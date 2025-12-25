https://crimea.ria.ru/20251225/v-rostovskoy-oblasti-posle-ataki-vsu-progremeli-vzryvy-1151978151.html
В Ростовской области после атаки ВСУ прогремели взрывы
В Новошахтинске прогремели взрывы на фоне воздушной атаки ВСУ, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Новошахтинске прогремели взрывы на фоне воздушной атаки ВСУ, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий СлюсарьВ ночь на четверг киевские боевики ударили по порту Темрюк – горят резервуары с нефтепродуктами. Огонь охватил около 2000 квадратных метров, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Позже стало известно, что площадь пожара возросла вдвое.Также из-за атаки беспилотников повреждены здания и техника сельхозпредприятия в Щербиновском районе региона – пострадавших нет, повреждения получили несколько производственных зданий и сельскохозяйственная техника предприятия в селе Николаевка. Возникшие возгорания оперативно ликвидировали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После атаки ВСУ в Херсонской области более 60 тысяч человек без светаВСУ атаковали гуманитарный конвой из Дагестана – три человека погибли141 дрон ВСУ ликвидировали за ночь над Крымом и другими регионами России
