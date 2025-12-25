В минсельхозе Крыма рассказали о ситуации с озимыми
Озимые посевы в Крыму пострадали на 0,5% – министр
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Ситуация с озимыми культурами в Крыму в текущем году лучше, чем годом ранее. Основной фактор такого успеха – обильные и своевременные осадки. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.
"Текущая ситуация с озимыми культурами, которые занимают у нас более 540 тысяч гектаров, уверенно отличается от прошлогодней в лучшую сторону", – проинформировал министр.
Главная причина для оптимизма, по словам Кратюка, в том, что посевы в плохом состоянии практически отсутствуют. Их доля менее 0,5%.
"Основной фактор такого успеха – обильные и своевременные осадки. Дожди очень хорошо поддержали посевы, и теперь большая часть полей находится в хорошем состоянии", – подчеркнул глава профильного ведомства.
По его информации, на сегодняшний день посевы в удовлетворительном состоянии отмечаются только в Раздольненском и Кировском районах полуострова.
"Мы уверены, что и эти посевы, находящиеся в удовлетворительной фазе, быстро выровняются. Им в этом помогут понижение температуры и начало активной вегетации", – подчеркнул министр.
Глава республики Сергей Аксенов заявил, что пострадавшие из-за непогоды сельхозпроизводители из 10 районов Крыма получат субсидии на возмещение недополученных доходов.
