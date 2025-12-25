Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе в этом году 62 безработных открыли свой бизнес - РИА Новости Крым, 25.12.2025
В Севастополе в этом году 62 безработных открыли свой бизнес
В Севастополе в этом году 62 безработных открыли свой бизнес - РИА Новости Крым, 25.12.2025
В Севастополе в этом году 62 безработных открыли свой бизнес
На 62 предпринимателя больше стало в Севастополе в 2025 году. Жители города-героя смогли открыть свой бизнес при поддержке службы занятости. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 25.12.2025
2025-12-25T20:46
2025-12-25T20:46
михаил развожаев
севастополь
бизнес
крымский бизнес
новости севастополя
общество
трудоустройство в крыму
трудоустройство
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. На 62 предпринимателя больше стало в Севастополе в 2025 году. Жители города-героя смогли открыть свой бизнес при поддержке службы занятости. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Начинающие предприниматели выбрали для себя возможность развиваться в создании сувенирной продукции и кондитерских изделий, фотографии, ремонте и пошиве женской одежды, столярном деле и других направлениях, отметил губернатор.Это стало возможным благодаря программе поддержки предпринимательской инициативы, которая работает в Севастополе уже 11 лет, указал Развожаев. За это время помощь службы занятости получили более 760 человек, и около 80% из них продолжают развивать свое дело.Программа продолжит работу и в 2026 году – на ее реализацию из регионального бюджета планируется направить более 12 млн рублей. Чтобы получить поддержку, необходимо подготовить бизнес-план и защитить его перед экспертной комиссией, добавил Развожаев.Ранее сообщалось, что в Севастополе ветеранам СВО помогают начать и развить собственный бизнес по специальной программе "СВОй Старт", которую запустили во второй раз для нового потока обучающихся.
севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. На 62 предпринимателя больше стало в Севастополе в 2025 году. Жители города-героя смогли открыть свой бизнес при поддержке службы занятости. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"62 севастопольца открыли бизнес в 2025 году при поддержке службы занятости", – отметил он.
Начинающие предприниматели выбрали для себя возможность развиваться в создании сувенирной продукции и кондитерских изделий, фотографии, ремонте и пошиве женской одежды, столярном деле и других направлениях, отметил губернатор.
Это стало возможным благодаря программе поддержки предпринимательской инициативы, которая работает в Севастополе уже 11 лет, указал Развожаев. За это время помощь службы занятости получили более 760 человек, и около 80% из них продолжают развивать свое дело.
"В этом году размер финансовой помощи составлял 200 тысяч рублей", – подчеркнул руководитель.
Программа продолжит работу и в 2026 году – на ее реализацию из регионального бюджета планируется направить более 12 млн рублей. Чтобы получить поддержку, необходимо подготовить бизнес-план и защитить его перед экспертной комиссией, добавил Развожаев.
Ранее сообщалось, что в Севастополе ветеранам СВО помогают начать и развить собственный бизнес по специальной программе "СВОй Старт", которую запустили во второй раз для нового потока обучающихся.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крупный российский бизнес динамично заходит в Крым
В Крыму 300 компаний применяют новый упрощенный налоговый режим
Крым вошел в топ-30 регионов по вовлеченности в малый и средний бизнес
 
