Рейтинг@Mail.ru
В Калужской области агент Киева готовил серию терактов на газохранилище - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251225/v-kaluzhskoy-oblasti-agent-kieva-gotovil-seriyu-teraktov-na-gazokhranilische-1151972708.html
В Калужской области агент Киева готовил серию терактов на газохранилище
В Калужской области агент Киева готовил серию терактов на газохранилище - РИА Новости Крым, 25.12.2025
В Калужской области агент Киева готовил серию терактов на газохранилище
В Калужской области агент Киева по заданию украинских спецслужб готовил серию терактов на газохранилище и автостоянке оборонного предприятия. Об этом сообщает в РИА Новости Крым, 25.12.2025
2025-12-25T12:55
2025-12-25T12:55
калужская область
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
газоснабжение
газопровод
антитеррор
теракт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901489_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f5fba134e9c82483e82e1e8cede08078.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Калужской области агент Киева по заданию украинских спецслужб готовил серию терактов на газохранилище и автостоянке оборонного предприятия. Об этом сообщает в пятницу Центр общественных связей ФСБ.По данным ФСБ, для теракта было изготовлено около 80 кг бризантного взрывчатого вещества и самодельные зажигательные устройства. Из оборудованного украинскими спецслужбами схрона изъято 300 грамм пластичного взрывчатого вещества иностранного производства, два электродетонатора, а также пистолет ПМ и боеприпасы к нему.При задержании террорист оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем. Пострадавших среди правоохранителей и мирного населения нет. В телефоне террориста обнаружена переписка с куратором из украинских спецслужб. Уголовное дело открыто по статье о приготовлении к теракту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила взрыв на нефтепроводе "Транснефти"Собирался перевезти бомбу: крымчанина будут судить за сговор с СБУ17-летний подросток совершил теракт на железной дороге по заданию Киева
калужская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901489_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_17f854d473b748c37d14a4b1913a726e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
калужская область, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), газоснабжение, газопровод, антитеррор, теракт
В Калужской области агент Киева готовил серию терактов на газохранилище

В Калужской области агент Киева хотел взорвать газохранилище и оборонное предприятие – ФСБ

12:55 25.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Калужской области агент Киева по заданию украинских спецслужб готовил серию терактов на газохранилище и автостоянке оборонного предприятия. Об этом сообщает в пятницу Центр общественных связей ФСБ.

"В результате проведенных мероприятий установлен житель Калуги 1976 года рождения, уроженец Запорожья, планировавший по заданию украинских спецслужб подрыв самодельных взрывных устройств на федеральном газохранилище и автомобильной стоянке оборонного предприятия", – цитирует сообщение РИА Новости.

По данным ФСБ, для теракта было изготовлено около 80 кг бризантного взрывчатого вещества и самодельные зажигательные устройства. Из оборудованного украинскими спецслужбами схрона изъято 300 грамм пластичного взрывчатого вещества иностранного производства, два электродетонатора, а также пистолет ПМ и боеприпасы к нему.
При задержании террорист оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем. Пострадавших среди правоохранителей и мирного населения нет. В телефоне террориста обнаружена переписка с куратором из украинских спецслужб. Уголовное дело открыто по статье о приготовлении к теракту.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ФСБ предотвратила взрыв на нефтепроводе "Транснефти"
Собирался перевезти бомбу: крымчанина будут судить за сговор с СБУ
17-летний подросток совершил теракт на железной дороге по заданию Киева
 
Калужская областьНовостиФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ГазоснабжениеГазопроводАнтитеррорТеракт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:42В Ростовской области после атаки ВСУ прогремели взрывы
14:32Умерла Вера Алентова
14:22Шесть лет на пути в Крым: "Таврия" отмечает юбилей
14:16Путин объявил 2026-й Годом единства народов России
14:11В Кремле изучают мирный план по Украине после визита Дмитриева в США
14:05Крымский мост после открытия движения: что происходит на объекте
13:51Противник СВО: крымчанина подозревают в работе на украинскую спецслужбу
13:39Площадь Ленина в Симферополе отремонтируют в новом году - мэр
13:35"Крым-спас" подняли три флага на вершине Белой скалы
13:26Крымский мост снова открыт для проезда
13:22В Симферополе почтили память воинов-афганцев
13:11В Севастополе отбой воздушной тревоги
13:06В Новороссийске объявили ракетную опасность
13:03Новости СВО: Киев потерял за сутки почти 1500 боевиков
12:55В Калужской области агент Киева готовил серию терактов на газохранилище
12:45Крымский мост закрыт для движения
12:43Воздушную тревогу объявили в Севастополе
12:33После удара ВСУ порт Темрюка в огне - площадь пожара выросла вдвое
12:26Двое детей и трое взрослых пострадали в ДТП в Крыму
12:20В Севастополе вынесли приговор за порчу объекта археологического наследия
Лента новостейМолния