В Крым запустили два дополнительных поезда на новогодние праздники - РИА Новости Крым, 25.12.2025
2025-12-25T17:46
2025-12-25T17:46
крым
поезд
поезд "таврия"
железные дороги крыма
гранд сервис экспресс
общество
логистика
транспорт
новости крыма
новый год 2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/05/1124076093_0:95:1280:815_1920x0_80_0_0_8e4ba62c8dd8dc7d2e30415ef37ef3f2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. На новогодние праздники в Крым запустили два дополнительных поезда из Москвы и Санкт-Петербурга. Всего с 25 декабря по 11 января полуостров и материковую часть России будут связывать 12 составов дальнего следования. Об этом сообщили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс".Всего в новогодние каникулы Крым и материковую часть России свяжут 12 поездов – пять ежедневных из Москвы и три ежедневных из Санкт-Петербурга, а также четыре поезда из Омска, Перми, Адлера и Кисловодска, уточнили в компании.За новогодние каникулы с 25 декабря по 11 января компания "Гранд Сервис Экспресс" планирует перевезти поездами "Таврия" 305 тысяч пассажиров. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали в пресс-службе.Поезда украшены световыми гирляндами, рисунками и праздничными наклейками на окнах, в том числе в этом году в вагонах появились новогодние наклейки с изображением талисмана поезда "Таврия" – народного проводника Таврибары, отметили в транспортной компании.Ранее сообщалось, что в четырех поездах дальнего следования, которые курсируют в Крым, добавили дополнительные купейные вагоны в канун Нового года и во время новогодних каникул.Кроме того, сегодня в четверг поезда "Таврия", связавшие Крым с материковой частью России по железнодорожному мосту через Керченский пролив, отмечают шествую годовщину со дня запуска. 25 декабря 2025 года в Севастополь и Симферополь прибыли составы "Гранд Сервис Экспресс", которые шесть лет назад первыми открыли пассажирское движение по новому маршруту – через Крымский мост.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За 6 лет крымские поезда перевезли более 23 миллионов пассажировПраздник по дороге в Крым – как встречают Новый год в поездахДвухметровые полки в купе появятся в поездах сообщением на юг в 2026 году
В Крым запустили два дополнительных поезда на новогодние праздники

В Крым на новогодние праздники запустили два дополнительных поезда из Москвы и Петербурга

17:46 25.12.2025
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. На новогодние праздники в Крым запустили два дополнительных поезда из Москвы и Санкт-Петербурга. Всего с 25 декабря по 11 января полуостров и материковую часть России будут связывать 12 составов дальнего следования. Об этом сообщили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс".
"Сегодня в первые рейсы в Симферополь отправились дополнительные поезда из Москвы (№18) и из Петербурга (№181), а три дня назад начал ходить поезд "Таврия" №97/98 Москва – Симферополь", – сказано в сообщении.
Всего в новогодние каникулы Крым и материковую часть России свяжут 12 поездов – пять ежедневных из Москвы и три ежедневных из Санкт-Петербурга, а также четыре поезда из Омска, Перми, Адлера и Кисловодска, уточнили в компании.
За новогодние каникулы с 25 декабря по 11 января компания "Гранд Сервис Экспресс" планирует перевезти поездами "Таврия" 305 тысяч пассажиров. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали в пресс-службе.
"В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в направлении Крыма и обратно будут курсировать 32 состава "Таврия". На них уже продано 8,8 тысяч билетов. И по прогнозам компании, до конца декабря будет продано еще до 500 билетов", – добавили в сообщении.
Поезда украшены световыми гирляндами, рисунками и праздничными наклейками на окнах, в том числе в этом году в вагонах появились новогодние наклейки с изображением талисмана поезда "Таврия" – народного проводника Таврибары, отметили в транспортной компании.
Ранее сообщалось, что в четырех поездах дальнего следования, которые курсируют в Крым, добавили дополнительные купейные вагоны в канун Нового года и во время новогодних каникул.
Кроме того, сегодня в четверг поезда "Таврия", связавшие Крым с материковой частью России по железнодорожному мосту через Керченский пролив, отмечают шествую годовщину со дня запуска. 25 декабря 2025 года в Севастополь и Симферополь прибыли составы "Гранд Сервис Экспресс", которые шесть лет назад первыми открыли пассажирское движение по новому маршруту – через Крымский мост.
