Умерла Вера Алентова - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Умерла Вера Алентова
Умерла народная артистка России Вера Алентова, ей было 83 года. РИА Новости Крым, 25.12.2025
2025-12-25T14:32
2025-12-25T14:41
новости
кино
театр
культура
утраты
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Умерла народная артистка России Вера Алентова, ей было 83 года.В театре уточнили, что о дате и месте прощания сообщат дополнительно.
новости, кино, театр, культура, утраты
Умерла Вера Алентова

Умерла Вера Алентова

14:32 25.12.2025 (обновлено: 14:41 25.12.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкАктриса Вера Алентова
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Умерла народная артистка России Вера Алентова, ей было 83 года.
"Случилось большое горе… Не стало Веры Валентиновны Алентовой. Она служила в Театре Пушкина 60 лет. Наша скорбь безгранична", – сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте театра.
В театре уточнили, что о дате и месте прощания сообщат дополнительно.
Новости Кино Театр Культура Утраты
 
