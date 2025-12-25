https://crimea.ria.ru/20251225/v-kaluzhskoy-oblasti-agent-kieva-gotovil-seriyu-teraktov-na-gazokhranilische-1151972708.html

В Калужской области агент Киева готовил серию терактов на газохранилище

2025-12-25T12:55

калужская область

новости

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

газоснабжение

газопровод

антитеррор

теракт

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Калужской области агент Киева по заданию украинских спецслужб готовил серию терактов на газохранилище и автостоянке оборонного предприятия. Об этом сообщает в пятницу Центр общественных связей ФСБ.По данным ФСБ, для теракта было изготовлено около 80 кг бризантного взрывчатого вещества и самодельные зажигательные устройства. Из оборудованного украинскими спецслужбами схрона изъято 300 грамм пластичного взрывчатого вещества иностранного производства, два электродетонатора, а также пистолет ПМ и боеприпасы к нему.При задержании террорист оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем. Пострадавших среди правоохранителей и мирного населения нет. В телефоне террориста обнаружена переписка с куратором из украинских спецслужб. Уголовное дело открыто по статье о приготовлении к теракту.

калужская область

Новости

калужская область, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), газоснабжение, газопровод, антитеррор, теракт