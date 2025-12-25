https://crimea.ria.ru/20251225/v-krymu-postradavshim-ot-nepogody-agrariyam-vydelili-pochti-150-mln-rubley-1151962283.html

В Крыму пострадавшим от непогоды аграриям выделили почти 150 млн рублей

В Крыму пострадавшим от непогоды аграриям выделили почти 150 млн рублей - РИА Новости Крым, 25.12.2025

В Крыму пострадавшим от непогоды аграриям выделили почти 150 млн рублей

Пострадавшие из-за непогоды сельхозпроизводители из 10 районов Крыма получат субсидии на возмещение недополученных доходов. Об этом заявил глава республики... РИА Новости Крым, 25.12.2025

2025-12-25T09:28

2025-12-25T09:28

2025-12-25T09:28

крым

новости крыма

поддержка аграриев

сельское хозяйство

сергей аксенов

господдержка

субсидии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/09/1120812405_0:27:1620:938_1920x0_80_0_0_ff3b4f2c5d79148e2b8236eede24cd41.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Пострадавшие из-за непогоды сельхозпроизводители из 10 районов Крыма получат субсидии на возмещение недополученных доходов. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Всего в республиканский минсельхоз было подано 123 заявки, 115 из них признаны соответствующими требованиям. Так, субсидии на общую сумму более 149,3 миллионов рублей получат предприятия Джанкойского, Красногвардейского, Красноперекопского, Нижнегорского, Первомайского, Раздольненского, Сакского, Симферопольского, Советского и Черноморского районов.Накануне министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк заявил, что побить рекорды по урожайности в 2025 году не удалось из-за катастрофической ситуации в Крыму на полях и в садах после заморозков и засухи. По его словам, 2025-й стал для сельского хозяйства региона годом испытаний. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аграрии Крыма получили более 3,4 миллиардов – на что ушли деньги"Ситуация сложная": что будет с ценами на яблоки в Крыму зимойВ Севастополе собрали двойной урожай яблок

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, поддержка аграриев , сельское хозяйство, сергей аксенов, господдержка, субсидии