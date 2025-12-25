https://crimea.ria.ru/20251225/v-sevastopole-u-semi-byvshego-voennogo-pytayutsya-zabrat-kvartiru-1151993035.html

В Севастополе у семьи бывшего военного пытаются забрать квартиру

В Севастополе у семьи бывшего военного пытаются забрать квартиру - РИА Новости Крым, 25.12.2025

В Севастополе у семьи бывшего военного пытаются забрать квартиру

25.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Главное управление Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю проводит проверку по обращению севастопольца, который сообщил о попытках изъять квартиру, ранее полученную по ордеру его отцом – бывшим военнослужащим. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.По словам заявителя, из-за длительных судебных разбирательств состояние здоровья его отца – собственника квартиры – ухудшилось. После очередного суда он скончался. Его сын опасается, что его многодетная семья утратит жилье, уточнили в СК.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе процессуальной проверки, проводимой региональным главком ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

