В Крыму трое подростков "кинули" пенсионерку и нанявших их аферистов
В Крыму трое подростков "кинули" пенсионерку и нанявших их аферистов
В Крыму трое подростков "кинули" пенсионерку и нанявших их аферистов - РИА Новости Крым, 25.12.2025
В Крыму трое подростков "кинули" пенсионерку и нанявших их аферистов
В Судаке несовершеннолетние курьеры мошенников обманули 72-летнюю пенсионерку на 1,4 млн рублей, а заодно и нанявших их аферистов, сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости Крым, 25.12.2025
2025-12-25T18:42
2025-12-25T18:42
крым
судак
мошенничество
дети
новости крыма
мвд по республике крым
происшествия
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Судаке несовершеннолетние курьеры мошенников обманули 72-летнюю пенсионерку на 1,4 млн рублей, а заодно и нанявших их аферистов, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным полиции, женщина попалась по схеме "Ваш родственник попал в беду", отдала деньги курьерам и только после разговора с родственниками поняла, что стала жертвой преступления. Она обратилась в полицию, вскоре полиция задержала троих студентов одного из судакских колледжей – 15, 16 и 17 лет.Оперативники изъяли приобретенное подростками имущество на сумму около миллиона рублей для погашения ущерба потерпевшей. Материалы дела переданы в следственные органы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подарочные сертификаты: аферисты придумали новогоднюю схему обманаВ Севастополе продавали несуществующие квартирыПенсионер из Севастополя "безопасно" перевел 2,2 млн в Новосибирск
Новости
крым, судак, мошенничество, дети, новости крыма, мвд по республике крым, происшествия, общество
В Крыму трое подростков "кинули" пенсионерку и нанявших их аферистов

В Крыму несовершеннолетние курьеры мошенников обманули нанявших их аферистов

18:42 25.12.2025
 
Деньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Судаке несовершеннолетние курьеры мошенников обманули 72-летнюю пенсионерку на 1,4 млн рублей, а заодно и нанявших их аферистов, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
По данным полиции, женщина попалась по схеме "Ваш родственник попал в беду", отдала деньги курьерам и только после разговора с родственниками поняла, что стала жертвой преступления. Она обратилась в полицию, вскоре полиция задержала троих студентов одного из судакских колледжей – 15, 16 и 17 лет.
"Выяснилось, что приятели совмещали учебу с "работой" на аферистов. Действуя по указанию куратора, они забрали у пенсионерки приготовленный пакет с наличностью. Однако добычу решили не отправлять "работодателю", воспользовавшись ею по своему усмотрению. В течение двух недель они покупали на похищенные деньги продукты питания, гаджеты и бытовую технику, потратив всю украденную сумму", – сообщили в пресс-службе.
Оперативники изъяли приобретенное подростками имущество на сумму около миллиона рублей для погашения ущерба потерпевшей. Материалы дела переданы в следственные органы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Подарочные сертификаты: аферисты придумали новогоднюю схему обмана
В Севастополе продавали несуществующие квартиры
Пенсионер из Севастополя "безопасно" перевел 2,2 млн в Новосибирск
