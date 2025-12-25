Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе отреставрируют неизвестную картину Дейнеки - РИА Новости Крым, 25.12.2025
СЕВАСТОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополь из Курска доставят на реставрацию неизвестное публике масштабное полотно Александра Дейнеки, хранившееся на валу больше полувека. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор музейно-выставочного центра Российской галереи искусств (РГИ) Виталий Зотов.Речь идет о картине под названием "На страже мира", длиной 30 метров и шириной 3,5. Состоит она из нескольких частей, но является целостным произведением, сказал Зотов."Написана она в 1968 году, буквально за год до смерти художника. То есть это поздний Дейнека, что вдвойне интересно, потому что действительно колоссальных размеров произведение", – рассказал он.По словам Зотова, полотно хранится в Курской картинной галерее, и его никогда не показывали раньше публике.По этой же причине специалисты Российской галереи искусств, приезжавшие минувшей осенью из Севастополя в Курск, чтобы ознакомиться с картиной, оценить масштабы будущих реставрационных работ не смогли, так что впереди самое интересное, добавил он."Был проведен только первичный осмотр и оценка, и мы согласовали порядок работы. Есть предварительное согласие наших коллег и Министерства культуры, что в январе, после праздников, мы забираем картину и привозим сюда", – сказал Зотов.Перевозить масштабное полотно Дейнеки будут, как и полагается, специальным транспортом с обязательным военизированным сопровождением. Зотов подчеркнул, что как картина выдающегося художника, хранящаяся в государственных собраниях, она бесценна априори."Но если мы в принципе говорим о Дейнеке как о художнике всемирной известности и самом значимом, наверное, отечественном живописце XX века, авторе особого советского стиля, по которому все узнают ту эпоху, то он один из самых дорогих", – сказал Зотов.По его словам, хоть и крайне редко, но встречаются работы Дейнеки на открытом рынке, и оцениваются они в несколько миллионов долларов."А, например, страховая оценка его работы "Оборона Севастополя", которую мы возили в Москву, была оценена в несколько миллиардов рублей. И это не значит, что картина столько стоит – она бесценна", – добавил он.Сама идея заняться реставрацией столь раритетной и значимой работы в Севастополе пришла во время подготовки тематико-экспозиционного плана и концепции выставки, посвященной художнику. А для Российской галереи искусств она очень важна: именно с нее в мае 2026 года начнет свою работу в новом уникальном здании в центре города музейно-выставочный центр РГИ.Уникальность же замысла, по словам Зотова, в том, что в рамках этой флагманской выставки под названием "Дайнека!" полотно "На страже мира" хотят сделать объектом экспозиции и реставрации одновременно.Как именно все это будет выглядеть, пока окончательно не решено. Но уже известно, что экспозиционное пространство выставки охватит три зала, площадью более двух тысяч квадратных метров."Уже есть договоренности с основными музейными собраниями, откуда в Севастополь приедут самые важные и известные работы Дейнеки. Это три главных источника: Русский музей, Третьяковская галерея и Курская картинная галерея им. Дейнеки. Также его работы представят многие региональные музеи России и зарубежные, и будут картины из частных собраний. Все работы достаточно масштабные", – рассказал Зотов.Наряду с открытой реставрацией еще одним эффектным элементом архитектурного образа выставки обещает стать макет части московской станции метро "Маяковская". Его хотят сделать точь-в-точь таким, какой был представлен в 1939 году в Нью-Йорке, в советском павильоне."Авторы получили за него тогда гран-при на всемирной выставке. Макет был сделан почти в натуральную величину, и за счет хитроумно расположенных зеркал у зрителей возникало ощущение, что они реально находятся на станции. Почему именно "Маяковская" – там мозаичные плафоны авторства Дейнеки. Мы их покажем определенным образом, при этом воспроизведем опыт советских людей. Вот такой здесь будет интересный экспозиционный аттракцион", - подытожил Зотов.Ранее РИА Новости Крым сообщал, что в мае 2026 года в здании музейно-выставочного центра РГИ, строительство которого завершено на мысе Хрустальный в центре города, откроют большую выставку картин выдающегося живописца Александра Дейнеки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Абхазию объединила знаковая выставка Российской галереи искусств Художники высшего порядка: как стать реставратором и где работать в КрымуЖители планеты Океан: история о человеке, дельфинах и любви
В Севастополе отреставрируют неизвестную картину Дейнеки

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополь из Курска доставят на реставрацию неизвестное публике масштабное полотно Александра Дейнеки, хранившееся на валу больше полувека. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор музейно-выставочного центра Российской галереи искусств (РГИ) Виталий Зотов.
