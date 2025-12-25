Рейтинг@Mail.ru
Украину ждет всеобщая мобилизация - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Украину ждет всеобщая мобилизация
Украину ждет всеобщая мобилизация - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Украину ждет всеобщая мобилизация
Перед украинскими силовиками поставлена задача выдать 2 млн повесток в начале следующего года. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ... РИА Новости Крым, 25.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Перед украинскими силовиками поставлена задача выдать 2 млн повесток в начале следующего года. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что киевский режим закручивает гайки и Украину фактически ждет всеобщая мобилизация.Начальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что Киев сам разрушил свою мобилизацию, "наглухо проиграв" медийную кампанию.По его словам, действия, которые привели к этому провалу, производились внутри самой Украины, "иногда осмысленно, из-за собственных амбиций определенных людей, иногда необдуманно".В начале декабря депутат верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что в ВСУ количество дезертиров превысило численность всей украинской армии до февраля 2022 года. Поэтому главком ВСУ Александр Сырский должен уйти в отставку.* внесен в России в перечень экстремистов и террористов
Украину ждет всеобщая мобилизация

Украинским силовикам поручено вручить 2 миллиона повесток в начале 2026 года - Захарова

15:50 25.12.2025 (обновлено: 15:52 25.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Перед украинскими силовиками поставлена задача выдать 2 млн повесток в начале следующего года. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что киевский режим закручивает гайки и Украину фактически ждет всеобщая мобилизация.
"Появились сообщения, что силовикам на Украине поставлена задача максимально закрутить гайки и в начале уже 2026 года выписать порядка 2 млн повесток. На практике это будет просто равносильно всеобщей мобилизации на Украине", - сказала Захарова.
Начальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что Киев сам разрушил свою мобилизацию, "наглухо проиграв" медийную кампанию.
По его словам, действия, которые привели к этому провалу, производились внутри самой Украины, "иногда осмысленно, из-за собственных амбиций определенных людей, иногда необдуманно".
В начале декабря депутат верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что в ВСУ количество дезертиров превысило численность всей украинской армии до февраля 2022 года. Поэтому главком ВСУ Александр Сырский должен уйти в отставку.
* внесен в России в перечень экстремистов и террористов
