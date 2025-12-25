https://crimea.ria.ru/20251225/v-krymu-voennye-kontraktniki-ottachivayut-masterstvo-boya-v-usloviyakh-goroda-1151965363.html

В Крыму военные-контрактники оттачивают мастерство боя в условиях города

В Крыму военные-контрактники оттачивают мастерство боя в условиях города - РИА Новости Крым, 25.12.2025

В Крыму военные-контрактники оттачивают мастерство боя в условиях города

25.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Военнослужащие, заключившие первый контракт с Минобороны России, совершенствуют мастерство боя в условиях городской застройки. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа МО.Занятия проходят на полигоне Южного военного округа. Военнослужащие активно применяют средства имитации и воздействия, а для поражения "живой силы противника" – огнестрельное оружие.Отмечается, что занятия проводят опытные инструкторы – участники специальной военной операции."Особое внимание уделяется грамотному выбору приоритетных целей, с учетом возможных действий противника", - добавили в ведомстве.Военные также учатся оказывать первую медицинскую помощь, проводить эвакуацию пострадавших с поля боя, правильно занимать позицию для отражения возможного нападения со стороны неприятеля.Как сообщалось ранее, жители Крыма активно заключают контракты с Минобороны РФ. В пунктах отбора постоянно идет отбор кандидатов.Вместе с тем, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что в этом году около 417 тысяч россиян заключили контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах России, более 36 тысяч граждан отправились в зону СВО в составе добровольческих формирований.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Крупнейшее поражение ВСУ: итоги наступления ключевых группировок РоссииДобровольцам СВО учтут службу при выплатах за выслугу летПутин подписал поправки в законе о статусе участников СВО

