В Алуште два десятка улиц остались без света

Порядка 20 улиц в Алуште остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 25.12.2025

алушта

электроэнергия

новости крыма

гуп рк "крымэнерго"

электросети крыма

электричество

отключение электроэнергии

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Порядка 20 улиц в Алуште остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Восстановить подачу электроэнергии планируется в течение трех часов, уточнили на предприятии.Ранее сообщалось, что в Крыму до конца декабря заменят 226 трансформаторных подстанций. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей встречи с генеральным директором предприятия "Крымэнерго" Максимом Шклярским.За счет пересмотра ряда мероприятий инвестиционной программы запланирована замена порядка 250 трансформаторных подстанций в первую очередь в тех городах и районах, откуда поступает наибольшее количество жалоб граждан на нестабильное электроснабжение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане похитили электроэнергии на 56 миллионов рублей за 9 месяцевОпережая аварии: в Ялте и Судаке обновили энергосистемуВ Севастополе протянут новую линию для электроснабжения Фиолента

алушта

2025

