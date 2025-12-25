Рейтинг@Mail.ru
25.12.2025
В Крыму пострадавшим от непогоды аграриям выделили почти 150 млн рублей
В Крыму пострадавшим от непогоды аграриям выделили почти 150 млн рублей - РИА Новости Крым, 25.12.2025
В Крыму пострадавшим от непогоды аграриям выделили почти 150 млн рублей
Пострадавшие из-за непогоды сельхозпроизводители из 10 районов Крыма получат субсидии на возмещение недополученных доходов. Об этом заявил глава республики... РИА Новости Крым, 25.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Пострадавшие из-за непогоды сельхозпроизводители из 10 районов Крыма получат субсидии на возмещение недополученных доходов. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Всего в республиканский минсельхоз было подано 123 заявки, 115 из них признаны соответствующими требованиям. Так, субсидии на общую сумму более 149,3 миллионов рублей получат предприятия Джанкойского, Красногвардейского, Красноперекопского, Нижнегорского, Первомайского, Раздольненского, Сакского, Симферопольского, Советского и Черноморского районов.Накануне министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк заявил, что побить рекорды по урожайности в 2025 году не удалось из-за катастрофической ситуации в Крыму на полях и в садах после заморозков и засухи. По его словам, 2025-й стал для сельского хозяйства региона годом испытаний.
крым, новости крыма, поддержка аграриев , сельское хозяйство, сергей аксенов, господдержка, субсидии
В Крыму пострадавшим от непогоды аграриям выделили почти 150 млн рублей

В Крыму 115 сельхозпроизводителей получат субсидии на возмещение убытков из-за непогоды

09:28 25.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТрактор работает в поле
Трактор работает в поле - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Пострадавшие из-за непогоды сельхозпроизводители из 10 районов Крыма получат субсидии на возмещение недополученных доходов. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Крымские сельхозпроизводители зерновых и зернобобовых культур, пострадавшие в результате неблагоприятных погодных условий в 2025 году, до конца года получат субсидии на возмещение недополученных доходов", – говорится в сообщении.

Всего в республиканский минсельхоз было подано 123 заявки, 115 из них признаны соответствующими требованиям. Так, субсидии на общую сумму более 149,3 миллионов рублей получат предприятия Джанкойского, Красногвардейского, Красноперекопского, Нижнегорского, Первомайского, Раздольненского, Сакского, Симферопольского, Советского и Черноморского районов.
Накануне министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк заявил, что побить рекорды по урожайности в 2025 году не удалось из-за катастрофической ситуации в Крыму на полях и в садах после заморозков и засухи. По его словам, 2025-й стал для сельского хозяйства региона годом испытаний.
