https://crimea.ria.ru/20251225/v-krymu-detskie-posobiya-nachislyat-dosrochno-1151962448.html

В Крыму детские пособия начислят досрочно

В Крыму детские пособия начислят досрочно - РИА Новости Крым, 25.12.2025

В Крыму детские пособия начислят досрочно

В Крыму из-за новогодних праздников пособия семьям с детьми перечислят досрочно, сообщают в Отделении Социального фонда России по РК. РИА Новости Крым, 25.12.2025

2025-12-25T09:36

2025-12-25T09:36

2025-12-25T09:36

пособия и выплаты

соцвыплаты

отделение социального фонда россии по республике крым

новости крыма

крым

семья

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100110/63/1001106338_0:0:3111:1750_1920x0_80_0_0_8a4d716e446a92b27fb22b54d0b9b598.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Крыму из-за новогодних праздников пособия семьям с детьми перечислят досрочно, сообщают в Отделении Социального фонда России по РК.Речь идет о едином пособии на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособии на первого ребенка от 0 до 3 лет, ежемесячных выплатах по уходу за ребенком до 1,5 лет и на ребенка военнослужащего по призыву. Эти средства начислят 25 декабря. На следующий день на банковские счета поступит ежемесячное пособие из материнского капитала.В Отделении СРФ напомнили, что деньги могут поступать в течение всего дня. Тем, кто получает выплаты почтой, они поступят в соответствии с графиком работы отделений.Ранее сообщалось, что российские пенсионеры в декабре получат пенсию дважды, поскольку январская выплата придется на последний рабочий день года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе более 900 семей получили региональный маткапиталВ России проиндексируют пенсииВ России вырастет максимальный размер больничного

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пособия и выплаты, соцвыплаты, отделение социального фонда россии по республике крым, новости крыма, крым, семья