В Крым запустили два дополнительных поезда на новогодние праздники

2025-12-25T17:46

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. На новогодние праздники в Крым запустили два дополнительных поезда из Москвы и Санкт-Петербурга. Всего с 25 декабря по 11 января полуостров и материковую часть России будут связывать 12 составов дальнего следования. Об этом сообщили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс".Всего в новогодние каникулы Крым и материковую часть России свяжут 12 поездов – пять ежедневных из Москвы и три ежедневных из Санкт-Петербурга, а также четыре поезда из Омска, Перми, Адлера и Кисловодска, уточнили в компании.За новогодние каникулы с 25 декабря по 11 января компания "Гранд Сервис Экспресс" планирует перевезти поездами "Таврия" 305 тысяч пассажиров. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали в пресс-службе.Поезда украшены световыми гирляндами, рисунками и праздничными наклейками на окнах, в том числе в этом году в вагонах появились новогодние наклейки с изображением талисмана поезда "Таврия" – народного проводника Таврибары, отметили в транспортной компании.Ранее сообщалось, что в четырех поездах дальнего следования, которые курсируют в Крым, добавили дополнительные купейные вагоны в канун Нового года и во время новогодних каникул.Кроме того, сегодня в четверг поезда "Таврия", связавшие Крым с материковой частью России по железнодорожному мосту через Керченский пролив, отмечают шествую годовщину со дня запуска. 25 декабря 2025 года в Севастополь и Симферополь прибыли составы "Гранд Сервис Экспресс", которые шесть лет назад первыми открыли пассажирское движение по новому маршруту – через Крымский мост.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За 6 лет крымские поезда перевезли более 23 миллионов пассажировПраздник по дороге в Крым – как встречают Новый год в поездахДвухметровые полки в купе появятся в поездах сообщением на юг в 2026 году

