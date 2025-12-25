Рейтинг@Mail.ru
В минсельхозе Крыма рассказали о ситуации с озимыми - РИА Новости Крым, 25.12.2025
В минсельхозе Крыма рассказали о ситуации с озимыми
В минсельхозе Крыма рассказали о ситуации с озимыми - РИА Новости Крым, 25.12.2025
В минсельхозе Крыма рассказали о ситуации с озимыми
Ситуация с озимыми культурами в Крыму в текущем году лучше, чем годом ранее. Основной фактор такого успеха – обильные и своевременные осадки. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 25.12.2025
денис кратюк
урожай зерновых культур
урожай в крыму
урожай
новости крыма
продовольственная безопасность крыма
крым
сельское хозяйство
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Ситуация с озимыми культурами в Крыму в текущем году лучше, чем годом ранее. Основной фактор такого успеха – обильные и своевременные осадки. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.Главная причина для оптимизма, по словам Кратюка, в том, что посевы в плохом состоянии практически отсутствуют. Их доля менее 0,5%.По его информации, на сегодняшний день посевы в удовлетворительном состоянии отмечаются только в Раздольненском и Кировском районах полуострова.Глава республики Сергей Аксенов заявил, что пострадавшие из-за непогоды сельхозпроизводители из 10 районов Крыма получат субсидии на возмещение недополученных доходов.
денис кратюк, урожай зерновых культур, урожай в крыму, урожай, новости крыма, продовольственная безопасность крыма, крым, сельское хозяйство
В минсельхозе Крыма рассказали о ситуации с озимыми

Озимые посевы в Крыму пострадали на 0,5% – министр

11:20 25.12.2025
 
© Министерство сельского хозяйства Республики КрымОзимые
Озимые
© Министерство сельского хозяйства Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Ситуация с озимыми культурами в Крыму в текущем году лучше, чем годом ранее. Основной фактор такого успеха – обильные и своевременные осадки. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.

"Текущая ситуация с озимыми культурами, которые занимают у нас более 540 тысяч гектаров, уверенно отличается от прошлогодней в лучшую сторону", – проинформировал министр.

Главная причина для оптимизма, по словам Кратюка, в том, что посевы в плохом состоянии практически отсутствуют. Их доля менее 0,5%.

"Основной фактор такого успеха – обильные и своевременные осадки. Дожди очень хорошо поддержали посевы, и теперь большая часть полей находится в хорошем состоянии", – подчеркнул глава профильного ведомства.

По его информации, на сегодняшний день посевы в удовлетворительном состоянии отмечаются только в Раздольненском и Кировском районах полуострова.

"Мы уверены, что и эти посевы, находящиеся в удовлетворительной фазе, быстро выровняются. Им в этом помогут понижение температуры и начало активной вегетации", – подчеркнул министр.

Глава республики Сергей Аксенов заявил, что пострадавшие из-за непогоды сельхозпроизводители из 10 районов Крыма получат субсидии на возмещение недополученных доходов.
Денис КратюкУрожай зерновых культурУрожай в КрымуУрожайНовости КрымаПродовольственная безопасность КрымаКрымСельское хозяйство
 
