В Новороссийске объявили ракетную опасность - РИА Новости Крым, 25.12.2025
В Новороссийске объявили ракетную опасность
В Новороссийске объявили ракетную опасность - РИА Новости Крым, 25.12.2025
В Новороссийске объявили ракетную опасность
В Новороссийске в четверг днем объявили ракетную опасность. В городе звучат сирены. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко. РИА Новости Крым, 25.12.2025
2025-12-25T13:06
2025-12-25T13:15
новороссийск
андрей кравченко
новости
краснодарский край
кубань
безопасность
ракетная опасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Новороссийске в четверг днем объявили ракетную опасность. В городе звучат сирены. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.Градоначальник призвал жителей быть внимательными и сохранять спокойствие. Он также напомнил, что в качестве укрытия нельзя выбирать места под автомобилями, автобусами, грузовиками или спецтехникой, не стоит прятаться под стенами домов, поскольку от взрывной волны сверху могут падать осколки. Безопасное расстояние от таких строений – 30-50 метров.Сирены звучат в Севастополе – в городе также объявлена воздушная тревога, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.Крымский мост закрыли для движения транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новороссийск
краснодарский край
кубань
В Новороссийске объявили ракетную опасность

Ракетную опасность объявили в Новороссийске

13:06 25.12.2025 (обновлено: 13:15 25.12.2025)
 
Новороссийск
Новороссийск
© РИА Новости . Виталий Тимкив
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Новороссийске в четверг днем объявили ракетную опасность. В городе звучат сирены. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.
"В Новороссийске звучит сирена – сигнал "Внимание всем". Ракетная опасность. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице – укройтесь в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе (парковке)", – написал он в Telegram.
Градоначальник призвал жителей быть внимательными и сохранять спокойствие. Он также напомнил, что в качестве укрытия нельзя выбирать места под автомобилями, автобусами, грузовиками или спецтехникой, не стоит прятаться под стенами домов, поскольку от взрывной волны сверху могут падать осколки. Безопасное расстояние от таких строений – 30-50 метров.
Сирены звучат в Севастополе – в городе также объявлена воздушная тревога, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.
Крымский мост закрыли для движения транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
