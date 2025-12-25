https://crimea.ria.ru/20251225/ukrainu-zhdet-fakticheski-vseobschaya-mobilizatsiya-1151981872.html
Украину ждет всеобщая мобилизация
Украину ждет всеобщая мобилизация - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Украину ждет всеобщая мобилизация
Перед украинскими силовиками поставлена задача выдать 2 млн повесток в начале следующего года. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ... РИА Новости Крым, 25.12.2025
2025-12-25T15:50
2025-12-25T15:50
2025-12-25T15:52
новости
украина
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/11/1132869494_454:172:1273:633_1920x0_80_0_0_f81e0c75b24b28d680a50202370f10eb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Перед украинскими силовиками поставлена задача выдать 2 млн повесток в начале следующего года. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что киевский режим закручивает гайки и Украину фактически ждет всеобщая мобилизация.Начальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что Киев сам разрушил свою мобилизацию, "наглухо проиграв" медийную кампанию.По его словам, действия, которые привели к этому провалу, производились внутри самой Украины, "иногда осмысленно, из-за собственных амбиций определенных людей, иногда необдуманно".В начале декабря депутат верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что в ВСУ количество дезертиров превысило численность всей украинской армии до февраля 2022 года. Поэтому главком ВСУ Александр Сырский должен уйти в отставку.* внесен в России в перечень экстремистов и террористовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Залужный предупредил о риске гражданской войны на УкраинеЭтот год довел ВСУ до изнеможения - начальник Генштаба Андрей ГнатовГигантская сумма: на Украине оценили теневой рынок откупа от мобилизации
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/11/1132869494_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_db824debc85d4db47cde93624332d40e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, украина, всу (вооруженные силы украины), новости сво, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова
Украину ждет всеобщая мобилизация
Украинским силовикам поручено вручить 2 миллиона повесток в начале 2026 года - Захарова
15:50 25.12.2025 (обновлено: 15:52 25.12.2025)