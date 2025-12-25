https://crimea.ria.ru/20251225/v-sevastopole-otrestavriruyut-neizvestnuyu-kartinu-deyneki-1151912967.html

В Севастополе отреставрируют неизвестную картину Дейнеки

В Севастополе отреставрируют неизвестную картину Дейнеки - РИА Новости Крым, 25.12.2025

В Севастополе отреставрируют неизвестную картину Дейнеки

В Севастополь из Курска доставят на реставрацию неизвестное публике масштабное полотно Александра Дейнеки, хранившееся на валу больше полувека. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 25.12.2025

2025-12-25T20:31

2025-12-25T20:31

2025-12-25T20:31

эксклюзивы риа новости крым

российская галерея искусств в севастополе

искусство

живопись

севастополь

новости севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/17/1151913319_0:185:2048:1337_1920x0_80_0_0_be473539958da8190ca87851980e045b.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополь из Курска доставят на реставрацию неизвестное публике масштабное полотно Александра Дейнеки, хранившееся на валу больше полувека. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор музейно-выставочного центра Российской галереи искусств (РГИ) Виталий Зотов.Речь идет о картине под названием "На страже мира", длиной 30 метров и шириной 3,5. Состоит она из нескольких частей, но является целостным произведением, сказал Зотов."Написана она в 1968 году, буквально за год до смерти художника. То есть это поздний Дейнека, что вдвойне интересно, потому что действительно колоссальных размеров произведение", – рассказал он.По словам Зотова, полотно хранится в Курской картинной галерее, и его никогда не показывали раньше публике.По этой же причине специалисты Российской галереи искусств, приезжавшие минувшей осенью из Севастополя в Курск, чтобы ознакомиться с картиной, оценить масштабы будущих реставрационных работ не смогли, так что впереди самое интересное, добавил он."Был проведен только первичный осмотр и оценка, и мы согласовали порядок работы. Есть предварительное согласие наших коллег и Министерства культуры, что в январе, после праздников, мы забираем картину и привозим сюда", – сказал Зотов.Перевозить масштабное полотно Дейнеки будут, как и полагается, специальным транспортом с обязательным военизированным сопровождением. Зотов подчеркнул, что как картина выдающегося художника, хранящаяся в государственных собраниях, она бесценна априори."Но если мы в принципе говорим о Дейнеке как о художнике всемирной известности и самом значимом, наверное, отечественном живописце XX века, авторе особого советского стиля, по которому все узнают ту эпоху, то он один из самых дорогих", – сказал Зотов.По его словам, хоть и крайне редко, но встречаются работы Дейнеки на открытом рынке, и оцениваются они в несколько миллионов долларов."А, например, страховая оценка его работы "Оборона Севастополя", которую мы возили в Москву, была оценена в несколько миллиардов рублей. И это не значит, что картина столько стоит – она бесценна", – добавил он.Сама идея заняться реставрацией столь раритетной и значимой работы в Севастополе пришла во время подготовки тематико-экспозиционного плана и концепции выставки, посвященной художнику. А для Российской галереи искусств она очень важна: именно с нее в мае 2026 года начнет свою работу в новом уникальном здании в центре города музейно-выставочный центр РГИ.Уникальность же замысла, по словам Зотова, в том, что в рамках этой флагманской выставки под названием "Дайнека!" полотно "На страже мира" хотят сделать объектом экспозиции и реставрации одновременно.Как именно все это будет выглядеть, пока окончательно не решено. Но уже известно, что экспозиционное пространство выставки охватит три зала, площадью более двух тысяч квадратных метров."Уже есть договоренности с основными музейными собраниями, откуда в Севастополь приедут самые важные и известные работы Дейнеки. Это три главных источника: Русский музей, Третьяковская галерея и Курская картинная галерея им. Дейнеки. Также его работы представят многие региональные музеи России и зарубежные, и будут картины из частных собраний. Все работы достаточно масштабные", – рассказал Зотов.Наряду с открытой реставрацией еще одним эффектным элементом архитектурного образа выставки обещает стать макет части московской станции метро "Маяковская". Его хотят сделать точь-в-точь таким, какой был представлен в 1939 году в Нью-Йорке, в советском павильоне."Авторы получили за него тогда гран-при на всемирной выставке. Макет был сделан почти в натуральную величину, и за счет хитроумно расположенных зеркал у зрителей возникало ощущение, что они реально находятся на станции. Почему именно "Маяковская" – там мозаичные плафоны авторства Дейнеки. Мы их покажем определенным образом, при этом воспроизведем опыт советских людей. Вот такой здесь будет интересный экспозиционный аттракцион", - подытожил Зотов.Ранее РИА Новости Крым сообщал, что в мае 2026 года в здании музейно-выставочного центра РГИ, строительство которого завершено на мысе Хрустальный в центре города, откроют большую выставку картин выдающегося живописца Александра Дейнеки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Абхазию объединила знаковая выставка Российской галереи искусств Художники высшего порядка: как стать реставратором и где работать в КрымуЖители планеты Океан: история о человеке, дельфинах и любви

https://crimea.ria.ru/20250818/v-sevastopole-budut-gotovit-khudozhnikov-restavratorov-dlya-vsego-kryma-1148767294.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская галерея искусств в севастополе, искусство , живопись, севастополь, новости севастополя