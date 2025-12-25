Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области после атаки ВСУ прогремели взрывы - РИА Новости Крым, 25.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251225/v-rostovskoy-oblasti-posle-ataki-vsu-progremeli-vzryvy-1151978151.html
В Ростовской области после атаки ВСУ прогремели взрывы
В Ростовской области после атаки ВСУ прогремели взрывы - РИА Новости Крым, 25.12.2025
В Ростовской области после атаки ВСУ прогремели взрывы
В Новошахтинске прогремели взрывы на фоне воздушной атаки ВСУ, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь РИА Новости Крым, 25.12.2025
ростовская область
новости
атаки всу
юрий слюсарь
всу (вооруженные силы украины)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Новошахтинске прогремели взрывы на фоне воздушной атаки ВСУ, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий СлюсарьВ ночь на четверг киевские боевики ударили по порту Темрюк – горят резервуары с нефтепродуктами. Огонь охватил около 2000 квадратных метров, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Позже стало известно, что площадь пожара возросла вдвое.Также из-за атаки беспилотников повреждены здания и техника сельхозпредприятия в Щербиновском районе региона – пострадавших нет, повреждения получили несколько производственных зданий и сельскохозяйственная техника предприятия в селе Николаевка. Возникшие возгорания оперативно ликвидировали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После атаки ВСУ в Херсонской области более 60 тысяч человек без светаВСУ атаковали гуманитарный конвой из Дагестана – три человека погибли141 дрон ВСУ ликвидировали за ночь над Крымом и другими регионами России
ростовская область
РИА Новости Крым
Новости
ростовская область, новости, атаки всу, юрий слюсарь, всу (вооруженные силы украины)
В Ростовской области после атаки ВСУ прогремели взрывы

При атаке ВСУ и взрывах в Ростовской области пострадавших нет– Слюсарь

14:42 25.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Новошахтинске прогремели взрывы на фоне воздушной атаки ВСУ, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь

"По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. В настоящее время службы экстренного реагирования находятся на месте, организовано тушение возгорания. Просим не снимать и не выкладывать фото- и видеоматериалы с места происшествия", – отметил Слюсарь.

В ночь на четверг киевские боевики ударили по порту Темрюк – горят резервуары с нефтепродуктами. Огонь охватил около 2000 квадратных метров, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Позже стало известно, что площадь пожара возросла вдвое.
Также из-за атаки беспилотников повреждены здания и техника сельхозпредприятия в Щербиновском районе региона – пострадавших нет, повреждения получили несколько производственных зданий и сельскохозяйственная техника предприятия в селе Николаевка. Возникшие возгорания оперативно ликвидировали.
Ростовская областьНовостиАтаки ВСУЮрий СлюсарьВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
