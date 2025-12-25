https://crimea.ria.ru/20251225/v-krymu-detskie-posobiya-nachislyat-dosrochno-1151962448.html
В Крыму детские пособия начислят досрочно
В Крыму детские пособия начислят досрочно - РИА Новости Крым, 25.12.2025
В Крыму детские пособия начислят досрочно
В Крыму из-за новогодних праздников пособия семьям с детьми перечислят досрочно, сообщают в Отделении Социального фонда России по РК. РИА Новости Крым, 25.12.2025
2025-12-25T09:36
2025-12-25T09:36
2025-12-25T09:36
пособия и выплаты
соцвыплаты
отделение социального фонда россии по республике крым
новости крыма
крым
семья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100110/63/1001106338_0:0:3111:1750_1920x0_80_0_0_8a4d716e446a92b27fb22b54d0b9b598.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Крыму из-за новогодних праздников пособия семьям с детьми перечислят досрочно, сообщают в Отделении Социального фонда России по РК.Речь идет о едином пособии на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособии на первого ребенка от 0 до 3 лет, ежемесячных выплатах по уходу за ребенком до 1,5 лет и на ребенка военнослужащего по призыву. Эти средства начислят 25 декабря. На следующий день на банковские счета поступит ежемесячное пособие из материнского капитала.В Отделении СРФ напомнили, что деньги могут поступать в течение всего дня. Тем, кто получает выплаты почтой, они поступят в соответствии с графиком работы отделений.Ранее сообщалось, что российские пенсионеры в декабре получат пенсию дважды, поскольку январская выплата придется на последний рабочий день года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе более 900 семей получили региональный маткапиталВ России проиндексируют пенсииВ России вырастет максимальный размер больничного
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100110/63/1001106338_0:0:2669:2002_1920x0_80_0_0_a0d83854c0be635e76893559b696d057.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пособия и выплаты, соцвыплаты, отделение социального фонда россии по республике крым, новости крыма, крым, семья
В Крыму детские пособия начислят досрочно
В Крыму из-за новогодних праздников детские пособия начислят досрочно
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Крыму из-за новогодних праздников пособия семьям с детьми перечислят досрочно, сообщают в Отделении Социального фонда России по РК.
Речь идет о едином пособии на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособии на первого ребенка от 0 до 3 лет, ежемесячных выплатах по уходу за ребенком до 1,5 лет и на ребенка военнослужащего по призыву. Эти средства начислят 25 декабря. На следующий день на банковские счета поступит ежемесячное пособие из материнского капитала.
В Отделении СРФ напомнили, что деньги могут поступать в течение всего дня. Тем, кто получает выплаты почтой, они поступят в соответствии с графиком работы отделений.
"Обращаем внимание, что следующее перечисление пособий родителям, получившим выплату за декабрь досрочно, будет произведено по стандартному графику – за январь в феврале 2026 года", – уточнили в СФ.
Ранее сообщалось
, что российские пенсионеры в декабре получат пенсию дважды, поскольку январская выплата придется на последний рабочий день года.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: