В Крыму назвали точки роста для сельского хозяйства
В Крыму назвали точки роста для сельского хозяйства
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Заброшенные сады и виноградники в Крыму должны быть возвращены в оборот и максимально использоваться в сельском хозяйстве, это точка роста отрасли, как и аквакультура. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым.
Заброшенные сады и виноградники в Крыму должны быть возвращены в оборот и максимально использоваться в сельском хозяйстве, это точка роста отрасли, как и аквакультура. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.
По словам министра сельского хозяйства Крыма, у республики до сих пор есть очень большой и при этом не используемый должным образом потенциал, на который обязательно следует обратить внимание.
"У нас достаточно большой потенциал по введению в оборот бывших садов и бывших виноградников. Надо раскорчевать и на них вырастить неважно что, пусть это будет виноград, сады или какая-то зерновая культура", – сказал министр.
По его словам, это очень важно для Крыма, который не должен иметь такого большого количества заброшенных территорий с точки зрения сельского хозяйства. "Вот это обязательная точка роста", – подчеркнул Кратюк.
По словам министра, на сегодняшний день и виноградарство, и садоводство, и выращивание зерновых культур являются для республики не просто рентабельными направлениями, а основой аграрного производства.
При этом, хотя классические зерновые культуры – это фундамент стабильности и потенциал этого направления очень важен, как и качество зерна, сегодня Крыму нужно начать больше вкладываться в многолетние насаждения, отметил Кратюк.
Кроме того, обязательно следует обратить внимание на развитие аквакультуры в Крыму, это должно стать своего рода трендом для полуострова, считает он.
"Крым должен быть аквакультурной Меккой, и мы должны реально показывать результаты, которые никто себе не может позволить. Потому что у нас уникальнейшая потенциал. Мы омываемся двумя морями, это Черное море и Азовское, которое является самым продуктивным морем в мире с точки зрения количества биомассы на метр квадратный", – сказал спикер.
По его словам, несмотря на то, что нынешняя ситуация с приграничным режимом достаточно сложная, предприятия приспосабливаются. "И это тоже очень рентабельно и очень интересно", – подытожил министр.
