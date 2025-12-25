https://crimea.ria.ru/20251225/v-novorossiyske-obyavili-raketnuyu-opasnost-1151973109.html

В Новороссийске объявили ракетную опасность

В Новороссийске объявили ракетную опасность

В Новороссийске в четверг днем объявили ракетную опасность. В городе звучат сирены. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко. РИА Новости Крым, 25.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Новороссийске в четверг днем объявили ракетную опасность. В городе звучат сирены. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.Градоначальник призвал жителей быть внимательными и сохранять спокойствие. Он также напомнил, что в качестве укрытия нельзя выбирать места под автомобилями, автобусами, грузовиками или спецтехникой, не стоит прятаться под стенами домов, поскольку от взрывной волны сверху могут падать осколки. Безопасное расстояние от таких строений – 30-50 метров.Сирены звучат в Севастополе – в городе также объявлена воздушная тревога, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.Крымский мост закрыли для движения транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

