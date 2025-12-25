Рейтинг@Mail.ru
В Крыму военные-контрактники оттачивают мастерство боя в условиях города - РИА Новости Крым, 25.12.2025
В Крыму военные-контрактники оттачивают мастерство боя в условиях города
В Крыму военные-контрактники оттачивают мастерство боя в условиях города - РИА Новости Крым, 25.12.2025
В Крыму военные-контрактники оттачивают мастерство боя в условиях города
Военнослужащие, заключившие первый контракт с Минобороны России, совершенствуют мастерство боя в условиях городской застройки. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 25.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Военнослужащие, заключившие первый контракт с Минобороны России, совершенствуют мастерство боя в условиях городской застройки. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа МО.Занятия проходят на полигоне Южного военного округа. Военнослужащие активно применяют средства имитации и воздействия, а для поражения "живой силы противника" – огнестрельное оружие.Отмечается, что занятия проводят опытные инструкторы – участники специальной военной операции."Особое внимание уделяется грамотному выбору приоритетных целей, с учетом возможных действий противника", - добавили в ведомстве.Военные также учатся оказывать первую медицинскую помощь, проводить эвакуацию пострадавших с поля боя, правильно занимать позицию для отражения возможного нападения со стороны неприятеля.Как сообщалось ранее, жители Крыма активно заключают контракты с Минобороны РФ. В пунктах отбора постоянно идет отбор кандидатов.Вместе с тем, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что в этом году около 417 тысяч россиян заключили контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах России, более 36 тысяч граждан отправились в зону СВО в составе добровольческих формирований.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Крупнейшее поражение ВСУ: итоги наступления ключевых группировок РоссииДобровольцам СВО учтут службу при выплатах за выслугу летПутин подписал поправки в законе о статусе участников СВО
Новости
крым, новости крыма, министерство обороны рф, служба в вс рф по контракту, учения, безопасность республики крым и севастополя
В Крыму военные-контрактники оттачивают мастерство боя в условиях города

В Крыму контрактники оттачивают навыки ведения боя в условиях городской застройки

10:13 25.12.2025
 
© Пресс-служба Южного военного округа МинобороныВ Крыму военные-контрактники оттачивают мастерство боя в условиях города
В Крыму военные-контрактники оттачивают мастерство боя в условиях города
© Пресс-служба Южного военного округа Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Военнослужащие, заключившие первый контракт с Минобороны России, совершенствуют мастерство боя в условиях городской застройки. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа МО.
Занятия проходят на полигоне Южного военного округа. Военнослужащие активно применяют средства имитации и воздействия, а для поражения "живой силы противника" – огнестрельное оружие.

"На учебном месте "Лабиринт" тактические группы последовательно прошли помещения, имитирующие комнаты в городских застройках. Перед выполнением учебно-боевого задания и входом в "здание" личный состав провел разведку местности. Роль противника выполняли деревянные мишени, скрытно расположенные в каждом из помещений", - говорится в сообщении.

© Пресс-служба Южного военного округа МинобороныВ Крыму военные-контрактники оттачивают мастерство боя в условиях города
В Крыму военные-контрактники оттачивают мастерство боя в условиях города
© Пресс-служба Южного военного округа Минобороны
В Крыму военные-контрактники оттачивают мастерство боя в условиях города
Отмечается, что занятия проводят опытные инструкторы – участники специальной военной операции.
"Особое внимание уделяется грамотному выбору приоритетных целей, с учетом возможных действий противника", - добавили в ведомстве.
Военные также учатся оказывать первую медицинскую помощь, проводить эвакуацию пострадавших с поля боя, правильно занимать позицию для отражения возможного нападения со стороны неприятеля.
Как сообщалось ранее, жители Крыма активно заключают контракты с Минобороны РФ. В пунктах отбора постоянно идет отбор кандидатов.
Вместе с тем, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что в этом году около 417 тысяч россиян заключили контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах России, более 36 тысяч граждан отправились в зону СВО в составе добровольческих формирований.
Крупнейшее поражение ВСУ: итоги наступления ключевых группировок России
Добровольцам СВО учтут службу при выплатах за выслугу лет
Путин подписал поправки в законе о статусе участников СВО
 
