта культурного наследия в Нахимовском районе Севастополя, и начал строить жилой дом. С июля по август 2024-го на участке появились котлован, фундамент, септик, стены первого этажа. При этом собственник организовал стройку без проекта, проигнорировал необходимость археологических работ и государственной историко-культурной экспертизы.Как уточнили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю, стройку мужчина вел в селе Любимовка, поврежденный объект датируется VIII-X веками. Расследование проводил следственный отдел ФСБ. По решению суда мужчина признан виновным в повреждении выявленного объекта археологического наследия. Нахимовский районный суд Севастополя назначил виновному 240 часов обязательных работ. Кроме того, фигурант возместит ущерб в размере почти 1 миллион рублей. Пока приговор не вступил в законную силу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму судили черного копателя за разграбление артефактов на Херсонесе"Черные копатели" разграбляют древние археологические памятники КрымаЗачем археологические артефакты из Крыма вывозят на материк
