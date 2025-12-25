https://crimea.ria.ru/20251225/umerla-vera-alentova-1151978093.html
Умерла Вера Алентова
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Умерла народная артистка России Вера Алентова, ей было 83 года.В театре уточнили, что о дате и месте прощания сообщат дополнительно.
