Три новых особо охраняемых природных территории появились в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Крыму необходимо сохранять уникальное биоразнообразие и природные ландшафты. С этой целью на полуострове появились три новых особо охраняемых природных территории (ООПТ) регионального значения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры ботаники и физиологии растений и биотехнологий КФУ им. В. И. Вернадского Дмитрий Епихин.Новый статус, по словам гостя эфира, был присвоен трем крымским территориям, а именно - государственному природному заказнику "Холодная балка" в Бахчисарайском районе, государственному природному заказнику "Лименская долина" в Симеизе и парку-памятнику садово-паркового искусства "Парк санатория "Морской прибой" в Кореизе.Каждый объект интересен по-своему, считает он."Парк-памятник садово-паркового искусства санатория "Морской прибой" существовал и ранее… Теперь заново создали в немного измененных границах, но с большей площадью. Парк необходимо было бы даже причислить к объектам культурного наследия из-за его особенного планирования территории в интересном месте в Ялте. В общем, очень достойный парк", - отметил Дмитрий Епихин.Лименская долина – это тоже интересный объект, который находится западне горы Кошка, возле Голубого залива, уточнил ученый.Самый большой по площади - 69 гектаров - природный заказчик Холодная балка в Бахчисарайском районе теперь также получил статус ООПТ."Очень интересный лесостепной объект, насыщенный большим количеством охраняемых растений, там отмечено 26 видов, занесенных в Красную книгу РФ и Республики Крым. Причем интересна высокая плотность семейства орхидных - своеобразных крымских орхидей со сложной биологией и экологией, очень уязвимых видов. 11 из них внесены в Красную книгу РФ. Здесь эти виды находятся в высокой численности, и действительно над ними тоже нависла угроза, так как территории распахивают и застраивают. Поэтому статус присвоен объекту очень своевременно, так как он важен для охраны биоразнообразия Крыма", - разъяснил Дмитрий Епихин.По мнению доцента кафедры ботаники КФУ, в Крыму есть еще несколько десятков объектов, которым необходимо придать статус особо охраняемых территорий. В частности, это - коса Беляус возле озера Донузлав, степной заказник у села Ключи, Ливенские Дубки возле села Живописное и другие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не надо других: какие горы находятся в КрымуВ турпоходах по Крыму педагоги растят из детей гармоничных взрослыхВ краю фонтанов: новое дыхание Гурзуфского парка

