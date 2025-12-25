https://crimea.ria.ru/20251225/v-krymu-troe-podrostkov-kinuli-pensionerku-i-nanyavshikh-ikh-aferistov-1151990341.html
В Крыму трое подростков "кинули" пенсионерку и нанявших их аферистов
В Крыму трое подростков "кинули" пенсионерку и нанявших их аферистов - РИА Новости Крым, 25.12.2025
В Крыму трое подростков "кинули" пенсионерку и нанявших их аферистов
В Судаке несовершеннолетние курьеры мошенников обманули 72-летнюю пенсионерку на 1,4 млн рублей, а заодно и нанявших их аферистов, сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости Крым, 25.12.2025
2025-12-25T18:42
2025-12-25T18:42
2025-12-25T18:42
крым
судак
мошенничество
дети
новости крыма
мвд по республике крым
происшествия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122374334_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b1a5d2591219a4248b1bf8f4abc06b5c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Судаке несовершеннолетние курьеры мошенников обманули 72-летнюю пенсионерку на 1,4 млн рублей, а заодно и нанявших их аферистов, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным полиции, женщина попалась по схеме "Ваш родственник попал в беду", отдала деньги курьерам и только после разговора с родственниками поняла, что стала жертвой преступления. Она обратилась в полицию, вскоре полиция задержала троих студентов одного из судакских колледжей – 15, 16 и 17 лет.Оперативники изъяли приобретенное подростками имущество на сумму около миллиона рублей для погашения ущерба потерпевшей. Материалы дела переданы в следственные органы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подарочные сертификаты: аферисты придумали новогоднюю схему обманаВ Севастополе продавали несуществующие квартирыПенсионер из Севастополя "безопасно" перевел 2,2 млн в Новосибирск
https://crimea.ria.ru/20251225/analiticheskiy-otdel-obmanom-vymanil-u-sevastopoltsa-pochti-3-mln-1151989605.html
крым
судак
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122374334_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_666a8eb96ea5a5fbef13fbd7e4e37cd9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, судак, мошенничество, дети, новости крыма, мвд по республике крым, происшествия, общество
В Крыму трое подростков "кинули" пенсионерку и нанявших их аферистов
В Крыму несовершеннолетние курьеры мошенников обманули нанявших их аферистов