25.12.2025
В Кремле изучают мирный план по Украине после визита Дмитриева в США
В Кремле изучают мирный план по Украине после визита Дмитриева в США - РИА Новости Крым, 25.12.2025
В Кремле изучают мирный план по Украине после визита Дмитриева в США
В Кремле анализируют материалы по урегулированию на Украине, переданные президенту России Владимиру Путину главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 25.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В Кремле анализируют материалы по урегулированию на Украине, переданные президенту России Владимиру Путину главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.22 декабря завершились двухдневные переговоры по украинскому урегулированию, проходившие в Майами между спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. В переговорах также принял участие зять американского лидера Джаред Кушнер.Также прошла отдельная встреча в формате Украина – США, в ходе которой обсуждались четыре ключевые документа: дальнейшая разработка плана из 20 пунктов, согласование позиций по многосторонним рамкам гарантий безопасности, согласование позиций по рамкам гарантий безопасности США для Украины и дальнейшая разработка плана экономического развития.После переговоров Уиткофф заявил, что Россия полностью привержена достижению мира на Украине. Кирилл Дмитриев же сделал намек на возможную встречу представителей РФ и США в Москве.
В Кремле изучают мирный план по Украине после визита Дмитриева в США

В Кремле изучают мирный план по Украине после визита Дмитриева в США – Песков

14:11 25.12.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Спасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В Кремле анализируют материалы по урегулированию на Украине, переданные президенту России Владимиру Путину главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По плану (мирного урегулирования – ред.) занимаемся анализом того, что передал Путину Дмитриев, занимаемся анализом этого материала, потом уже, в зависимости от того, какие решения будут приняты главой государства, продолжим наше общение с американцами", – сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
22 декабря завершились двухдневные переговоры по украинскому урегулированию, проходившие в Майами между спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. В переговорах также принял участие зять американского лидера Джаред Кушнер.
Также прошла отдельная встреча в формате Украина – США, в ходе которой обсуждались четыре ключевые документа: дальнейшая разработка плана из 20 пунктов, согласование позиций по многосторонним рамкам гарантий безопасности, согласование позиций по рамкам гарантий безопасности США для Украины и дальнейшая разработка плана экономического развития.
После переговоров Уиткофф заявил, что Россия полностью привержена достижению мира на Украине. Кирилл Дмитриев же сделал намек на возможную встречу представителей РФ и США в Москве.
