В Севастополе у семьи бывшего военного пытаются забрать квартиру
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Главное управление Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю проводит проверку по обращению севастопольца, который сообщил о попытках изъять квартиру, ранее полученную по ордеру его отцом – бывшим военнослужащим. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.По словам заявителя, из-за длительных судебных разбирательств состояние здоровья его отца – собственника квартиры – ухудшилось. После очередного суда он скончался. Его сын опасается, что его многодетная семья утратит жилье, уточнили в СК.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе процессуальной проверки, проводимой региональным главком ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе у семьи бывшего военного пытаются изъять жилье – Бастрыкин затребовал доклад
