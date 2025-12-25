В Севастополе в этом году 62 безработных открыли свой бизнес

https://crimea.ria.ru/20251225/v-sevastopole-v-etom-godu-62-bezrabotnykh-otkryli-svoy-biznes-1151977738.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. На 62 предпринимателя больше стало в Севастополе в 2025 году. Жители города-героя смогли открыть свой бизнес при поддержке службы занятости. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Начинающие предприниматели выбрали для себя возможность развиваться в создании сувенирной продукции и кондитерских изделий, фотографии, ремонте и пошиве женской одежды, столярном деле и других направлениях, отметил губернатор.Это стало возможным благодаря программе поддержки предпринимательской инициативы, которая работает в Севастополе уже 11 лет, указал Развожаев. За это время помощь службы занятости получили более 760 человек, и около 80% из них продолжают развивать свое дело.Программа продолжит работу и в 2026 году – на ее реализацию из регионального бюджета планируется направить более 12 млн рублей. Чтобы получить поддержку, необходимо подготовить бизнес-план и защитить его перед экспертной комиссией, добавил Развожаев.Ранее сообщалось, что в Севастополе ветеранам СВО помогают начать и развить собственный бизнес по специальной программе "СВОй Старт", которую запустили во второй раз для нового потока обучающихся.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный российский бизнес динамично заходит в КрымВ Крыму 300 компаний применяют новый упрощенный налоговый режимКрым вошел в топ-30 регионов по вовлеченности в малый и средний бизнес

