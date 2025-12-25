Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе у семьи бывшего военного пытаются забрать квартиру - РИА Новости Крым, 25.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251225/v-sevastopole-u-semi-byvshego-voennogo-pytayutsya-zabrat-kvartiru-1151993035.html
В Севастополе у семьи бывшего военного пытаются забрать квартиру
В Севастополе у семьи бывшего военного пытаются забрать квартиру - РИА Новости Крым, 25.12.2025
В Севастополе у семьи бывшего военного пытаются забрать квартиру
Главное управление Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю проводит проверку по обращению севастопольца, который сообщил о попытках изъять квартиру,... РИА Новости Крым, 25.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Главное управление Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю проводит проверку по обращению севастопольца, который сообщил о попытках изъять квартиру, ранее полученную по ордеру его отцом – бывшим военнослужащим. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.По словам заявителя, из-за длительных судебных разбирательств состояние здоровья его отца – собственника квартиры – ухудшилось. После очередного суда он скончался. Его сын опасается, что его многодетная семья утратит жилье, уточнили в СК.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе процессуальной проверки, проводимой региональным главком ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе у семьи бывшего военного пытаются изъять жилье – Бастрыкин затребовал доклад

21:36 25.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Главное управление Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю проводит проверку по обращению севастопольца, который сообщил о попытках изъять квартиру, ранее полученную по ордеру его отцом – бывшим военнослужащим. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.
"В социальных медиа размещено обращение к председателю СК России жителя города Севастополя, сообщившего, что местная администрация пытается изъять жилое помещение у семьи бывшего военнослужащего, который получил его в постоянное пользование по ордеру", - говорится в сообщении.
По словам заявителя, из-за длительных судебных разбирательств состояние здоровья его отца – собственника квартиры – ухудшилось. После очередного суда он скончался. Его сын опасается, что его многодетная семья утратит жилье, уточнили в СК.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе процессуальной проверки, проводимой региональным главком ведомства.
