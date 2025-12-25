https://crimea.ria.ru/20251225/v-minselkhoze-kryma-rasskazali-o-situatsii-s-ozimymi-1151967988.html

В минсельхозе Крыма рассказали о ситуации с озимыми

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Ситуация с озимыми культурами в Крыму в текущем году лучше, чем годом ранее. Основной фактор такого успеха – обильные и своевременные осадки. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.Главная причина для оптимизма, по словам Кратюка, в том, что посевы в плохом состоянии практически отсутствуют. Их доля менее 0,5%.По его информации, на сегодняшний день посевы в удовлетворительном состоянии отмечаются только в Раздольненском и Кировском районах полуострова.Глава республики Сергей Аксенов заявил, что пострадавшие из-за непогоды сельхозпроизводители из 10 районов Крыма получат субсидии на возмещение недополученных доходов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аграрии Крыма получили более 3,4 миллиардов – на что ушли деньгиДля сельского хозяйства Крыма 2025-й стал годом испытаний и суперрекордовВ Крыму заложили больше тысячи гектаров новых виноградников

