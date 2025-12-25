Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе привлекали нелегалов к строительству театра оперы и балета - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251225/v-krymu-podelniki-iz-chelyabinska-brali-na-stroyku-migrantov-nelegalov-1151966431.html
В Севастополе привлекали нелегалов к строительству театра оперы и балета
В Севастополе привлекали нелегалов к строительству театра оперы и балета - РИА Новости Крым, 25.12.2025
В Севастополе привлекали нелегалов к строительству театра оперы и балета
В Севастополе подельники из Челябинска организовали незаконную миграцию и привлекали нелегалов к строительству театра оперы и балета. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 25.12.2025
2025-12-25T10:44
2025-12-25T10:54
новости крыма
севастополь
новости севастополя
театр оперы и балета в севастополе
стройка
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
происшествия
миграционная политика
трудовые мигранты
мигранты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110062/43/1100624337_0:317:3076:2048_1920x0_80_0_0_655b040ba37ecfe1fdd96763625fe635.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе подельники из Челябинска организовали незаконную миграцию и привлекали нелегалов к строительству театра оперы и балета. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.По данным правоохранителей, замдиректора коммерческого предприятия, будучи подрядчиком по выполнению строительных работ на одном из объектов Севастопольского театра оперы и балета, в октябре 2025 года решил незаконно трудоустроить иностранцев. Для этого он привлек своего знакомого, который находил трудовых мигрантов из числа граждан среднеазиатских республик.Мигранты трудились на стройке без разрешительных документов и жили в городе без фактической регистрации, уточнили в ведомстве.По постановлению суда незаконные мигранты выдворены из страны, добавили в УФСБ.Двое жителей Бахчисарайского района ответят по закону за организацию незаконного канала миграции. Также двух организаторов незаконной миграции в Крыму приговорили к условному сроку и штрафу. На стройке в Симферопольском районе полицейские выявили нелегальных мигрантов, одному из иностранцев грозит выдворение из страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мигрантам запретили работать еще в 48 сферахВ Симферополе поймали нелегальных мигрантов из Средней АзииТолько 4% детей мигрантов приняты в школы за два месяца тестирования
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110062/43/1100624337_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_f78cffb44d07674bcb2976edc2734556.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, севастополь, новости севастополя, театр оперы и балета в севастополе, стройка, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, происшествия, миграционная политика, трудовые мигранты, мигранты, нелегальные мигранты
В Севастополе привлекали нелегалов к строительству театра оперы и балета

В Севастополе подельники привлекали нелегалов к строительству театра оперы и балета

10:44 25.12.2025 (обновлено: 10:54 25.12.2025)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСтроительство
Строительство - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе подельники из Челябинска организовали незаконную миграцию и привлекали нелегалов к строительству театра оперы и балета. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
По данным правоохранителей, замдиректора коммерческого предприятия, будучи подрядчиком по выполнению строительных работ на одном из объектов Севастопольского театра оперы и балета, в октябре 2025 года решил незаконно трудоустроить иностранцев. Для этого он привлек своего знакомого, который находил трудовых мигрантов из числа граждан среднеазиатских республик.
Мигранты трудились на стройке без разрешительных документов и жили в городе без фактической регистрации, уточнили в ведомстве.
"В отношении двух подельников следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по п. "а", "б" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде десяти лет лишения свободы", – говорится в сообщении.
По постановлению суда незаконные мигранты выдворены из страны, добавили в УФСБ.
Двое жителей Бахчисарайского района ответят по закону за организацию незаконного канала миграции. Также двух организаторов незаконной миграции в Крыму приговорили к условному сроку и штрафу. На стройке в Симферопольском районе полицейские выявили нелегальных мигрантов, одному из иностранцев грозит выдворение из страны.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму мигрантам запретили работать еще в 48 сферах
В Симферополе поймали нелегальных мигрантов из Средней Азии
Только 4% детей мигрантов приняты в школы за два месяца тестирования
 
Новости КрымаСевастопольНовости СевастополяТеатр оперы и балета в СевастополеСтройкаУФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюПроисшествияМиграционная политикаТрудовые мигрантыМигрантыНелегальные мигранты
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:54В симферопольской многоэтажке 20 лет нет горячей воды – делом занялся СК
11:42После атаки ВСУ в Херсонской области более 60 тысяч человек без света
11:30Ныряем в зиму: в Бахчисарае открыли самую большую горку в Крыму
11:20В минсельхозе Крыма рассказали о ситуации с озимыми
11:08Аксенов оценил ситуацию с топливом в Крыму
10:57Сколько Крым потратит на ремонт дорог в новом году
10:44В Севастополе привлекали нелегалов к строительству театра оперы и балета
10:34Крым получит 4,2 млрд на строительство трассы через Симферополь и Ялту
10:27Как защищен Крым в условиях СВО - ответ Аксенова
10:13В Крыму военные-контрактники оттачивают мастерство боя в условиях города
10:06ВСУ атаковали гуманитарный конвой из Дагестана – три человека погибли
09:49Севастопольцы рассказали о своих целях и планах на предстоящий год
09:36В Крыму детские пособия начислят досрочно
09:28В Крыму пострадавшим от непогоды аграриям выделили почти 150 млн рублей
09:11Россияне выбирают Ялту и Алушту для автомобильных путешествий зимой
08:48В Крыму назвали точки роста для сельского хозяйства
08:27Гоняли по больницам: в Крыму в реанимации умерла маленькая девочка
08:09Афганский сценарий на Украине: чего боится Трамп
07:43Рождество в католической традиции: история Вифлеемской ночи и ее символы
07:16141 дрон ВСУ ликвидировали за ночь над Крымом и другими регионами России
Лента новостейМолния