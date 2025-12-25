Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе повторно остановили морской пассажирский транспорт - РИА Новости Крым, 25.12.2025
В Севастополе повторно остановили морской пассажирский транспорт
В Севастополе повторно остановили морской пассажирский транспорт - РИА Новости Крым, 25.12.2025
В Севастополе повторно остановили морской пассажирский транспорт
Катера и паромы в Севастополе приостановили выполнение рейсов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 25.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Катера и паромы в Севастополе приостановили выполнение рейсов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд в Севастополе закрывают второй раз за день. В первый раз морское сообщение приостанавливали утром на время действия сигнала воздушной тревоги. В этот период над регионом сбили две воздушные цели.Для жителей и гостей города организована работа автобусов на компенсационных маршрутах. Наземный транспорт будет отправляться с площадей Нахимова и Захарова, уточнили в дептрансе.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе повторно остановили морской пассажирский транспорт

В Севастополе второй раз за день закрыли рейд

15:06 25.12.2025 (обновлено: 15:11 25.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Катера и паромы в Севастополе приостановили выполнение рейсов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Рейд в Севастополе закрывают второй раз за день. В первый раз морское сообщение приостанавливали утром на время действия сигнала воздушной тревоги. В этот период над регионом сбили две воздушные цели.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.
Для жителей и гостей города организована работа автобусов на компенсационных маршрутах. Наземный транспорт будет отправляться с площадей Нахимова и Захарова, уточнили в дептрансе.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