Речь идет о картине под названием "На страже мира", длиной 30 метров и шириной 3,5. Состоит она из нескольких частей, но является целостным произведением, сказал Зотов.
"Написана она в 1968 году, буквально за год до смерти художника. То есть это поздний Дейнека, что вдвойне интересно, потому что действительно колоссальных размеров произведение", – рассказал он.
По словам Зотова, полотно хранится в Курской картинной галерее, и его никогда не показывали раньше публике.
"Оно было намотано на вал все это время. Мы разговаривали с коллегами, которые сейчас работают там в музее, они и сами это полотно полностью не видели, просто потому что нет таких помещений, чтобы его развернуть. Но, естественно, через столько лет оно требует серьезной реставрации", – поделился Зотов.
По этой же причине специалисты Российской галереи искусств, приезжавшие минувшей осенью из Севастополя в Курск, чтобы ознакомиться с картиной, оценить масштабы будущих реставрационных работ не смогли, так что впереди самое интересное, добавил он.
"Был проведен только первичный осмотр и оценка, и мы согласовали порядок работы. Есть предварительное согласие наших коллег и Министерства культуры, что в январе, после праздников, мы забираем картину и привозим сюда", – сказал Зотов.
Перевозить масштабное полотно Дейнеки будут, как и полагается, специальным транспортом с обязательным военизированным сопровождением. Зотов подчеркнул, что как картина выдающегося художника, хранящаяся в государственных собраниях, она бесценна априори.
"Но если мы в принципе говорим о Дейнеке как о художнике всемирной известности и самом значимом, наверное, отечественном живописце XX века, авторе особого советского стиля, по которому все узнают ту эпоху, то он один из самых дорогих", – сказал Зотов.
По его словам, хоть и крайне редко, но встречаются работы Дейнеки на открытом рынке, и оцениваются они в несколько миллионов долларов.
"А, например, страховая оценка его работы "Оборона Севастополя", которую мы возили в Москву, была оценена в несколько миллиардов рублей. И это не значит, что картина столько стоит – она бесценна", – добавил он.
Сама идея заняться реставрацией столь раритетной и значимой работы в Севастополе пришла во время подготовки тематико-экспозиционного плана и концепции выставки, посвященной художнику. А для Российской галереи искусств она очень важна: именно с нее в мае 2026 года начнет свою работу в новом уникальном здании в центре города музейно-выставочный центр РГИ.
Уникальность же замысла, по словам Зотова, в том, что в рамках этой флагманской выставки под названием "Дайнека!" полотно "На страже мира" хотят сделать объектом экспозиции и реставрации одновременно.
"Мы предложили идею коллегам из Курска, они откликнулись, таким образом, в Севастополе впервые будет показана эта, наверное, самая большая работа Дейнеки и одна из самых масштабных вообще художественных работ в истории нашей живописи. Причем сделаем мы это в режиме так называемой открытой реставрации. Будет некий подиум и ограждение, но зрители смогут видеть прямо перед собой, как идут работы", – сказал он.
Как именно все это будет выглядеть, пока окончательно не решено. Но уже известно, что экспозиционное пространство выставки охватит три зала, площадью более двух тысяч квадратных метров.
"Уже есть договоренности с основными музейными собраниями, откуда в Севастополь приедут самые важные и известные работы Дейнеки. Это три главных источника: Русский музей, Третьяковская галерея и Курская картинная галерея им. Дейнеки. Также его работы представят многие региональные музеи России и зарубежные, и будут картины из частных собраний. Все работы достаточно масштабные", – рассказал Зотов.
Наряду с открытой реставрацией еще одним эффектным элементом архитектурного образа выставки обещает стать макет части московской станции метро "Маяковская". Его хотят сделать точь-в-точь таким, какой был представлен в 1939 году в Нью-Йорке, в советском павильоне.
"Авторы получили за него тогда гран-при на всемирной выставке. Макет был сделан почти в натуральную величину, и за счет хитроумно расположенных зеркал у зрителей возникало ощущение, что они реально находятся на станции. Почему именно "Маяковская" – там мозаичные плафоны авторства Дейнеки. Мы их покажем определенным образом, при этом воспроизведем опыт советских людей. Вот такой здесь будет интересный экспозиционный аттракцион", - подытожил Зотов.
Ранее РИА Новости Крым сообщал, что в мае 2026 года в здании музейно-выставочного центра РГИ, строительство которого завершено на мысе Хрустальный в центре города, откроют большую выставку картин выдающегося живописца Александра Дейнеки.
