В России разработали новый тест для быстрого выявления туберкулеза - РИА Новости Крым, 25.12.2025
В России разработали новый тест для быстрого выявления туберкулеза
В России разработали новый тест для быстрого выявления туберкулеза - РИА Новости Крым, 25.12.2025
В России разработали новый тест для быстрого выявления туберкулеза
В России разработали новый тест для выявления туберкулеза. Теперь узнать точный результат можно за полчаса. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. РИА Новости Крым, 25.12.2025
2025-12-25T16:11
2025-12-25T16:13
роспотребнадзор
туберкулез
медицина
здравоохранение в россии
общество
здоровье
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В России разработали новый тест для выявления туберкулеза. Теперь узнать точный результат можно за полчаса. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре."Специалисты Роспотребнадзора разработали новый тест для диагностики туберкулеза с использованием метода петлевой изотермической амплификации (LAMP)", – сказано в сообщении."Своевременная диагностика позволяет начать терапию на ранних стадиях заболевания, обеспечивая благоприятный прогноз и эффективные меры по санации очага инфекции", – подчеркивают специалисты.Разработка теста проводилась в рамках Федерального проекта "Санитарный щит страны – безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)".Ранее сообщалось, что российские ученые разработали новый быстрый тест для диагностики вируса денге, на выявление болезни уходит всего 30-35 минут.Кроме того, ученые Роспотребнадзора разработали высокочувствительную тест‑систему для обнаружения вируса Марбург и вакцину для профилактики лихорадки в случае заражения.Также работники Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новый быстрый тест для диагностики энтеровирусов.Появился в России и первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита В на основе петлевой изотермической амплификации (LAMP). Теперь наличие вируса можно определить максимум за полчаса. Российские ученые также разработали новый тест, который позволяет быстро диагностировать сальмонеллез.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России расширили список жизненно необходимых лекарствПротивочумная станция в Крыму работает на отечественном оборудованииГрозит ли россиянам новый коронавирус – комментарий Роспотребнадзора
роспотребнадзор, туберкулез, медицина, здравоохранение в россии, общество, здоровье, новости
В России разработали новый тест для быстрого выявления туберкулеза

В России разработали новый быстрый метод выявления туберкулеза – Роспотребнадзор

16:11 25.12.2025 (обновлено: 16:13 25.12.2025)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Лаборатория. Архивное фото
Лаборатория. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В России разработали новый тест для выявления туберкулеза. Теперь узнать точный результат можно за полчаса. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
"Специалисты Роспотребнадзора разработали новый тест для диагностики туберкулеза с использованием метода петлевой изотермической амплификации (LAMP)", – сказано в сообщении.
Из преимуществ нового теста выделяют высокую чувствительность и специфичность, сопоставимые с ПЦР-диагностикой. Кроме того, результат анализа можно узнать за 30 минут, что существенно ускоряет процесс диагностики. Также – возможность выявления возбудителей в мокроте при их малой концентрации.
"Своевременная диагностика позволяет начать терапию на ранних стадиях заболевания, обеспечивая благоприятный прогноз и эффективные меры по санации очага инфекции", – подчеркивают специалисты.
Разработка теста проводилась в рамках Федерального проекта "Санитарный щит страны – безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)".
Ранее сообщалось, что российские ученые разработали новый быстрый тест для диагностики вируса денге, на выявление болезни уходит всего 30-35 минут.
Кроме того, ученые Роспотребнадзора разработали высокочувствительную тест‑систему для обнаружения вируса Марбург и вакцину для профилактики лихорадки в случае заражения.
Также работники Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новый быстрый тест для диагностики энтеровирусов.
Появился в России и первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита В на основе петлевой изотермической амплификации (LAMP). Теперь наличие вируса можно определить максимум за полчаса. Российские ученые также разработали новый тест, который позволяет быстро диагностировать сальмонеллез.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России расширили список жизненно необходимых лекарств
Противочумная станция в Крыму работает на отечественном оборудовании
Грозит ли россиянам новый коронавирус – комментарий Роспотребнадзора
 
