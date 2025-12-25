https://crimea.ria.ru/20251225/v-rossii-razrabotali-novyy-test-dlya-bystrogo-vyyavleniya-tuberkuleza-1151982535.html

В России разработали новый тест для быстрого выявления туберкулеза

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В России разработали новый тест для выявления туберкулеза. Теперь узнать точный результат можно за полчаса. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре."Специалисты Роспотребнадзора разработали новый тест для диагностики туберкулеза с использованием метода петлевой изотермической амплификации (LAMP)", – сказано в сообщении."Своевременная диагностика позволяет начать терапию на ранних стадиях заболевания, обеспечивая благоприятный прогноз и эффективные меры по санации очага инфекции", – подчеркивают специалисты.Разработка теста проводилась в рамках Федерального проекта "Санитарный щит страны – безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)".Ранее сообщалось, что российские ученые разработали новый быстрый тест для диагностики вируса денге, на выявление болезни уходит всего 30-35 минут.Кроме того, ученые Роспотребнадзора разработали высокочувствительную тест‑систему для обнаружения вируса Марбург и вакцину для профилактики лихорадки в случае заражения.Также работники Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новый быстрый тест для диагностики энтеровирусов.Появился в России и первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита В на основе петлевой изотермической амплификации (LAMP). Теперь наличие вируса можно определить максимум за полчаса. Российские ученые также разработали новый тест, который позволяет быстро диагностировать сальмонеллез.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России расширили список жизненно необходимых лекарствПротивочумная станция в Крыму работает на отечественном оборудованииГрозит ли россиянам новый коронавирус – комментарий Роспотребнадзора

