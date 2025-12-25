https://crimea.ria.ru/20251225/v-bakhchisarae-semi-iz-chisla-reabilitirovannykh-poluchili-novye-kvartiry-1151986226.html
В Бахчисарае семьи из числа реабилитированных получили новые квартиры
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Бахчисарае в Крыму семьям из числа реабилитированных народов вручили ключи от новых квартир в доме по улице Мира. Об этом сообщил глава администрации города Дмитрий Скобликов.Скобликов отметил, что дом на 168 квртир по улице Мира – результат кропотливой, многолетней работы по реализации госпрограммы по обеспечению межнационального согласия в Республике Крым – "Реализация государственной национальной политики"."В новом доме 42 однокомнатные, 84 двухкомнатные, 42 трехкомнатные квартиры. Каждая – с чистовой отделкой", – добавил глава администрации города.Также на территории предусмотрены территории для досуга, включая детскую площадку и зону отдыха для взрослых, организована парковочная зона, включающая места для маломобильных граждан, уточнил Дмитрий Скобликов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое пострадавших на производстве крымчан получили адаптированные автоВ Феодосии получили квартиры граждане из числа реабилитированных народовКак в Крыму получить единое пособие для семей с невысоким доходом
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Бахчисарае в Крыму семьям из числа реабилитированных народов вручили ключи от новых квартир в доме по улице Мира. Об этом сообщил глава администрации города Дмитрий Скобликов.
"Вручил ключи семьям из числа реабилитированных народов. Искренне поздравил новоселов и пожелал им мира в доме, тепла в сердцах, крепкого здоровья и уюта в новых квартирах", – сказано в сообщении.
Скобликов отметил, что дом на 168 квртир по улице Мира – результат кропотливой, многолетней работы по реализации госпрограммы по обеспечению межнационального согласия в Республике Крым – "Реализация государственной национальной политики".
"В новом доме 42 однокомнатные, 84 двухкомнатные, 42 трехкомнатные квартиры. Каждая – с чистовой отделкой", – добавил глава администрации города.
Также на территории предусмотрены территории для досуга, включая детскую площадку и зону отдыха для взрослых, организована парковочная зона, включающая места для маломобильных граждан, уточнил Дмитрий Скобликов.
