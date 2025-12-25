https://crimea.ria.ru/20251225/v-krymu-podelniki-iz-chelyabinska-brali-na-stroyku-migrantov-nelegalov-1151966431.html

В Севастополе привлекали нелегалов к строительству театра оперы и балета

В Севастополе привлекали нелегалов к строительству театра оперы и балета

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе подельники из Челябинска организовали незаконную миграцию и привлекали нелегалов к строительству театра оперы и балета. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.По данным правоохранителей, замдиректора коммерческого предприятия, будучи подрядчиком по выполнению строительных работ на одном из объектов Севастопольского театра оперы и балета, в октябре 2025 года решил незаконно трудоустроить иностранцев. Для этого он привлек своего знакомого, который находил трудовых мигрантов из числа граждан среднеазиатских республик.Мигранты трудились на стройке без разрешительных документов и жили в городе без фактической регистрации, уточнили в ведомстве.По постановлению суда незаконные мигранты выдворены из страны, добавили в УФСБ.Двое жителей Бахчисарайского района ответят по закону за организацию незаконного канала миграции. Также двух организаторов незаконной миграции в Крыму приговорили к условному сроку и штрафу. На стройке в Симферопольском районе полицейские выявили нелегальных мигрантов, одному из иностранцев грозит выдворение из страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мигрантам запретили работать еще в 48 сферахВ Симферополе поймали нелегальных мигрантов из Средней АзииТолько 4% детей мигрантов приняты в школы за два месяца тестирования

