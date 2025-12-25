Рейтинг@Mail.ru
В Алуште два десятка улиц остались без света - РИА Новости Крым, 25.12.2025
В Алуште два десятка улиц остались без света
В Алуште два десятка улиц остались без света - РИА Новости Крым, 25.12.2025
В Алуште два десятка улиц остались без света
Порядка 20 улиц в Алуште остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 25.12.2025
2025-12-25T14:55
2025-12-25T14:55
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/16/1150360193_0:2:3635:2047_1920x0_80_0_0_94a41afd1aed5bbb905b950ee3a2212b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Порядка 20 улиц в Алуште остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Восстановить подачу электроэнергии планируется в течение трех часов, уточнили на предприятии.Ранее сообщалось, что в Крыму до конца декабря заменят 226 трансформаторных подстанций. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей встречи с генеральным директором предприятия "Крымэнерго" Максимом Шклярским.За счет пересмотра ряда мероприятий инвестиционной программы запланирована замена порядка 250 трансформаторных подстанций в первую очередь в тех городах и районах, откуда поступает наибольшее количество жалоб граждан на нестабильное электроснабжение.
алушта, электроэнергия, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", электросети крыма, электричество, отключение электроэнергии
В Алуште два десятка улиц остались без света

В Алуште порядка 20 улиц и переулков остались без света из-за аварии

14:55 25.12.2025
 
© РИА Новости КрымЭлектроэнергия
Электроэнергия - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Порядка 20 улиц в Алуште остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".

"Аварийное отключение! Город Алушта. Улицы: Судакская, Б. Хмельницкого, Ветеран, Спокойная, Партизанская, Ленина, Загородная, Вишневая, Красноармейская, Ровная; переулки: Иванова, Абрикосовый, Заводской, Туристов, Персиковый, Красноармейский и прилегающие к ним улицы/переулки; массив "Ветлечебница", – говорится в сообщении.

Восстановить подачу электроэнергии планируется в течение трех часов, уточнили на предприятии.
Ранее сообщалось, что в Крыму до конца декабря заменят 226 трансформаторных подстанций. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей встречи с генеральным директором предприятия "Крымэнерго" Максимом Шклярским.
За счет пересмотра ряда мероприятий инвестиционной программы запланирована замена порядка 250 трансформаторных подстанций в первую очередь в тех городах и районах, откуда поступает наибольшее количество жалоб граждан на нестабильное электроснабжение.
