В Крыму детские пособия начислят досрочно - РИА Новости Крым, 25.12.2025
В Крыму детские пособия начислят досрочно
В Крыму детские пособия начислят досрочно - РИА Новости Крым, 25.12.2025
В Крыму детские пособия начислят досрочно
В Крыму из-за новогодних праздников пособия семьям с детьми перечислят досрочно, сообщают в Отделении Социального фонда России по РК. РИА Новости Крым, 25.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Крыму из-за новогодних праздников пособия семьям с детьми перечислят досрочно, сообщают в Отделении Социального фонда России по РК.Речь идет о едином пособии на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособии на первого ребенка от 0 до 3 лет, ежемесячных выплатах по уходу за ребенком до 1,5 лет и на ребенка военнослужащего по призыву. Эти средства начислят 25 декабря. На следующий день на банковские счета поступит ежемесячное пособие из материнского капитала.В Отделении СРФ напомнили, что деньги могут поступать в течение всего дня. Тем, кто получает выплаты почтой, они поступят в соответствии с графиком работы отделений.Ранее сообщалось, что российские пенсионеры в декабре получат пенсию дважды, поскольку январская выплата придется на последний рабочий день года.
пособия и выплаты, соцвыплаты, отделение социального фонда россии по республике крым, новости крыма, крым, семья
В Крыму детские пособия начислят досрочно

В Крыму из-за новогодних праздников детские пособия начислят досрочно

09:36 25.12.2025
 
© РИА Новости . Тарас ЛитвиненкоВ Крыму начали выдавать пенсии в российских рублях
В Крыму начали выдавать пенсии в российских рублях - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Крыму из-за новогодних праздников пособия семьям с детьми перечислят досрочно, сообщают в Отделении Социального фонда России по РК.
Речь идет о едином пособии на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособии на первого ребенка от 0 до 3 лет, ежемесячных выплатах по уходу за ребенком до 1,5 лет и на ребенка военнослужащего по призыву. Эти средства начислят 25 декабря. На следующий день на банковские счета поступит ежемесячное пособие из материнского капитала.
В Отделении СРФ напомнили, что деньги могут поступать в течение всего дня. Тем, кто получает выплаты почтой, они поступят в соответствии с графиком работы отделений.
"Обращаем внимание, что следующее перечисление пособий родителям, получившим выплату за декабрь досрочно, будет произведено по стандартному графику – за январь в феврале 2026 года", – уточнили в СФ.
Ранее сообщалось, что российские пенсионеры в декабре получат пенсию дважды, поскольку январская выплата придется на последний рабочий день года.
