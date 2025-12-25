Рейтинг@Mail.ru
В Бахчисарае семьи из числа реабилитированных получили новые квартиры - РИА Новости Крым, 25.12.2025
В Бахчисарае семьи из числа реабилитированных получили новые квартиры
В Бахчисарае семьи из числа реабилитированных получили новые квартиры - РИА Новости Крым, 25.12.2025
В Бахчисарае семьи из числа реабилитированных получили новые квартиры
В Бахчисарае в Крыму семьям из числа реабилитированных народов вручили ключи от новых квартир в доме по улице Мира. Об этом сообщил глава администрации города... РИА Новости Крым, 25.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Бахчисарае в Крыму семьям из числа реабилитированных народов вручили ключи от новых квартир в доме по улице Мира. Об этом сообщил глава администрации города Дмитрий Скобликов.Скобликов отметил, что дом на 168 квртир по улице Мира – результат кропотливой, многолетней работы по реализации госпрограммы по обеспечению межнационального согласия в Республике Крым – "Реализация государственной национальной политики"."В новом доме 42 однокомнатные, 84 двухкомнатные, 42 трехкомнатные квартиры. Каждая – с чистовой отделкой", – добавил глава администрации города.Также на территории предусмотрены территории для досуга, включая детскую площадку и зону отдыха для взрослых, организована парковочная зона, включающая места для маломобильных граждан, уточнил Дмитрий Скобликов.
В Бахчисарае семьи из числа реабилитированных получили новые квартиры

В Бахчисарае семьям из числа реабилитированных народов вручили ключи от новых квартир

16:40 25.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Бахчисарае в Крыму семьям из числа реабилитированных народов вручили ключи от новых квартир в доме по улице Мира. Об этом сообщил глава администрации города Дмитрий Скобликов.
"Вручил ключи семьям из числа реабилитированных народов. Искренне поздравил новоселов и пожелал им мира в доме, тепла в сердцах, крепкого здоровья и уюта в новых квартирах", – сказано в сообщении.
Скобликов отметил, что дом на 168 квртир по улице Мира – результат кропотливой, многолетней работы по реализации госпрограммы по обеспечению межнационального согласия в Республике Крым – "Реализация государственной национальной политики".
"В новом доме 42 однокомнатные, 84 двухкомнатные, 42 трехкомнатные квартиры. Каждая – с чистовой отделкой", – добавил глава администрации города.
Также на территории предусмотрены территории для досуга, включая детскую площадку и зону отдыха для взрослых, организована парковочная зона, включающая места для маломобильных граждан, уточнил Дмитрий Скобликов.
Трое пострадавших на производстве крымчан получили адаптированные авто
В Феодосии получили квартиры граждане из числа реабилитированных народов
Как в Крыму получить единое пособие для семей с невысоким доходом
 
