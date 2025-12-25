https://crimea.ria.ru/20251225/v-kremle-izuchayut-mirnyy-plan-po-ukraine-posle-vizita-dmitrieva-v-ssha-1151975665.html
В Кремле изучают мирный план по Украине после визита Дмитриева в США
В Кремле изучают мирный план по Украине после визита Дмитриева в США - РИА Новости Крым, 25.12.2025
В Кремле изучают мирный план по Украине после визита Дмитриева в США
В Кремле анализируют материалы по урегулированию на Украине, переданные президенту России Владимиру Путину главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 25.12.2025
2025-12-25T14:11
2025-12-25T14:11
2025-12-25T14:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В Кремле анализируют материалы по урегулированию на Украине, переданные президенту России Владимиру Путину главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.22 декабря завершились двухдневные переговоры по украинскому урегулированию, проходившие в Майами между спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. В переговорах также принял участие зять американского лидера Джаред Кушнер.Также прошла отдельная встреча в формате Украина – США, в ходе которой обсуждались четыре ключевые документа: дальнейшая разработка плана из 20 пунктов, согласование позиций по многосторонним рамкам гарантий безопасности, согласование позиций по рамкам гарантий безопасности США для Украины и дальнейшая разработка плана экономического развития.После переговоров Уиткофф заявил, что Россия полностью привержена достижению мира на Украине. Кирилл Дмитриев же сделал намек на возможную встречу представителей РФ и США в Москве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ушаков рассказал о возможности трехсторонней встречи РФ с Украиной и СШАОтказ отдать Киеву активы РФ – о чем говорит такой шаг ЕвропыПереговоры России и США в Майами: что известно
В Кремле изучают мирный план по Украине после визита Дмитриева в США
