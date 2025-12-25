https://crimea.ria.ru/20251225/v-krymu-nazvali-tochki-rosta-dlya-selskogo-khozyaystva-1151942925.html

В Крыму назвали точки роста для сельского хозяйства

В Крыму назвали точки роста для сельского хозяйства - РИА Новости Крым, 25.12.2025

В Крыму назвали точки роста для сельского хозяйства

Заброшенные сады и виноградники в Крыму должны быть возвращены в оборот и максимально использоваться в сельском хозяйстве, это точка роста отрасли, как и... РИА Новости Крым, 25.12.2025

2025-12-25T08:48

2025-12-25T08:48

2025-12-25T08:48

денис кратюк

радио "спутник в крыму"

мнения

сады крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/15/1148887570_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bf9a45d46341a9129cb6a6ce50465194.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Заброшенные сады и виноградники в Крыму должны быть возвращены в оборот и максимально использоваться в сельском хозяйстве, это точка роста отрасли, как и аквакультура. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.По словам министра сельского хозяйства Крыма, у республики до сих пор есть очень большой и при этом не используемый должным образом потенциал, на который обязательно следует обратить внимание.По его словам, это очень важно для Крыма, который не должен иметь такого большого количества заброшенных территорий с точки зрения сельского хозяйства. "Вот это обязательная точка роста", – подчеркнул Кратюк.По словам министра, на сегодняшний день и виноградарство, и садоводство, и выращивание зерновых культур являются для республики не просто рентабельными направлениями, а основой аграрного производства.При этом, хотя классические зерновые культуры – это фундамент стабильности и потенциал этого направления очень важен, как и качество зерна, сегодня Крыму нужно начать больше вкладываться в многолетние насаждения, отметил Кратюк.Кроме того, обязательно следует обратить внимание на развитие аквакультуры в Крыму, это должно стать своего рода трендом для полуострова, считает он.По его словам, несмотря на то, что нынешняя ситуация с приграничным режимом достаточно сложная, предприятия приспосабливаются. "И это тоже очень рентабельно и очень интересно", – подытожил министр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Море кормит: производство аквакультуры в Крыму выросло почти втроеТуристов привлекают гастрономические туры – что предлагает КрымЗерновые культуры занимают половину пашни Крыма

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис кратюк, мнения, сады крыма, крым